Otvara se dugačko gradilište: Meštrovićevo šetalište ide na višu razinu, ali u prometu će biti 'čupavo'

U utorak, 17. ožujka otvara se gradilište na Meštrovićevu šetalištu u Splitu, gdje započinje sanacija prometnice na dionici od Vile Dalmacije do križanja s Gunjačinom ulicom, izvještavaju iz Grada Splita. Riječ je o jednoj od najpoznatijih i prometno važnih cesta na zapadnom dijelu grada, koja povezuje Meje, park-šumu Marjan i Kašjune s užim gradskim središtem.

Prometnica je posljednjih godina pokazivala znakove oštećenja, osobito na dijelovima gdje se nalazi potporni zid uz padine Marjana. Grad Split zato je pokrenuo projekt sanacije kojim se planira stabilizirati teren i poboljšati sigurnost prometa. Radovi će obuhvatiti sanaciju potpornog zida, dijela kolnika te sustava odvodnje oborinskih voda.

Stručnjaci procjenjuju da će sanacija značajno smanjiti rizik od daljnjih oštećenja. Projekt je zamišljen kao mjera preventivnog održavanja jedne od najfrekventnijih cesta u tom dijelu grada. Osim sigurnosti, cilj je očuvati prometnicu koja je važna i za svakodnevni promet i za turizam. Ujedno se nastoji zaštititi prostor uz park-šumu Marjan od dodatnih infrastrukturnih problema.

Izvođač radova

Grad Split investitor je projekta i nositelj postupka javne nabave. Posao je dodijeljen nakon provedenog postupka javne nabave na koji su pristigle tri ponude. Najpovoljnijom je ocijenjena ponuda tvrtke Okomica iz Podbablja u iznosu od 233.920 eura bez PDV-a, odnosno oko 292.400 eura s PDV-om.

Treba reći i da su se na natječaj javile još dvije tvrtke. Građevno Zec iz Splita ponudio je 248.360 eura bez PDV-a, a Point Split 259.700 eura bez PDV-a. Kao i da će se tijekom izvođenja radova promet će odvijati uz privremenu regulaciju. Grad očekuje da će zahvat doprinijeti dugoročnoj stabilnosti prometnice i sigurnijem prometovanju.

Sanacija zida, kolnika i odvodnje

Glavni razlog pokretanja projekta su oštećenja na potpornom zidu koji podupire prometnicu na tom dijelu šetališta. Uz to, stručne službe su uočile i probleme s odvodnjom oborinskih voda, što je dodatno ubrzalo propadanje pojedinih dijelova kolnika. Radovi zato uključuju građevinsku sanaciju zida, stabilizaciju terena i lokalne zahvate na prometnici. Posebna pažnja posvetit će se sustavu odvodnje kako bi se spriječilo zadržavanje vode i erozija tla.

Ovaj dio ceste prolazi uz strme pokose Marjana, zbog čega je dugoročna stabilnost infrastrukture posebno važna. U proteklim godinama na šetalištu su već izvođeni manji zahvati poput asfaltiranja i niveliranja komunalnih poklopaca. No, nova faza radova usmjerena je prvenstveno na konstrukcijske elemente prometnice.

Privremena regulacija prometa

Tijekom radova vozači će morati računati na promjene u prometu na Meštrovićevu šetalištu. Na pojedinim dijelovima prometnice bit će zauzeta jedna prometna traka, pa će se promet odvijati naizmjenično. Regulaciju će prema potrebi provoditi radnici na gradilištu ili privremena prometna signalizacija. Iako će promet biti usporen, cesta neće biti u potpunosti zatvorena za vozila.

Grad apelira na vozače da poštuju privremenu signalizaciju i budu oprezni u zoni radova. Meštrovićevo šetalište svakodnevno koriste i brojni biciklisti, pješaci i rekreativci koji se kreću prema Marjanu. Upravo zato planirano je da se radovi organiziraju tako da ometanje prometa bude što manje.

Projekt se uklapa i u šire infrastrukturne zahvate na području Splita, uključujući obnovu komunalne infrastrukture. Nadležni očekuju da će završetkom radova prometnica biti sigurnija i otpornija na vremenske utjecaje. Dugoročno, sanacija bi trebala produžiti vijek trajanja ove važne gradske ceste. Za stanovnike Meja i korisnike Marjana to znači stabilniji i sigurniji prometni pravac prema centru grada.