Država se rješava 'poslovnjaka' na Pantovčaku, ne bi vjerovali koliko traže za 40 kvadrata

Državne nekretnine objavile su prvi ovogodišnji natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu RH. Dio njih nalazi se na top lokacijama, ovo su cijene.

Ponuda tvrtke Državne nekretnine obuhvaća nekretnine različitih površina, namjena i stanja, koje uz potrebna ulaganja predstavljaju investicijsku priliku, od manjih stanova do većih poslovnih prostora. Riječ je o nekretninama koje ne ispunjavaju uvjete za programe zakupa, najma ili priuštivog stanovanja te kao takve nisu oportune za Republiku Hrvatsku, ali imaju potencijal.

Početne cijene su procijenjene sukladno tržišnim vrijednostima od strane stalnih sudskih vještaka. Tako se, primjerice, cijene kreću od 9.240 eura za poslovni prostor površine 37 četvornih metara u Varaždinu, dok je najviša početna cijena 397.000 eura za poslovni prostor površine 192 četvorna metra u Masarykovoj ulici u Zagrebu.

Pantovčak, Ilica, Selska…

Najveći dio natječaja odnosi se na poslovne prostore, ponajprije u Zagrebu, gdje su ponuđeni prostori različitih veličina i položaja. Među njima je poslovni prostor površine 30 četvornih metara u Ilici 295/1 s početnom cijenom od 61.100 eura, te na Pantovčaku 5 za 40 četvornih metara s početnom cijenom od 70.200 eura, odnosno 1.755 eura za kvadrat.

Zatim tu je veliki poslovni prostor od 252 četvorna metra u Selskoj cesti 41/1 počevši od 292.000 eura te četiri manja poslovna prostora u nizu u Tratinskoj ulici 43 s početnim cijenama od 42.000 do 67.500 eura. U ponudi je i poslovni prostor u Vlaškoj 48 početne cijene od 100.000 eura.

Izvan Zagreba prodaje se dvorišni poslovni prostor u centru Karlovca po početnoj cijeni od 15.900 eura. Kao i tri poslovna prostora u Varaždinu s početnim cijenama od 9.240 eura, 60.800 eura i 67.400 eura. državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Tržišni kvadrati

Natječajem je obuhvaćeno i nekoliko stanova površina od približno 14 do 32 četvorna metra, većinom u širem središtu Zagreba, s vrlo zanimljivim početnim cijenama. Tako se, primjerice, u ponudi nalazi stan u ulici Antuna Bauera 28 od 32,36 kvadrata koji ima početnu cijenu od 71.100 eura, odnosno približno 2.200 eura za kvadrat.

Stan u ulici Frane Bulića 9 od 31,59 kvadrata prodaje se pak po početnoj cijeni od 73.500 eura, odnosno približno 2.325 eura za kvadrat. Dok se je stan u Jukićevoj 6 površine od 20,73 u ponudi za početnu cijenu od od 52.200 eura, a stan u Krajiškoj 7 od tek 13,67 kvadrata za 27.000 eura.

U ovom društvu svakako treba spomenuti i mansardni stan u Vlaškoj 48 od 15 kvadrata s početnom cijenom od 33.900 eura, odnosno 2.260 eura za kvadrat.

državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Razgledavanje i uvjeti natječaja

Zainteresirani kupci nekretnine mogu razgledati u unaprijed određenim terminima između 10. i 13. ožujka 2026., dok se ponude podnose u pisanom obliku. Rok za podnošenje ponuda je 31. ožujka 2026. do 12 sati, a javno otvaranje ponuda održat će se istoga dana u 13:30 sati u prostorijama Državnih nekretnina u Zagrebu, Frana Vrbanića 50.

Jamčevina iznosi 10 posto početne cijene pojedine nekretnine, a najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji ponudi najvišu cijenu uz ispunjenje svih uvjeta natječaja. Sve nekretnine prodaju se po načelu 'viđeno – kupljeno'.