Konačno useljiva luksuzna zgrada s heliodromom, stanovi davno prodani za 1.200 eura po kvadratu
Gradnja nebodera započela je prije 7 godina, odnosno prije nego su se cijene nekretnina ozbiljno napuhale.
16:47 1 h 09.03.2026
09. ožujak 2026.
Stambeno‑poslovni neboder Tuzla Tower u naselju Stupine u Tuzli službeno je završen, čime su stvoreni uvjeti za useljenje i korištenje objekta. Objekt je dobio upotrebnu dozvolu i ispunjava sve zakonske i sigurnosne standarde.
Treba reći da je gradnja je započela još 2020. godine, a zbog tehničkih i administrativnih izazova projekt se odužio. Investitor je kompanija Heez Transport Tuzla, dok je izvođač radova bila Heez Gradnja.
Zanimljivo je kako je većina stambenih jedinica rezervirana prije završetka gradnje kada je cijena kvadratnog metra bila oko 2.500 konvertibilnih maraka, odnosno približno 1.200 eura. Obzirom da je riječ o luksuznom stambenom objektu, taj se iznos danas, kada su cijene kvadrata u sličnim objektima dvostruke, čini odličnom pogodbom.
Tuzla Tower se ističe svojom visinom od približno 97 metara i ukupno 26 katova, čime dominira u panorami grada. Arhitektonski je oblikovan eliptično s prostranim terasama raspoređenim po etažama, što mu daje prepoznatljiv vizualni identitet.
U gornjim katovima nalazi se 151 stambena jedinica, varijabilne kvadrature, od manjih stanova do luksuznih penthousea. Prizemlje i niže etaže namijenjene su poslovnim prostorima, ukupno 13 jedinica, koje mogu služiti različitim komercijalnim djelatnostima.
Ukupna bruto površina nebodera procjenjuje se na oko 16.000 kvadrata, uključujući stanove, poslovne prostore i zajedničke sadržaje. Podzemne etaže sadrže garažu i tehničke prostorije, osiguravajući funkcionalnost objekta.
Prizemlje je koncipirano kao otvoreni poslovni prostor s galerijskim elementima, dok višekatni stambeni dio nudi moderan urbani život. Projekt je zamišljen kao integracija stanovanja, poslovanja i parkiranja u jednom kompleksu.
Najatraktivnija značajka Tuzla Towera je heliodrom na krovu, koji omogućuje slijetanje helikoptera i predstavlja rijedak dodatak u stambenoj arhitekturi BiH. Ova infrastruktura ne samo da povećava prestiž objekta, već može služiti i hitnim medicinskim ili poslovnim letovima.
Takav element rijetko se koristi u stambenim projektima u regiji, zbog čega je zgrada već u fazi projektiranja privukla veliku pozornost. Uz heliodrom, zgrada sadrži i prostrane panoramske terase koje nude impresivan pogled na grad i okolinu.
Najviši stanovi, uključujući penthouse jedinice, namijenjeni su luksuznom životnom standardu i imaju ekskluzivne poglede. Objekt je opremljen modernim liftovima, podzemnom garažom i kvalitetnom fasadom, čime se naglašava sofisticiranost i funkcionalnost.
Kombinacija dizajna, terasa i heliodroma čini zgradu jedinstvenim projektom u Bosni i Hercegovini. Takvi elementi dodatno podižu vrijednost i atraktivnost stanovanja u ovom neboderu.
Izgradnja Tuzla Towera ima šire značenje za urbani razvoj Tuzle jer predstavlja jedan od najambicioznijih privatnih građevinskih projekata u gradu posljednjih godina. Projekt simbolizira transformaciju naselja Stupine u moderno urbano područje s višekatnim stambenim i poslovnim objektima.
Osim što donosi nove stanove i poslovne prostore, projekt podiže standarde visoke gradnje u Tuzli, gradu koji je tradicionalno imao relativno nizak urbani horizont. U kontekstu Bosne i Hercegovine, Tuzla Tower se često uspoređuje s poznatim visokim objektima poput Avaz Twist Towera u Sarajevu, jednog od najprepoznatljivijih nebodera u zemlji.
Slični projekti u posljednjim godinama pojavljuju se i u drugim većim gradovima BiH, posebno u Sarajevu i Banjoj Luci. Takvi projekti doprinose modernizaciji urbanog prostora i razvoju tržišta nekretnina. Tuzla Tower u tom kontekstu predstavlja svojevrsni simbol nove faze razvoja tuzlanskog građevinskog sektora. Njegov završetak pokazuje da i srednje veliki gradovi u regiji mogu realizirati kompleksne i ambiciozne nebodere, piše biznisinfo.ba.
