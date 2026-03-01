Urbana preobrazba Zagreba: Kuće u starim naseljima 'padaju', mijenjaju ih moderni stambenjaci

Svaki kvart ima svoj mali dragulj. Često su to građevine koje su obilježile generacije u naseljima koje su uz njih odrastale. Jednu takvu građevinu ima i Kustošija. Riječ je o kućici na adresi Ilica 290 koja je, lako je moguće, na svom mjestu stajala više od 150 pa možda i 200 godina.

Posljednje što se u njoj nalazilo bio je obrt, što odaje natpis na fasadi, no, zajedno s objektom pored, žuta kućica koja se na svojoj poziciji 'držala' oko dva stoljeća, prodana je jer će na tom mjestu niknuti nova zgrada. U komentarima ispod objave na kvartovskoj Facebook stranici koja je osvanula zbog rušenja kuće može se vidjeti da je riječ o zgradi koju pamte svi, a neki ju čak nazivaju ‘biserom zagrebačke arhitekture’, no zna se da ipak nije bila zaštićeno kulturno dobro.

Zagrebačka 'legenda' dobiva zamjenu

Nakon rušenja kultne kuće pekarnice na uglu ulica Sveti Duh i Ilice, zbog izgradnje novog modernog objekta, u blizini se ruši još jedna legendarna kuća koju pamte generacije. Riječ je o malom objektu, vedre, narančaste fasade prepoznatljive po ukrasnim vijencima ispod potkrovnog prozora i po natpisu u starinskom fontu - 'Pediker'.

Nije neočekivano da jednom kad budu srušene, ovakve prepoznatljive građevine u starijim zagrebačkim naseljima zamijeni nešto novo, a isto će biti i s ovom kućom. Upravo taj proces sigurno je težak za one čije su odrastanje ili doživljaj grada obojali takvi stariji objekti. A pred rušenje, ova se građevina u Ilici 290, proteklih dana pojavila se u objavi na Facebook grupi ‘Zakaj volim Kustošiju’ uz kratak, ali snažan opis ‘ode’.

U komentarima su uslijedili uglavnom razljućeni ili ražalošćeni komentari kojima su korisnici društvene mreže dali do znanja kako ne žele da se lokacije poput ove mijenjaju. Jedna korisnica napisala je da je rušenje te kuće ‘velika šteta’ pa je odmah predložila da bi se ‘šire područje Kustošije oko Ilice trebalo kupiti i konzervirati da ne propada – posebno dio oko tržnice i ciglane’, jer je Ciglana još jedan kultni, doduše industrijski dio blizu Črnomerca.

Drugi su odgovarali kako se Zagreb mijenja jer se svaki stariji objekt kupi, a potom proda, a jedan je napisao: ‘Brzo to ide. Ovo ruglo na križanju još stoji, a ova najstarija ode’, vjerojatno se referirajući na neku drugu obližnju građevinu za koju smatra da bi ju se moglo srušiti bez da to 'pokvari' trenutnu sliku kvarta.

Na tom mjestu gradit će se novo zdanje

Iako su komentari odavali da je svima stalo do male prepoznatljive građevine koja svojom fasadom i starim krovom te natpisom u starinskom fontu, činilo se da se o objektu ne zna previše, osim komentara da je riječ o ‘najstarijoj’ građevini. Kao ni o tome što bi ju moglo zamijeniti. Ipak, otprije nešto manje od godine dana, već se znalo da bi ovaj objekt, i onaj do, moglo dočekati rušenje zbog izgradnje veće stambene zgrade na tom mjestu, kako je pisao jutarnji.hr.

Iz Jutarnjeg su tada naveli kako će staru kućicu u kojoj se pod zadnje nalazio pedikerski salon, a svojom prepoznatljivom vanjštinom preživjela je na toj lokaciji oko 200 godina, s kućom do - vlasnici prodali tvrtki Top Construction. Ta tvrtka ondje bi trebala podignuti novo zdanje.

Kustošija u kojoj se događaju opisane promjene, vrijedi reći, jedno je od starijih zagrebačkih naselja te se prostire između Vrapča, užeg Črnomerca i Mikulića. Kvartom prolazi potok Kustošak, a kućica na Ilici 290 nalazi se odmah do kompleksa Ciglane za koji znamo da ga isto tako čeka preobrazba. Adresa Ilica 290, 'ispod' tog industrijskog kompleksa, ujedno je nadomak u naselju glavne Kustošijanske ulice.

Urbanistička preobrazba na mjestu Ciglane

Podsjetimo, u neposrednoj blizini, na mjestu stare industrije, iliti kompleksa Ciglane, sprema se mega urbanistička preobrazba. Već neko vrijeme ondje se planira izgradnja novog naselja za koje se odnedavno zna kako će točno izgledati.

U industrijskoj zoni na Črnomercu planira se opsežna revitalizacija kojom bi zapušteni industrijski kompleks dobio novo urbano lice. Oko povijesne zgrade tvornice predviđa se formiranje novog središta susjedstva s tržnicom, kulturnim i društvenim sadržajima, dječjim vrtićem te javnim trgom.

No, u ovom slučaju, postojeća zgrada ciglane ne bi se rušila, već bi bila sačuvana i prenamijenjena u javne sadržaje, dok bi se oko nje razvila stambena zona organizirana u blokove koji se otvaraju prema unutarnjim dvorištima i zelenim površinama. Na južnoj strani planirane su više zgrade okrenute prema povijesnoj građevini, a na sjeveru manji blokovi prilagođeni okolnom mjerilu. Projekt je zamišljen u dvije faze, s ukupno stotinama tisuća četvornih metara nove izgradnje, a početak izvedbe ovisi o odluci Grada Zagreba, kako smo pisali u listopadu 2025..

Treba podsjetiti da je lokacija prepoznatljiva jer je riječ o nekadašnjoj tvornici opeke osnovanoj 1885. godine, simbolu zagrebačke industrijske povijesti.