16:13 12 h 26.02.2026
24. veljača 2026.
Na 15. katu Vjesnika je 12 podupirača, a stručnjaci provode istražne radnje. Njima će se utvrditi kakva je u tom dijelu građevine mehanička otpornost konstrukcije. Rezultati će pak presuditi metodi rušenja koja, podsjećamo, još nije određena.
U kompleksu Vjesnika započeli su pripremni radovi za uklanjanje nebodera, potvrdio je državni tajnik Tonči Glavinić. I dalje traju istražne radnje na 15. katu, gdje se uzimaju uzorci betona i armature kako bi se odredilo stanje građevine, a postaljeno je i 12 podupirača radi sigurnosti.
Rezultati ispitivanja očekuju se u roku od dva do tri dana te će utjecati na daljnje odluke o rušenju o kojemu se, pisali smo, i dalje ne zna. Uskoro se planira postavljanje gradilišne ograde i dovoz gradilišnih kontejnera, na gradilištu je trenutačno angažirano 10 do 15 radnika, a svi čekaju konačnu procjenu o tome koja metoda rušenja nebodera sa zapadnim aneksom će biti najpogodnija. Znamo da je za posao odabrana tvrtka Eurco iz Vinkovaca.
Trenutno se iz Vjesnika iznosi namještaj Hrvatskog sabora, a preseljenje nadgleda Hrvatska vojska. Održan je koordinacijski sastanak s izvođačem, stručnim nadzorom i predstavnicima Grada Zagreba o odvozu građevinskog otpada te regulaciji prometa, dok se u međuvremenu izvode pregledi stanja zgrade, kako bi se utvrdilo koja metoda bi bila najpogodnija za rušenje.
Uklanjanje će biti u više faza, a broj će odrediti izvođač, danas je na svojim stranicama priopćilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Kako god odlučili, svaka faza morat će proći kontrolu revidenta u pogledu mehaničke otpornosti, stabilnosti tla i okolnih građevina.
Vrijedi podsjetiti da je predmet nabave zapadni aneks nebodera, no moguće je uklanjanje i dodatnih aneksa uz odobrenje nadzora i revidenta. O samoj metodi uklanjanja odlučit će se nakon dobivanja rezultata istraživanja i završetka projekta, kažu iz Ministarstva, a o tome smo i sami pisali. Inače, uovor s tvrtkom Eurco predviđa puštanje podvožnjaka u promet u roku od 30 dana te uklanjanje Vjesnika u roku od 90 dana, uz financijske penale za kašnjenje.
Metoda uklanjanja nije definirana ugovorom i bit će poznata tek nakon izrade projekta, koji mora proći reviziju i nadzor. Prema navodima Ministarstva, moguće su različite metode: strojno uklanjanje, kombinirano strojno uklanjanje ili miniranje.
Napominjemo da je nakon odbacivanja žalbi na odabir tvrtke Eurco iz Vinkovaca, 19. veljače 2026. potpisan s tom tvrtkom potpisan ugovor vrijedan 4,2 milijuna eura za projektiranje i uklanjanje Vjesnikovog nebodera. Po ugovaranju radova, izvješteno je da bi radovi trebali trajati tri mjeseca, a završetak prve faze očekuje se za manje od mjesec dana. Prva faza obuhvaća otklanjanje opasnosti i stvaranje preduvjeta za otvaranje prometa kroz podvožnjak na Slavonskoj aveniji.
Podsjećamo da je Vjesnik odlukom Vlade proglašen strateškom nekretninom od državnog značaja. Nakon uklanjanja nebodera planira se provedba arhitektonsko-urbanističkog natječaja kojim će se odrediti budući izgled kompleksa.
