Stižu državne Mikro stambene jedinice: Imat će 18 ili 26 kvadrata, i nisu za zauvijek

Uvođenjem prijedloga Zakona o priuštivom stanovanju hrvatska stambena politika dobiva novu kategoriju – mikro stambene jedinice. Radi se o malim stanovima koji, kako navodi prijedlog zakona poslan u Sabor, služe kao prijelazno rješenje za pojedince koji tek rješavaju svoje stambeno pitanje.

Iako je pojam privukao pažnju javnosti, iz službenih dokumenata jasno je da je njegova definicija zasad vrlo okvirna. Istovremeno brojna pitanja o budućoj primjeni ostaju otvorena.

Od 18 do 24 kvadrata

Mikro stambene jedinice prvenstveno su namijenjene mladima do 30 godina, pružajući im mogućnost privremenog stanovanja dok ne dođu do trajnog rješenja poput kupnje ili dugoročnog najma stana. Ove jedinice zamišljene su kao prijelazno rješenje s ograničenim vremenom korištenja na četiri godine, uz mogućnost produljenja za još dvije, čime se potvrđuje njihova privremena funkcija u životnom ciklusu korisnika.

Veličina takvih stanova također je precizno određena u obrazloženjima prijedloga. Za jednu osobu površina iznosi oko 18 kvadratnih metara, dok mikro stan za dvije osobe može imati do 26 kvadratnih metara.

mikro stambena jednica | foto: AI / Chat GPT

Prenamjena postojećih zgrada

Ministar graditeljstva, Branko Bačić, kaže da su mikro stambene jedinice uvrštene u Zakon na račun činjenice da u Hrvatskoj postoje slične građevine koje već sada imaju takve stambene jedinice koje mogu poslužiti za studentski dom ili bi ih, ako bi se prilagodile sadašnjim zakonskim normama, trebalo u potpunosti srušiti i graditi nove stambene jedinice. U ovom kontekstu Bačiće je kao primjer istaknuo neboder HŽ-a u Rijeci.

U tom slučaju dolazi se do potreba za novim parking mjestima i svime što treba osigurati za izgradnju novih stanova. Rekao je i da su proanalizirali kako je to riješeno u 'zapadnom svijetu', te da brojne države imaju upravo takve mikro stanove koje služe za privremeni smještaj na 4 do 6 godina za mlade ljude koji bi tamo boravili dok ne steknu uvjete za kupnju ili najam većih stanova.

HŽ neboder | foto: screen shot you tube

Nakon zakona stiže pravilnik

Svakako treba reći da u ovom trenutku, zakon ne propisuje detalje poput minimalnih tehničkih standarda, urbanističkih uvjeta, modela dodjele ili načina upravljanja stanovima, što znači da će ključni elementi provedbe biti razrađeni kroz buduće pravilnike i provedbene programe.

Uz opasku da je u studentskim danima živio u manjoj sobi poput mikro stana, Bačić je najavio kako će u razdoblju nakon stupanja na snagu zakona biti izrađen poseban pravilnik za najam mikro stanova.

- Riječ je o privremenom smještaju, u trajanju do četiri godine, a u iznimnim slučajevima do šest. Cilj je, kaže ministar, mladima nakon završetka fakulteta omogućiti priuštiv najam dok ne steknu uvjete za veći stan, bilo u najmu ili kupnji. No važno je reći da mikro stambene jedinice predviđaju i zajedničke prostore, praonice, kuhinje i druge društvene sadržaje, slično kao u studentskim domovima, rekao je Bačić za rtl.hr. Dokumenti | foto: Pixabay

Daleko o jasno definiranog koncepta

U zaključku treba reći kako mikro stambene jedinice nisu jedina mjera u sustavu priuštivog stanovanja. Već da se one uklapaju u širi okvir državne stambene politike koja uključuje aktivaciju praznih stanova, izgradnju novih jedinica te programe priuštivog najma i kupnje.

Zapravo, treba reći, mikro stambene jedinice u ovom su zakonskom prijedlogu više konceptualni alat nego potpuno razrađena stambena tipologija. One unose novu dinamiku u hrvatski stambeni sustav, ali njihova praktična uloga i značaj ovisit će o implementaciji i dodatnim odlukama koje će odrediti kako će ova kategorija zaista funkcionirati u svakodnevnom životu mladih koji ulaze na tržište stanovanja.