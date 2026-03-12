Ovo su četiri opcije za legendarni splitski stadion: Uz njega bi se gradilo cijelo 'novo naselje'

Predstavljena je studija izvodljivosti za Poljudsku ljepoticu. Četiri su opcije za stadion, a uz njega bi se gradio kamp, hotel, poliklinika...

Navijači Hajduka i Splićani doznali su kakva je budućnost simbola grada, stadiona Poljud. Nakon višemjesečnih priprema i analize, predstavljena je studija izvodljivosti koja razmatra četiri različita scenarija - od sanacije postojećeg stadiona do izgradnje potpuno novog objekta. Cilj studije bio je procijeniti financijsku, tehničku i urbanističku održivost svake opcije, ali i otvoriti javnu raspravu o budućnosti jednog od najprepoznatljivijih simbola Splita.

Podsjetimo, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta ranije je najavio da će građani moći izraziti svoje mišljenje putem referenduma, koji će se provesti na temelju ove studije. Rezultati neće biti obvezujući, ali trebaju poslužiti kao smjernica za buduće odluke.

Četiri opcije razvoja i okvirni troškovi

Studiju su predstavili Krešimir Budiša i Boris Pekić iz tvrtke UHY Savjetovanje, u prisutnosti predstavnika Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, arhitektonske struke i Uprave Hajduka.

Kako piše dalmatinskiportal.hr, predstavljene opcije su sljedeće:

Opcija 1: Izgradnja novog stadiona na Brodarici, procijenjena na 523,7 milijuna eura (bez vrijednosti zemljišta 391,4 milijuna eura).

Opcija 2: Sanacija postojećeg Poljuda, ukupni trošak 184 milijuna eura (bez zemljišta 82,5 milijuna eura).

Opcija 3: Novi stadion na mjestu postojećeg Poljuda, trošak 461,7 milijuna eura (bez zemljišta 316,1 milijuna eura), uključuje gradnju kampa i akademije u Stobreču.

Opcija 4: Novi stadion na potpuno novoj lokaciji, najskuplja opcija, procijenjena na 679,3 milijuna eura (bez zemljišta 577,7 milijuna eura).

Troškovi gradnje novih stadiona temeljeni su na usporedbi sa šest sličnih objekata u Europi, uz prilagodbu domaćim građevinskim uvjetima i projekcijama rasta cijena do 2026. godine. Novi stadion planira 35.000 sjedećih mjesta, uz 3.500 business sjedala, 800 VIP i 200 VVIP box sjedala. Stadion Poljud | Foto: Hajduk.hr

Stručna analiza stanja Poljuda

Najvažniji dio studije odnosi se na tehničko stanje postojećeg stadiona, a analiza iz prosinca 2025. godine ukazuje na ozbiljne probleme konstrukcije. Glavni problem je tzv. zamor materijala, koji se pojavljuje na čeličnoj krovnoj konstrukciji i armiranom betonu stupova. Zamor materijala nastaje zbog dugogodišnjeg djelovanja vjetra i cikličkih opterećenja, što dovodi do postupne degradacije čvrstoće čelika i armature.

Prema stručnoj analizi, zamor materijala je trajno stanje koje se ne može zaustaviti, već samo usporiti održavanjem i redovitim popravcima. Čak i zamjena pojedinih dijelova konstrukcije neće produžiti njihov životni vijek na očekivanih 50 godina, novi dijelovi također će postupno biti zahvaćeni zamorom.

Sanacija stadiona mora biti podijeljena u dva dijela - hitni zahvati, koji se moraju izvršiti odmah kako bi se osigurala osnovna sigurnost, i trajni zahvati, koji će zahtijevati stalno praćenje i zamjenu dijelova konstrukcije. Stručnjaci procjenjuju da bi godišnje održavanje stadiona iznosilo između 1,5 i 2 milijuna eura, samo za tehničke intervencije na glavnoj konstrukciji.

Budiša je naglasio da trenutna nosiva konstrukcija Poljuda ne dopušta potpunu rekonstrukciju, jer jednostavno ne postoji materijal otporan na trajni zamor, a klimatske promjene i vjetrovi dodatno pogoršavaju stanje. Stoga, iako sanacija može odgoditi potpuni kolaps stadiona, ona ne omogućava dugoročno rješenje bez stalnih značajnih ulaganja.

Urbanistički i pravni izazovi novih lokacija

Opcija izgradnje novog stadiona, posebno na lokaciji Brodarica ili Spinut, nosi dodatne rizike. Na pojedinim parcelama postoje zemljišta s pravnim zabilježbama, nedovršeni projekti i privatno-društveno vlasništvo, što komplicira izgradnju i zahtijeva sudske postupke. Stobreč je zato predložen za kamp i akademiju, jer nudi jednostavnije prostorne i pravne uvjete.

Novi stadion ne bi bio zamišljen isključivo kao nogometni objekt. Plan uključuje komercijalne i javne sadržaje - hotel, polikliniku, trgovački i kongresno-poslovni centar, te uređenje vanjskih površina. Prema riječima Budiše, stadion bi trebao živjeti cijelu godinu i generirati prihode na dnevnoj bazi, što je ključno za financijsku održivost projekta.