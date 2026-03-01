Od zapadnog do istočnog ulaza u Zagreb stiže velika promjena na najprometnijim avenijama

Zagreb se može pohvaliti priličnim brojem avenija. No, neke su ipak prometno više opterećene od drugih. Tri koje se ubrajaju u najprometnije, sada će dobiti novu rasvjetu. 'Kupovina' je to koja bi prema procjeni Grad mogla koštati oko milijun eura, no za sva tri predmeta još se čeka odabir izvođača. Najskuplja nabava odnose se na aveniju na istoku Zagreba.

Nastavlja se zamjena rasvjete

Nakon zaključene nabave za modernizaciju javne rasvjete Savske ceste, vozačima vjerojatno najomraženije prometnice u Zagrebu, isti posao planira se na još tri gradske avenije. U planu je zamjena rasvjetnih tijela na Ulici Dubrava, Jadranskoj Aveniji te na Aveniji Dubrovnik, a najskuplja je prva nabava.

Podsjećamo, prva avanija nalazi se u sjeveroistočnom kutku Zagreba, a druge dvije su u obuhvatu Novog Zagreba, južno od rijeke Save. Sve tri su među najprometnijim trasama u Zagrebu, a novu javnu rasvjetu trebale bi dobiti za milijun eura, no točna cifra još se ne zna jer nije odabran izvođač. Jadranska avenija | snimka zaslona, EOJN

Najjeftiniji zapadni ulaz u grad

Od tri postupka nabave najmanje sredstava Grad će najmanje koštati nabava koja se odnosi na modernizaciju javne rasvjete Jadranske avenije. Nabava je procijenjena na 200.000 eura. U projektu stoji, javna rasvjeta mijenjat će se na potezu od rotora do nadvožnjaka iznad oteretnog kanala, uključujući i nadvožnjak.

Za taj posao, kako piše dalje u specifikacijama, potrebno je izraditi tehničku dokumentaciju s troškovnikom za izvođenje radova u skladu s relevantnim zakonskim i tehničkim propisima. Planira se zadržati postojeću trasu, stupove i koncepciju javne rasvjete, te predvidjeti zamjenu postojećih izvora svjetlosti. U postupku se postojeće visokotlačne natrijeve žarulje i predspojne naprave namjerava zamijeniti novim LED modulima i pripadajućim upravljačkim uređajima, te zadržati postojeće kućište svjetiljke. Avenija Dubrovnik | snimka zaslona, EOJN

Cijeli Novi Zagreb i Dubrava

Nadalje, na najpopularnijoj prometnici u Novom Zagrebu, Aveniji Dubrovnik, rasvjetu će se prema procjeni zamijeniti za oko 300 tisuća eura, a raspon na kojemu će se raditi proteže se od rotora u Remetincu do rotora u Sarajevskoj, navodi projekt. Traži se praktički isto – izraditi tehničku dokumentaciju s troškovnikom za izvođenje radova u skladu s relevantnim propisima.

Isto tako, i na ovoj aveniji zadržat će se trasa, stupovi i koncepcija javne rasvjete da bi se zamijenilo samo postojeće izvore svjetlosti. U ovoj, kao i u druge dvije nabave, s tijelom nadležnim za tehničko dokumentiranje javne rasvjete potrebno je usuglasiti svjetlotehničke proračune na odgovarajućem profile predmetne površine za odabranu klasu rasvjete izrađene verificiranim programima te odabrane elemente javne rasvjete.

Na kraju dolazi i nabava za najskuplji posao, modernizaciju javne rasvjete u Ulici Dubrava, procijenjen na pola milijuna eura. Za Dubravu, projekt modernizacije predviđene je od Maksimirske ceste na Zapadu do Zagrebačke ceste na jugu, dakle duž cijele Avenije Dubrava – sve do granice sa Sesvetama. Sva tri postupka predviđenog su trajanja od 60 dana, a razlog zamjene u svakom je – dotrajalost postojeće rasvjete.