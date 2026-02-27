Bageri nove generacije kao limuzine: Svjetionici, AI kamere i mikrofon za bagerista

Bageri koji trenutno izlaze na tržište prave su bauštelske limuzine. Jedan od njih je HX300L iz Hyundaija koji nema što nema.

Bageri nove generacije uključuju niz pametnih tehnologija koje pomažu operateru i povisuju produktivnost. To uključuje opcijsko 2D vođenje i kontrolu stroja, s podrškom za kopač, rotaciju i nagib, uz mogućnost nadogradnje na 3D sustav. Strojevi mogu imati automatsku funkciju vaganja, što omogućuje operaterima da precizno utovaruju kamione i isporučuju podatke o proizvodnji.

Tvrtka Hyundai predstavlja HX300L, najnoviji model u liniji bagera gusjeničara nove generacije. Kao i veće modele HX360L i HX400L koji su predstavljeni 2025. godine, model HX300L pokreće Hyundai dizelski motor. Bager klase od 30 tona također ima potpuno elektro-hidrauličke upravljačke sustave (Full Electrohydraulic – FEH) za poboljšanu preciznost operatera i povišenu učinkovitost potrošnje goriva.

Najvažnije značajke su DX08 dizelski motor koji omogućuje 9 % povećanja snage i potpuno elektro-hidraulička (FEH) električna upravljačka ručica i upravljanje pumpom. Moćna je to kombinacija koja rezultira smanjenom potrošnjom goriva i većoj učinkovitosti. Treba spomenuti i da masivnija protuteža doprinosi vodećem kapacitetu podizanja u industriji, kao i da povećana udobnost kabine s 12,8" zaslonima osjetljivim na dodir ovaj model čini maksimalno prilagođenim za korisnika. foto: Hyundai Construction Equipment

Treći model

HX300L je treći model gusjeničara nove generacije koji je Hyundai lansirao u posljednjih godinu dana. Mase 31.820 kg, stroj pokreće već spomenuti Hyundai nagrađivani DX08 dizelski motor sa šest cilindara. Ova 'Stage V' sukladna pogonska jedinica u HX300L razvija snagu 207 kW (277 hp), što je povećanje od 9 % u odnosu na prethodni 30-tonski stroj serije A, uz 1.230 Nm okretnog momenta.



- U kombinaciji s(sustav optimiranja električne energije) hidrauličkim upravljanjem, motor troši do 7 % manje goriva nego u prethodnom bageru i 30 % manje AdBlue. Korisnici će također primijetiti smanjenje troškova održavanja, budući da su intervali za promjenu ulja i filtara dvostruko dulji, do 1.000 sati, čime se minimira vrijeme zastoja i produljuje produktivno vrijeme rada na terenu, izvještavaju iz Hyundaija.



Ovdje svakako treba spomenuti i da, kao i kod većih modela, HX300L ima Hyundai potpuno elektro-hidraulični (FEH) sustav. To uključuje električne upravljačke ručice koji preko žice komuniciraju s blokom ventila što pak eliminira hidraulične gubitke kroz pilotske kontrole i pruža operateru priliku da precizno prilagodi pojedinačne hidrauličke funkcije točno svojim zahtjevima. Ne smijemo izostaviti i da se mogu prilagoditi osjetljivost i odziv ručica prema vlastitim željama, a postavke unutar sustava se mogu pohraniti na ključ određenog operatera. foto: Hyundai Construction Equipment

Veća sigurnost na gradilištu

Kod bagera nove generacije kao što je ovaj sigurnost je poboljšana zajedno s produktivnošću, uz Lift Assist i Advanced Lift Assist koji pružaju vizualne sigurnosne zone za operacije podizanja. Nova generacije bagera također dolazi s funkcijom E-Boundary, koja omogućuje operateru da postavi ograničenja za strop, pod i zidove kako bi spriječio sudare i poboljšao sigurnost na gradilištu.



Ona se može koristiti u kombinaciji s unaprijeđenim sustavom Smart Around View Monitor (SAVM), koji sada dolazi sa šest kamera postavljenih oko stroja, a uključuje sustav za prepoznavanje i detekciju ljudi temeljen na umjetnoj inteligenciji.

Osim toga, Radar Object detekcija upozorava operatera na bliske opasnosti vizualnim i zvučnim upozorenjima. Ako operater ignorira zvučne upozorenja, automatska funkcija za zaustavljanje može zaustaviti kretanje stroja. Za ostale radnike na gradilištu, modeli nove generacije imaju svjetionike na svakom kutu krova kabine, osiguravajući da se svjetla mogu vidjeti iz svih smjerova. Tu je također vanjski mikrofon koji omogućuje operateru da komunicira s drugim osobljem na gradilištu.