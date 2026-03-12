Na krajnjem istoku Zagreba novi odvojak ceste, bit će put do naselja za stradale u Domovinskom ratu

Novi odvojak ceste na krajnjem istoku Zagreba omogućit će i pristup do novog naselja. Grade se 24 stana za stradalnike u Domovinskom ratu.

Gradnja novog odvojka Selske ceste u naselju Sesvetski Kraljevec na krajnjem istoku Zagreba u prpremi je već nekoliko godina, a sada bi se mogla i realizirati. Prema predmetu nabave koji pokreće Grad Zagreb, odvojak je planiran na katastarskim česticama 9554 i 9734/2.

Gradit će se prometnica duljine od oko 138 metara koja će se odvajati od postojeće Selske ceste i voditi prema sjeveru, piše u nabavi. Značajno je i to što će nova prometnica biti put do planiranog stambenog projekta za hrvatske branitelje. Nove zgrade gradit će se na oko 8.000 kvadrata zemljišta koje je još 1999. Zagreb darovao državi za izgradnju stanova za stradalnike u Domovinskom ratu, a u planu su 24 stana.

Nova dvosmjerna cesta

Početak zahvata nalazi se na spoju sa Selskom cestom, dok je završetak planiran na sjevernom rubu zahvata zovih zgrada. Projekt predviđa izgradnju dvosmjerne ceste širine 6 metara, s dva prometna traka od po 3 metra, i s nogostupima širine 1,5 metara s obje strane.

Zbog radova se planira i izmještanje postojećeg autobusnog ugibališta prema istoku, uz novu horizontalnu i vertikalnu signalizaciju. Na kraju prometnice predviđeno je i okretište širine 5 metara za komunalna i druga vozila, dok će se kolnička konstrukcija sastojati od slojeva asfaltbetona i nosivog sloja na tamponu od drobljenog kamenog materijala.

Projekt uključuje i izgradnju nove oborinske kanalizacije s pet vodolovnih grla, koja će prikupljati oborinsku vodu s kolnika i nogostupa. Uz prometnicu će se postaviti i nova javna rasvjeta - ukupno šest svjetiljki na stupovima visine šest metara, koje će se napajati podzemnim kabelom, kako je navedeno u tehničkom opisu. Početak radova definira se uvođenjem izvođača u posao i predajom gradilišta, a planirani rok završetka je dva mjeseca od početka izvođenja.

U projektnoj dokumentaciji priložen je i grafički prikaz novog cestovnog odjeljka koji je izradio projektantski ured Eko-plan na čelu s glavnim projektantom Davorom Plenkovićem. Podsjećamo da je glavni projekt iste tvrtke, s Plenkovićem kao projektnim inženjerom, na stranicama Grada objavljen još 2021. godine.

Bilo neizgrađena površina: To se mijenja

Zahvat je opisan kao izgradnja asfaltirane prometne površine koja će rasteretiti promet na ovom dijelu grada. Nova prometnica, kako piše u dokumentu, planira se sjeverno od Selske ceste, između Popovečka cesta na istoku i Kozarićeva ulica na zapadu.

Područje zahvata danas je uglavnom neizgrađena zelena površina, dok se na početku trase nalaze makadamski prostor za parkiranje, kiosk i stambeno-poslovni objekti, dalje je navedeno. U opisu piše kako projekt obuhvaća i prilagodbu postojećih komunalnih instalacija poput vodovoda, kanalizacije, plina i elektroinstalacija, koje je prije radova potrebno precizno iskolčiti na terenu.

Grade se i stanovi za branitelje

Prometnica je važna i za planirani stambeni projekt za hrvatske branitelje. Naime, još 1999. godine Grad Zagreb darovao je skoro 8.000 četvornih metara zemljišta državi za gradnju stanova za stradalnike Domovinskog rata. Projekt se realizira tek sada. U prvoj fazi planirana je gradnja osam zgrada s 24 stana, a ukupno bi trebalo biti izgrađeno 16 objekata s 48 stanova.

Radove naručuje Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), a izvođač prve faze je turska tvrtka Gerber Yapi Insaat A.S., koja će posao vrijednosti oko 3,85 milijuna eura izvesti prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, kako smo pisali.

Ugovor su početkom travnja 2025. godine potpisali potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved, ravnatelj APN-a Dragan Hristov te predstavnici izvođača i nadzora. Gradnja prvih objekata trebala bi trajati oko godinu dana od uvođenja izvođača u posao, što je po prilici za mjesec dana.