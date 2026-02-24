Dok se Sarajevska gradi punom parom i stare tračnice se u Zapruđu spajaju s novima, gradi se i uz novi ulaz u grad. Očekivano, investitori su prepoznali ovu tramvajsku zonu u nastajanju kao povoljnu za gradnju.

Prođete li ovih dana Sarajevskom, steći ćete dojam da je ta ulica najveće gradilište u Zagrebu. Duž cijele trase su bageri i kamioni, koji će pored vas neprestano prolaziti dok hodate uz cestu koja se dograđuje i dobiva tramvajsku prugu, jer prevoze materijal koji se koristi na određenom dijelu gradilišta.

Na gradilištu duž 2,25 kilomeatara od listopada 2024. godine proširuje se prometnica, no tramvaj će isprva voziti tek do privremenog okretišta, jer se projekt ne može zaključiti u planiranom profilu dok se ne izgradi HAC-ov vijadukt preko Ranžirnog kolodvora. Jutros smo se na terenu uvjerili kako upravo traje spajanje pruge s postojećim tračnicama na okretištu Zapruđe – zbog čega se na toj točki tramvaji trenutno ne zaustavljaju.

No, nije sve ni u cesti. Barem ne izravno. Proširenje tramvajske zone, prvo u Zagrebu nakon više od 20 godina, zanima i investitore. Pokazuje to novogradnja na području Dugava i Hrelića odmah uz Sarajevsku. Iz novih stanova izlazit će se ravno na proširenu gradsku prometnicu.

Nekada rub stambene zone

Novozagrebačka naselja Utrine, Travno pa Dugave i Hrelić više-manje su poprimila svoj današnji oblik u 80-tim godinama prošlog stoljeća. No, kako je Sarajevska bila 'rub' urbanistički planirane stambene zone na istoku Novog Zagreba, bez tramvajske pruge i sužena kad se prođu Dugave, sa istočne strane ove promenice bilo je svega nekoliko kuća.

I sada, kad smo prošli skoro cijelu Sarajevsku koja se gradi punom parom, te smo prešli novu prugu i novoizgrađeni kolnički trak, da bismo dospjeli u Kamenarku – susreli smo se s jedva nekoliko zgrada po svemu sudeći izgrađenih u posljednja tri desetljeća. Dok su ostatak naselja bile kuće, a u smjeru Jakuševca čak – livade.

No, baš zbog velikog gradskog projekta od oko 25 milijuna eura, koji sve bolje napreduje (unatoč kašnjenjima) ovaj predio ubrzo bi mogao doživjeti pravu transformaciju. Dokazuje to već jedna poveća nova zgrada koja se uzdiže uz samu Sarajevsku. Riječ je o Projektu Sarajevska, koji na katastarskoj čestici 619/1, katastarske općine Jakuševec u Zagrebu izvodi Kopra Montaža, investitora Projekt Sarajevska. Projekt Sarajevska | foto: bauštela.hr bauštela.hr

Stambeni projekt pored nove zone tramvaja

Početak gradnje prijavljen je nedugo nakon otvaranja gradilišta, 15. siječnja 2025. godine, tako da su novi stambeno-poslovni prostori već u poodmakloj fazi izgradnje. Dozvola je izdana u prosincu 2024., a radove nadzire Joko-gradnja, stoji na ploči s informacijama o građevinskim radovima okrenutoj prema Sarajevskoj. Do nove zgrade oko koje su trenutno brojni građevinski materijali, uključujući armaturu, drvene daske za podizanje katova i druge materijale, a do objekta smo došetali tek izlivenim asfaltom – ili se barem tako činilo.

Projekt Sarajevska nije novost, ali posljednji puta kad smo bili u obilasku zone, radovi su bili na samom početku. Faza 1 koja se trenutno gradi na stranicama je opisana kao 'novi dom u srcu Novog Zagreba', a uključuje izgradnju moderne zgrade uz koridor nove gradske avenije.

U prvoj fazi podiže se istočna stambena lamela s 85 luksuznih stanova, katnosti prizemlja, visokog prizemlja i pet etaža. Stanovi će biti kvadratura između 47 i 90-ak kvadrata, a tlocrti na katovima nisu isti – može se vidjeti na stranicama projekta, no zgrada ima i jedan stan od 100 četvornih metara. Druga faza, opisano je na stranici, uključuje plan o podizanju poslovne lamele s podruomom, iste katnosti kao stambena zgrada. Podsjećamo, cestu gradi GIP Pionir, a tramvajsku prugu izvodi Strabag.