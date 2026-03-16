Gradi se najduži željeznički tunel u Europi: Radnici koriste specijalno izrađene alate

Mont-Cenis postat će najduži željeznički tunel u Europi. Na gradilištu stotine radnika danju i noću koriste posebno izrađene alate.

Tunel Mont-Cenis, dug 57,5 kilometara, trenutno je najduži transalpski željeznički tunel u izgradnji u Europi. Projekt vodi tvrtka TELT u sklopu željezničke veze Lyon-Torino, a na gradilištu ulaza u bazni tunel svakodnevno radi gotovo 350 ljudi kako bi se osigurao stabilan napredak radova.

Na toj lokaciji timovi nekoliko kompanija, među kojima i poznata švicarska građevinska tvrtka Implenia, trenutačno izvode završnu oblogu tunela, konstrukcijski sloj koji osigurava dugotrajnost i stabilnost čitave infrastrukture. Za rad se koriste specijalizirani i visokoučinkoviti alati, koji omogućuju napredak od približno deset metara tunela dnevno, obuhvaćajući sve faze gradnje, od donjeg dijela tunela i temeljne ploče do svoda, odnosno gornjeg dijela konstrukcije.

Sustavi koji se koriste rezultat su gotovo godinu dana projektiranja i konzultacija s brojnim proizvođačima opreme iz cijele Europe. Nakon što su osmišljeni, tijekom nekoliko mjeseci sastavljani su izravno na gradilištu. Danas su raspoređeni na više od 500 metara trase, gdje se koriste u svim fazama radova, od pripreme donje ploče tunela do betoniranja svoda.

Tunel kao podzemna proizvodna linija

Radovi na završnoj oblozi tunela organizirani su poput industrijske proizvodne linije, prilagođene uvjetima velikog podzemnog gradilišta. Velik dio radnih stanica je mehaniziran, što omogućuje učinkovitiju organizaciju posla i veću sigurnost radnika.

Podizanje teških elemenata izvodi se pomoću vitla, dok se oprema transportira i skladišti na mobilnim portalnim konstrukcijama koje se pomiču kako radovi napreduju. Takav sustav omogućuje jasnu raspodjelu aktivnosti, smanjuje rizik međusobnog ometanja radova i osigurava sigurno upravljanje složenim operacijama.

Trenutačno se završna obloga izvodi u desnoj tunelskoj cijevi, dok je lijeva cijev privremeno namijenjena logistici i opskrbi gradilišta te nastavku iskopa. U kasnijoj fazi radova sva će se oprema duplicirati i u toj cijevi kako bi se završni radovi mogli izvoditi paralelno.

Stroga kontrola kvalitete

Svaka faza gradnje prolazi detaljne i stroge kontrole kvalitete, ključne za dugoročnu sigurnost i trajnost konstrukcije. Provjeravaju se dimenzije izvedenih dijelova, količine materijala, tehnološki postupci i način ugradnje pojedinih elemenata.

Za završnu oblogu ovog dijela tunela bit će potrebno gotovo 175.000 kubičnih metara betona, a svi radovi provode se prema precizno definiranim tehničkim procedurama. Stručnjaci naglašavaju kako je kombinacija preciznog planiranja, kontrole kvalitete i iskustva radnih timova ključna za uspjeh ovako velikog infrastrukturnog projekta.

Specijalizirani alati za izgradnju svoda

Jedan od ključnih alata na gradilištu je masivni portal za oplatu svoda, projektiran i proizveden u Francuskoj. Konstrukcija teška gotovo 100 tona omogućuje betoniranje svodova debljine od 50 do 140 centimetara. U samo nekoliko sati moguće je ugraditi do 200 kubičnih metara betona, što odgovara otprilike deset metara potpuno obložene tunelske cijevi.

Paralelno s tim radovima odvija se i postavljanje čelične armature, koja je ključna za statičku stabilnost konstrukcije. Radnici tijekom nekoliko dana postavljaju desetke tona čelika, pri čemu se velik dio tog zahtjevnog posla izvodi ručno kako bi se osigurala maksimalna preciznost.

Poseban mehanizirani sustav koristi se i za postavljanje PVC hidroizolacijske membrane, koja osigurava vodonepropusnost tunela i dugotrajnost konstrukcije. Proces uključuje više slojeva zaštite i kombinaciju automatskog i ručnog zavarivanja prema strogo propisanim tehničkim normama.

Na gradilištu se koristi i specijalizirani portal za podizanje teških elemenata, poput velikih cijevi, betonskih komora i inspekcijskih okana, koji će kasnije služiti za prikupljanje vode i potencijalno opasnih tvari tijekom rada tunela.

Kompleksni pripremni radovi

Prije ugradnje završne obloge potrebno je obaviti niz zahtjevnih pripremnih radova. Tunelska cijev mora se dodatno očistiti i geometrijski pripremiti, a privremena betonska obloga izravnati kako bi se zadovoljile tolerancije potrebne za ugradnju hidroizolacije.

Istodobno se premještaju brojni instalacijski sustavi - vodovodni, električni, komunikacijski i rasvjetni, kako bi se oslobodio prostor za nastavak gradnje. Sve te operacije pokazuju koliko je izgradnja ovakve infrastrukture složen i tehnički zahtjevan proces.

Veliki europski infrastrukturni projekt

Izgradnja završne obloge na ulazu u tunel Mont-Cenis potvrđuje razmjere i kompleksnost projekta željezničke veze Lyon-Torino. Riječ je o infrastrukturnom zahvatu koji će značajno unaprijediti prometnu povezanost između Francuske i Italije te postati ključan dio europske željezničke mreže.