Imamo dokumente: Ništa od žalbi, Vjesnik će rušiti tvrtka Eurco iz Vinkovaca

Nina Šantek

13. veljača 2026.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine upravo je objavilo odluku o odbacivanju žalbi na odabir izvođača za izradu projekta i samo uklanjanje Vjesnikovog nebodera. Podsjećamo, odluku su objavili 9. siječnja, a žalbe na njihov izbor izjavljene su 20. siječnja, samo dan prije završetka žalbenog roka. No, nakon odluke DKOM-a o njihovom odbacivanju, izgleda da će Vjesnik na kraju ipak za 4,2 milijuna eura, u razdoblju od tri mjeseca, uklanjati tvrtka Eurco iz Vinkovaca. Ista koja bi trebala izraditi projekt rušenja stadiona Maksimir.

Žalbe su odbačene, tako da će projekt i samo uklanjanje Vjesnikovog nebodera na kraju ipak izvesti tvrtka Eurco iz Vinkovaca, odabrana u postupku bez prethodnog savjetovanja. Posao će odraditi za 4,2 milijuna eura, a potpisivanje ugovora slijedi nakon što je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) objavila da odbacuje žalbe gospodarskih subjekata Joning d.o.o i V.D.M. Promet.

Ipak ništa od žalbi

Odbijene su žalbe gospodarskih subjekata Joning i V.D.M. Promet izjavljene protiv odluke o odabiru izvođača, upravo je objavilo Ministarstvo graditeljstva. Nakon objave odluke Državne komisije, prestale su zapreke za sklapanje ugovora u predmetnom postupku javne nabave.

Nastavno na odluku DKOM-a, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pristupit će potpisivanju ugovora s gospodarskim subjektom Eurco d.d. za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova uklanjanja nebodera Vjesnik, naveli su u svom priopćenju.

Slijedi potpisivanje ugovora

Podsjećamo da su na Odluku Ministarstva o odabiru, donesenu nakon provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda te objave Odluke o odabiru tvrtke Eurco za ovaj posao 9. siječnja 2026. godine, podnesene dvije žalbe. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, u tom trenutku obustavljen je postupak nabave i onemogućeno daljnje potpisivanje ugovora o javnoj nabavi, do objave konačne odluke DKOM-a. Mogli su prihvatiti žalbe, što bi značilo da se postupak ponavlja, ili ih odbaciti.

Zbog izjavljenih žalbi Ministarstvo je odgodilo sklapanje ugovora te obavijestilo javnost da će po zaprimanju odluke postupiti u skladu s njezinim sadržajem i važećim zakonskim odredbama. Budući da žalbe nisu prihvaćene, postupak pravne zaštite u ovoj fazi je okončan te se može nastaviti s daljnjim koracima u provedbi nabave, naveli su iz ministarstva. Stoga u narednom razdoblju očekujemo završetak projekta i početak rušenja nebodera na poznatom raskrižju. O uklanjanju Vjesnika i općenito rušenju objekata pričali smo u posljednjoj epizodi Bauštela podcasta ispod teksta.

