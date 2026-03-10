Nema stajanja za tešku mašineriju na Marjanu, obrt iz Sinja nakon odbijene žalbe nije stao

Sve su glasnije prozivke da nešto opet 'ne štima' sa sanacijom Marjana. Iz Grada Splita imaju što reći.

Zadnjih dana u Splitu se šuška kako su radovi na velikoj sanaciji park šume Marjana stali. Kao jedna od razloga spominje se problem s javnom nabavom. Konkretno – da je pogrešno procijenjena količina drvne mase koju treba ukloniti.

No, nije to jedina opcija. Spominjala se i mogućnost da je u ovom slučaju ponovno intervenirala Državne komisije za kontrolu javne nabave.

Grad Split je upravo demantirao ove tvrdnje, ističući da radovi teku prema planu, da strojevi i dalje rade na sjevernom dijelu Marjana. Kao i da se aktivnosti provode u skladu s ugovorenim obvezama i stručnim smjernicama, a sve s ciljem sigurnog i učinkovito izvedenog procesa sanacije Park-šume.

Strojevi na terenu

- Unatoč dezinformacijama koje su se tijekom vikenda pojavile u javnom prostoru, radovi na Marjanu nastavljaju se prema planu i ugovorenoj dinamici. Strojevi su i dalje na terenu, a aktivnosti se provode u skladu s ugovorom i planom radova. Kako je Grad Split i ranije izvještavao, riječ je o kontinuiranom procesu u kojem se pojedine faze izvode postupno, sukladno stručnim smjernicama i ugovorenim obvezama izvođača, poručuju iz Grada Splita.

Dodatno, ističu kako su trenutačno radovi koncentrirani na sjeverni dio Park-šume. Uklanjaju se oštećena stabla, uređuje se teren te se kontinuirano odvozi prethodno izvučena drvna masa.

- I dalje molimo posjetitelje za razumijevanje i poštivanje privremene regulacije kretanja kako bi se radovi mogli odvijati sigurno i učinkovito, na dobrobit Park-šume Marjan i svih njezinih korisnika, poručuju iz Grada Splita.

Marjan | foto: Grad Split

Nije prvi put

Podsjetimo, nije ovo prva drama oko sanacije Marjana. Radovi na sanaciji posljedica vjetroloma u Park-šumi Marjan privremeno su obustavljeni u startu nakon rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). Izvođenje radova započelo je 2. siječnja 2026. godine na temelju prethodnog rješenja DKOM-a, no postupak javne nabave vraćen je u raniju fazu zbog žalbe.

Posao je bio ugovoren s obrtom za šumarstvo i usluge Javor iz Sinja, vlasnika Tomislava Kodžomana. Prema službenim podatcima, uz ponudu Javora, na natječaj su pristigle još dvije ponude, društva Pilkard Golubić iz Koprivnice i obrta za usluge u šumarstvu Marjanović iz Karlovca. Iza žalbe je stajala spomenuta karlovačka tvrtka koja je obavila dio hitnih sanacijskih radova neposredno nakon vjetroloma.

Grad Split tada je isticao kako su svi koraci u postupku javne nabave provedeni transparentno i u skladu sa zakonom, s ciljem da se potrebni radovi na Marjanu završe što prije, bez dodatnih zastoja ili komplikacija. Žalba je odbijena početkom veljače kada je Javor nastavio radove. Marjan | foto: Grad Split

Pluća grada

Park-šuma Marjan predstavlja jedinstvenu zelenu površinu nadomak centru grada Splita. Izuzetne je prirodne i kulturološke vrijednosti, a popularno je nazivaju ‘pluća grada’. Marjan je u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode 1964. godine proglašen park-šumom kako bi se što bolje očuvalo njegovu floru, faunu i prirodno-kulturološke znamenitosti.

No, u olujnom nevremenu koje je u ljeto 2025. poharalo Split ova je zelena oaza rasturena. Tada su na prvu obavljeni hitni sanaciji radovi, a potom je raspisan natječaj za generalnu sanaciju.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova koji se trenutno provode, uključujući porez na dodanu vrijednost, iznosi 708.000 eura. Što je manje od prvotno procijenjene vrijednosti projekta od 765.500 eura.