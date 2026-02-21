Vječna podstanarka: Treba li ti agencija za nekretnine kod kupnje stana i može li se zaobići?

Otvoriš oglasnik i jednu te istu nekretninu vidiš objavljenu sedam puta. Sedam oglasa od sedam agencija, nerijetko s različitim cijenama. Većina zazire od agencija zato što im se ne plaća još i provizija na svu silu drugih troškova, ali postoji i (ne baš etičan) način da ih zaobiđeš.

Kad smo se bacili u potragu za nekretninom, jako smo zazirali od agencija. Njihove provizije nisu male, a uz troškove kapare, solemnizacije i poreza na nekretninu su definitivno novac koji radije vidim na svom računu.

Također nas je brinulo pitanje rade li oni uopće i za koga zapravo? U svakom slučaju, cilj nam je bio izbjeći agenciju pod svaku cijenu.

Istraživanje iz naslonjača

Za svaku nekretninu koja nas je zainteresirala, a da je oglas objavila agencija, smo uspjeli doći do informacija o prodavateljima. Nisu dva klika, potrebno je dobro snalaženje na Google kartama i pitanje je je li isplativo.

Proces jako olakšava kada u oglasu piše točna adresa. U tom slučaju samo trebate otići na digitalni katastar, pronaći česticu et voilà! Ako se radi o kući, dovoljno je samo pogledati stavku pod Upisane osobe. Ako se radi o zgradi, morat ćete potražiti vlastovnicu kod stavke Zemljoknjišni podaci.

Naravno, ne znate koju osobu tražite. Ali sigurno znate kat na kojem se stan nalazi, možda i orijentaciju stana. Ako ne znate ništa od toga, pravac društvene mreže. Sigurno su objavili oglas i u nekoj od bezbroj grupa za prodaju nekretnina.

U slučaju da ne znate točnu adresu krenite u šetnju kvartom uz pomoć Google Street Viewa. Zamorno, ali nije nemoguće. Kada ste pronašli adresu, koraci su isti.

Ekskluzivno posredništvo

Ne bih ovo ništa pisala da sami to nismo uspjeli napraviti; nekoliko puta. Međutim, trebam dodati, to što ste došli do kontakta ne znači da ćete se riješiti agencije.

Moguće je da će vas prodavatelj otkantati samo zato što se njemu ne da baviti dogovorima s vama. Pristao je na agenciju možda iz razloga da ne odgovara na silne poruke i ne pregovara s potencijalnim kupcima, pa mu se neće omiliti ako je to sve bilo bezuspješno i sada se mora angažirati sam.

S druge strane, možda niti ne može zaobići agenciju. Naime, neke od njih sklapaju ugovore za ekskluzivno posredništvo u prodaji nekretnine pa je prodavatelj vezan za agenciju na određeno razdoblje, najčešće godinu dana, bez obzira kako došao do svojeg kupca. Znači nećete ga spasiti njegove provizije, a morat će se bakćati s papirologijom.

Uvijek znajte svoja prava

Novi Zakon o posredovanju prometa nekretninama bi trebao značiti veće regulacije, odnosno veću sigurnost za prodavatelje i kupce. A dok je to na javnom savjetovanju, širom otvorite oči i proučite trenutno važeći zakon.

Agencija, ako je već ne možete izbjeći, vam mora priskrbiti svu papirologiju za predmetnu nekretninu, razgledavanje stana, pobrinut će se i za javnog bilježnika te odvjetnika, a u nekim slučajevima će za kupca obaviti i prebacivanje režija.

Koliko to vrijedi?

Je li to vrijedno 2-3% provizije? Ovisi. Frustrirajuće je kada agent ide iz pozicije da mu je isključivi nalogodavac prodavatelj, jer imaju isti cilj. Što je veća kupoprodajna cijena, agentu je veća i provizija.

S druge strane, u cijeloj strci i frci i kaosu papirologije, nama se pokazalo olakšanjem što se barem za slaganje predugovora i kupoprodajnog ugovora ne moramo brinuti sami. I najiskrenije, puno je lakše pregovarati o cijeni s agentom, nego s prodavateljem. Ali to sam možda samo ja.

Komentar je stav autorice i ne odražava stav redakcije.