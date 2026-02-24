Na 15. katu Vjesnika je 12 podupirača, a stručnjaci provode istražne radnje. Njima će se utvrditi kakva je u tom dijelu građevine mehanička otpornost konstrukcije. Rezultati će pak presuditi metodi rušenja koja, podsjećamo, još nije određena.

U kompleksu Vjesnika započeli su pripremni radovi za uklanjanje nebodera, potvrdio je državni tajnik Tonči Glavinić. I dalje traju istražne radnje na 15. katu, gdje se uzimaju uzorci betona i armature kako bi se odredilo stanje građevine, a postaljeno je i 12 podupirača radi sigurnosti.

Rezultati ispitivanja očekuju se u roku od dva do tri dana te će utjecati na daljnje odluke o rušenju o kojemu se, pisali smo, i dalje ne zna. Uskoro se planira postavljanje gradilišne ograde i dovoz gradilišnih kontejnera, na gradilištu je trenutačno angažirano 10 do 15 radnika, a svi čekaju konačnu procjenu o tome koja metoda rušenja nebodera sa zapadnim aneksom će biti najpogodnija. Znamo da je za posao odabrana tvrtka Eurco iz Vinkovaca.

Iz Vjesnika se iznosi namještaj, istražuje se stanje nebodera

Trenutno se iz Vjesnika iznosi namještaj Hrvatskog sabora, a preseljenje nadgleda Hrvatska vojska. Održan je koordinacijski sastanak s izvođačem, stručnim nadzorom i predstavnicima Grada Zagreba o odvozu građevinskog otpada te regulaciji prometa, dok se u međuvremenu izvode pregledi stanja zgrade, kako bi se utvrdilo koja metoda bi bila najpogodnija za rušenje.

Uklanjanje će biti u više faza, a broj će odrediti izvođač, danas je na svojim stranicama priopćilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Kako god odlučili, svaka faza morat će proći kontrolu revidenta u pogledu mehaničke otpornosti, stabilnosti tla i okolnih građevina.

Metoda rušenja i dalje nepoznanica

Vrijedi podsjetiti da je predmet nabave zapadni aneks nebodera, no moguće je uklanjanje i dodatnih aneksa uz odobrenje nadzora i revidenta. O samoj metodi uklanjanja odlučit će se nakon dobivanja rezultata istraživanja i završetka projekta, kažu iz Ministarstva, a o tome smo i sami pisali. Inače, uovor s tvrtkom Eurco predviđa puštanje podvožnjaka u promet u roku od 30 dana te uklanjanje Vjesnika u roku od 90 dana, uz financijske penale za kašnjenje.

Metoda uklanjanja nije definirana ugovorom i bit će poznata tek nakon izrade projekta, koji mora proći reviziju i nadzor. Prema navodima Ministarstva, moguće su različite metode: strojno uklanjanje, kombinirano strojno uklanjanje ili miniranje.

Uskoro promet kroz podvožnjak

Napominjemo da je nakon odbacivanja žalbi na odabir tvrtke Eurco iz Vinkovaca, 19. veljače 2026. potpisan s tom tvrtkom potpisan ugovor vrijedan 4,2 milijuna eura za projektiranje i uklanjanje Vjesnikovog nebodera. Po ugovaranju radova, izvješteno je da bi radovi trebali trajati tri mjeseca, a završetak prve faze očekuje se za manje od mjesec dana. Prva faza obuhvaća otklanjanje opasnosti i stvaranje preduvjeta za otvaranje prometa kroz podvožnjak na Slavonskoj aveniji.

Podsjećamo da je Vjesnik odlukom Vlade proglašen strateškom nekretninom od državnog značaja. Nakon uklanjanja nebodera planira se provedba arhitektonsko-urbanističkog natječaja kojim će se odrediti budući izgled kompleksa.