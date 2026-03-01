Veliki željeznički projekt opet odgođen: Izvođača radova biraju nevjerojatnih šest godina

Žalba na žalbu, tako se može opisati veliki projekt nizinske pruge Hrvatski Leskovac - Karlovac. Radovi su opet zaustavljeni.

Mega projekt nizinske pruge Hrvatski Leskovac - Karlovac već dulje vrijeme čeka početak realizacije. Kako je objavila Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), nove žalbe na odluku o odabiru izvođača ponovno su zaustavile početak radova na jednom od ključnih željezničkih projekata u Hrvatskoj.

Nakon što je DKOM u studenome prošle godine poništio izbor turske tvrtke Doğuş, Uprava HŽ Infrastrukture odlučila je ugovor dodijeliti drugorangiranoj ponudi - španjolskoj kompaniji Comsa. Međutim, ni ta odluka nije zaključila postupak, jer su uslijedile nove žalbe, što je projekt ponovno vratilo na čekanje.

Nove žalbe i neizvjesni rokovi

Samo nekoliko dana nakon odabira Comse, DKOM je zaprimio dvije nove žalbe. Podnijeli su ih turski Doğuş, čija je ponuda prvotno bila odabrana, te indijski Afcons Infrastructure, trećeplasirani ponuditelj na natječaju.

Budući da se radi o jednom od najvažnijih državnih infrastrukturnih projekata, ključno je pitanje hoće li postupak rješavanja žalbi ponovno trajati mjesecima. U prethodnom krugu DKOM-u je za odluku trebalo čak pet i pol mjeseci. S druge strane, veseli činjenica da su se žalbe 'oko Vjesnika' u prošlosti rješavale prilično brzo.

foto: Unsplah

Natječaj koji traje već šest godina

Pomalo apsurdno, proces izbora izvođača za ovu dionicu traje već šest godina. Prvi natječaj raspisan je u rujnu 2020., a dvije godine kasnije potpisan je ugovor s austrijskim Strabagom, koji je 2023. sporazumno raskinut.

Novi natječaj objavljen je 30. listopada 2024. Najpovoljniju ponudu dostavio je Doğuş u iznosu od 225,9 milijuna eura bez PDV-a, jedinu ispod procijenjene vrijednosti nabave, te je u lipnju 2025. i službeno odabran. Drugu najnižu ponudu dala je Comsa s 279 milijuna eura, dok je Afcons Infrastructure ponudio nešto manje od 300 milijuna eura.

Na izbor Doğuşa podnijele su žalbe upravo Comsa i Afcons, koje je DKOM nakon višemjesečnog postupka prihvatio. HŽ Infrastruktura potom je odabrala Comsu, no prije potpisivanja ugovora uslijedile su nove žalbe, što je projekt ponovno zadržalo. Putnički vlak | foto: HŽ Putnički prijevoz

Radovi planirani do 2030. godine

Ako se ponovi scenarij dugotrajnog odlučivanja, radovi na 40 kilometara dugoj dionici teško će započeti prije 2027. godine. U tom slučaju, završetak bi se mogao pomaknuti na 2030. ili čak kasnije. Rok za izvođenje radova predviđen je na 36 mjeseci od uvođenja izvođača u posao.

Projekt obuhvaća rekonstrukciju postojeće pruge, izgradnju drugog kolosijeka, nove mostove i vijadukte, elektroenergetska postrojenja, uređenje kolodvora i stajališta te izgradnju pet zgrada za osoblje HŽ Infrastrukture u Karlovcu. Postojeća jednokolosiječna elektrificirana pruga trebala bi postati dvokolosiječna, a maksimalna dopuštena brzina iznosit će 160 km/h, osim na područjima Mavračića, Jastrebarskog i Karlovca, gdje će zbog prostornih ograničenja biti 120 odnosno 140 km/h. Tračnice | foto: HŽ Infrastruktura

Važna i riječku luku

Modernizacija ove dionice ključna je i za jačanje konkurentnosti luke Rijeka, jer će poboljšati njezinu povezanost s tržištima srednje Europe, poput Mađarske, Slovačke i Poljske. Istodobno, projekt bi trebao unaprijediti prigradski željeznički prijevoz između Zagreba i Karlovca.

Cilj je da gradovi u okolici Zagreba, poput Zaprešića, Zaboka, Siska i Karlovca, budu povezani s glavnim gradom u roku od 30 do 40 minuta vožnje vlakom. Po završetku radova na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac, putovanje vlakom između Karlovca i Zagreba trebalo bi trajati oko 20 minuta.