Dva stana. Sličan raspored, starost nekretnine, uređenje i orijentacija. Jedan se prodaje dva ili tri tjedna, a drugi mjesecima. Agenti za nekretnine otkrili su kako potencijalne kupce zainteresirati pažljivo pripremljenim oglasom.

Ako netko zna kakve nekretnine se najbrže prodaju – to su agenti. Agencije za nekretnine prodaju što prodaju, no imaju i jasan uvid u to kakvi stanovi ili kuće se prodaju brže od drugih. Vjerovali ili ne, između dvije praktički iste nekretnine, oglas će presuditi. Kako i zašto, objasnili su iz Dux Nekretnina.

Prvih 14 do 30 dana najvažniji su period prodaje

Na tržištu nekretnina često svjedočimo istom paradoksu – dva vrlo slična stana, u istom kvartu, slične kvadrature i rasporeda – jedan se proda u deset dana, dok drugi čeka kupca mjesecima. Takvo je iskustvo agenata iz Dux Nekretnina, koji pak tvrde da nije nužno ni do same nekretnine, već je 'najčešće riječ o kombinaciji dobre pripreme, realne procjene i profesionalne strategije'.

Kreću s prvim važnim kriterijem za uspjeh, od toga što točno, iz njihove perspektive, znači 'dobra priprema'. Budući da se u nekretninskim krugovima često govori o 'nabijanju' cijene, po kojoj se nekretnina sigurno neće prodati kako bi se osigurala veća zarada, ne čudi što na prvom mjestu nije ni orijentacija, ni osvjetljenost pa ni raspored nekretnine – jer, svaka će naći svog kupca – već 'realno postavljene cijene od prvog dana'.

Dok neki možda misle da će nerealnim 'pumpanjem' cijene dobiti na vrijednosti, uspiju li naći kupca koji će uspjeti toliko platiti – agenti kažu da na kraju baš i ne bude tako.

- Cijena najbrže prodanih nekretnina od početka odražava stvarno stanje tržišta, lokaciju, stanje nekretnine i potražnju u tom trenutku. Prvih 14 do 30 dana najvažniji su period prodaje – tada je interes najveći i tada oglas dobiva najviše pregleda. Ako je cijena previsoka, ozbiljni kupci jednostavno ga preskoče. Kasnije sniženje cijene često više nema isti učinak jer je početni zamah izgubljen, pojašnjavaju.

Nemojte zanemariti fotografije

Nadalje, vrlo važan je i detalj o kojemu se, kako odaju neki oglasi, prodavači i najmodavci posvećuju premalo pažnje. Uspjeh ne ovisi samo o tome kakvu nekretninu nudite, već kako ju predstavite. Nekretnine koje se prodaju najbrže imaju jasne, svijetle, i profesionalne fotografije koje ističu prostor, a ne skrivaju ga.

Najzad, svi koji su preko oglasa tražili stan sigurno su se susreli s oglasima zbog kojih su, kako je navedeno u navedenom savjetu, stanovi izgledali puno svjetlije ili više novo nego što u stvari jesu. Kao i sa situacijama u kojima su se premišljali bi li uopće pregledali neku nekretninu, a u stvari oduševi kad u nju ušetate.

Pa, ako ulazite u neki od dva navedena procesa, možda da razmislite platiti nekoga da fotografira vaš prostori ili barem da se sami uzmete u obzir kadrove i uglove. Ali u oglasu treba obratiti pozornost i na sadržaj koji bi trebao zainteresirati potencijalnog kupca.

- Opis je konkretan, informativan i fokusiran na prednosti, a ne generičan. U oglasu se jasno komuniciraju ključne informacije poput stanja nekretnine, grijanja, parkinga, orijentacije i dokumentacije, savjetuju iz Dux nekretnina.

bauštela.hr

Trenutak kada racionalna odluka postaje emocionalna

Kad ste u oglasu već sve napravili kako treba i prvi zainteresirani vam ulaze u stan, trebate računati i na dojam koji ćete ostaviti kod prvog susreta. Razgledavanje je trenutak kada racionalna odluka postaje emocionalna, objašnjavaju agenti.

Tu će se razlikovati nekretnine koje već djeluju kao da su spremne za prodaju od onih koje odaju snažan dojam kao da se u njima stanuje. Stoga je savjet skloniti višak stvari, osvijetliti prostor, sve učiniti urednim.

- Ne radi se o luksuzu, nego o osjećaju reda i održavanosti. Kupci tada lakše zamišljaju vlastiti život u tom prostoru, navode iz Dux-a za treću točku.

Što je važno vašoj ciljanoj publici?

Naravno, vratimo li se malo unatrag, kada je rečeno da će svaka nekretnina naći svoju publiku – pa i nije važno da svaka odgovara 'idealu' – jer se ideal razlikuje ovisno o vašim željama, potrebama, ali i mogućnostima, ako prodajete nekretninu trebali biste znati svoju ciljanu 'publiku'. Odnosno, kome se točno obraćate. U skladu s tim trebate i komunicirati i istaknuti one parametre koji će ciljanoj grupi potencijalnih kupaca biti zanimljivi – kada poruka pogodi pravu publiku, interes dolazi brže, zaključuju stručnjaci za nekretnine.

Na kraju, peta točka odnosi se na transparentnost i povjerenje. Drugim riječima, ako je nekretnina savršena, uistina otegotna okolnost bit će nejasni vlasnički odnosi ili dokumentacija koja ostavlja mjesta sumnji. A, znamo da ima takvih slučajeva. Kako možete biti transparentni?

- Nekretnine koje se brzo prodaju imaju spremne dokumente, jasno komunicirane troškove i otvoren pristup svim pitanjima. Povjerenje je ključ – a ono se gradi profesionalnošću i transparentnošću od prvog kontakta, zaključuju u objavi iz Dux nekretnina.