Imamo dokumente: Ništa od žalbi, Vjesnik će rušiti tvrtka Eurco iz Vinkovaca

Odbijene su žalbe gospodarskih subjekata Joning i V.D.M. Promet izjavljene protiv odluke o odabiru izvođača, upravo je objavilo Ministarstvo graditeljstva. Nakon objave odluke Državne komisije, prestale su zapreke za sklapanje ugovora u predmetnom postupku javne nabave.

Nastavno na odluku DKOM-a, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pristupit će potpisivanju ugovora s gospodarskim subjektom Eurco d.d. za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova uklanjanja nebodera Vjesnik, naveli su u svom priopćenju.

Slijedi potpisivanje ugovora

Podsjećamo da su na Odluku Ministarstva o odabiru, donesenu nakon provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda te objave Odluke o odabiru tvrtke Eurco za ovaj posao 9. siječnja 2026. godine, podnesene dvije žalbe. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, u tom trenutku obustavljen je postupak nabave i onemogućeno daljnje potpisivanje ugovora o javnoj nabavi, do objave konačne odluke DKOM-a. Mogli su prihvatiti žalbe, što bi značilo da se postupak ponavlja, ili ih odbaciti.

Zbog izjavljenih žalbi Ministarstvo je odgodilo sklapanje ugovora te obavijestilo javnost da će po zaprimanju odluke postupiti u skladu s njezinim sadržajem i važećim zakonskim odredbama. Budući da žalbe nisu prihvaćene, postupak pravne zaštite u ovoj fazi je okončan te se može nastaviti s daljnjim koracima u provedbi nabave, naveli su iz ministarstva. Stoga u narednom razdoblju očekujemo završetak projekta i početak rušenja nebodera na poznatom raskrižju. O uklanjanju Vjesnika i općenito rušenju objekata pričali smo u posljednjoj epizodi Bauštela podcasta ispod teksta.