Milijunska rekonstrukcija na poluotoku: Novi trg, sunčalište i spomenik promijenit će sve

U mjestu Drače na poluotoku Pelješcu planirana je izgradnja nove obalne šetnice koja bi trebala značajno promijeniti izgled središnjeg dijela mjesta. Projekt uređenja obalnog pojasa obuhvaća prostor između Velikog i Malog mula te predviđa rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih javnih površina uz more.

Nositelj projekta je Općina Janjina, a cilj je unaprijediti kvalitetu javnog prostora i dodatno ojačati turističku privlačnost naselja. Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 2,18 milijuna eura, od čega je 1,6 milijuna eura osigurano iz državnog programa za razvoj otoka. Projekt je upravo osvanuo u javnom savjetovanju koje traje do 19. ožujka nakon čega se očekuje raspisivanje natječaja za izvođača radova.

Uređenje obale i novi javni sadržaji

Projekt uređenja obalne šetnice obuhvaća približno 3,3 hektara prostora uz more u središtu Drača. Planirana je rekonstrukcija postojeće, dotrajale betonske šetnice te njezino proširenje kako bi se stvorio kvalitetniji prostor za šetnju i boravak stanovnika i posjetitelja. Uz šetnicu je predviđeno i uređenje novog trga koji bi trebao postati središnje mjesto okupljanja u mjestu.

Projekt uključuje i izgradnju novih pješačkih površina, pristupnih putova te postavljanje nadstrešnica i manjih paviljona. Poseban element planiranog uređenja je i spomenik brodarskom društvu Rođaci Bjelovučić, kojim bi se obilježila pomorska povijest mjesta.

Postojeće stanje

Današnja obalna crta određena je šetnicom izvedenom slojem betona dijelom na betonskoj podlozi, a dijelom na kamenom podzidu, na visini oko 80 centimetara nad plitkim morem. Na pojedinim dijelovima obale, kameni podzid u vrlo lošem je stanju pa se obala izložena utjecaju valova urušava i potrebna je njena konstrukcijska i funkcionalna sanacija. Plitko more neposredno uz obalnu crtu pjeskovitog je dna, dubine od nekoliko centimetara do oko pola metra i ne predstavlja posebnu gospodarsku ili ekološku vrijednost.

Na dijelu šetnice, u maloj uvali nalazi se degradirana nekadašnja plaža, dijelom pješčana a dijelom betonirana na razini pola metra nižoj od šetnice. Uz plažu obalna se šetnica preklapa s nekadašnjom cestom sada zatvorenom za promet gdje je spontano nastao centar mjesta.

Na svojevrsnom glavnom trgu sasvim neodređenog oblika nalaze se improvizirane terase dvaju kafića, u različitim se prigodama koristi kao pozornica i mjesto okupljanja, a dodiruje ga glavna kolna prometnica. Glavni trg doista je smješten u fizičkom centru mjesta koje se proteže duž obale izvan obuhvata ovog projekta. Njegov fokus određuju dva mula koji čine okvir vrlo slikovitog pogleda u horizontalni krajolik Malog mora.

Pozadinu čitavom prizoru čine u prvom planu kuće s dvovodnim crvenim krovovima, a u drugom planu zelena brda. Zatečeno stanje ovog vrlo lijepog prostora nije zadovoljavajuće ni u smislu njegove uporabe, niti u estetskom smislu. Površine u javnom korištenju dotrajale su i trebaju obnovu.

Šetnica

Obalna je šetnica od dna Velikog do dna Malog mula bit će izravnana i proširena toliko koliko je potrebno da se obala konstrukcijski utvrdi i osigura funkcionalna širina na svim njenim dijelovima. Njen rub činit će kameni blokovi na betonskim temeljima.

Između odbojkaškog igrališta i unutrašnjeg kuta uvale, obala će se stepenasto spuštati u more s tri široka stepeništa koja će služiti i kao sunčalište. Ovdje će rampom biti omogućen silazak u more osobama s poteškoćama u kretanju.

Unutrašnji rub šetnice određen je pak kamenim klupama, visine oko pola metra. Postojeće i nove palme i druga stabla koja mogu rasti u blizini mora bit će sastavni dio ove priče. Šetnica će pak biti popločana kamenim pločama manjeg formata.

Spomenik i glavni trg

Na proširenju šetnice prema malom Draču nalazit će se spomenik u formi kamenog stupa i okrugle klupe s prigodnim natpisom. Riječ je o lokaciji nekadašnjeg magazina brodarskog društva Rođaci Bjelovučić. Postojeći mulići uz šetnicu konstrukcijski će se sanirati i na njih postaviti drvena obloga.

Glavni trg projektiran je između postojećih kuća i na mjestu nekadašnje plaže koja se nasipa. Činit će ga pretežno ravna površina popločena kamenim pločama većeg formata, s interpoliranim plitkim kamenim kanalicama koje ne ometaju kretanje pješaka. No uz odgovarajuće minimalne padove popločanih površina omogućuju nesmetano otjecanje oborina.

Nadstrešnice

Na trgu su projektirane dvije nadstrešnice čelične konstrukcije na armiranobetonskim stupovima. Bit će pokrivene čeličnim pločama i mrežama tako da tvore sjenu ugodnu za boravak u ljetnim mjesecima. Ove nadstrešnice služe za regulaciju postave vanjskih stolova kafića koji se nalaze uz glavni trg.

Manja nadstrešnica bit će podignuta paralelno uz kuću koja čini južni rub trga, dok će veća približno u smjeru sjever - jug odvajati površinu trga od prometnice. Treba reći i da će se pod njom nalaziti i paviljon površine 23 kvadrata.

Pod dvjema nadstrešnicama nalazit će se prostor za približno isti broj stolova. U trećini širine preostale slobodne površine, približno 20x25 metara projektirana je fontana koju čine niz prskalica visine do dva metra za igru djece i stvaranje ugodne mikroklime glavnog trga. U projektnoj dokumentaciji ističe se kako je projektiran ugođaj trga reguliran i uređen, ali i neformalan kako priliči mjestu za odmor.