Novi neboder na splitskoj rivi: Mijenja se vizura šetnice, evo do kojeg kata je stigla izgradnja

Kako se na mjestu starog gradi novi Hotel Marjan, mijenja se splitska riva. Zna se da je gradnja krenula nakon rušenja koje je izvela tvrtka Eurco.

U 2023. godini započeta je velika promjena na splitskoj rivi, kad je stari hotel Marjan postao gradilište pred rušenje konstrukcije iz 1960-ih. Poslije rušenja stare zgrade, u svibnju 2024. krenula je i priprema temeljnih radova za izgradnju 100 milijuna 'teškog' objekta na 15 etaža koji će rivi dati novu vizuru. Ovaj objekt pokrenula je Adris grupa, gradi se prema viziji 3LHD-a, a sada je na šestom katu vertikale - kako su izvijestili arhitekti.

Nova zgrada na splitskoj rivi

Dok se otvaranje novog hotela Marjan očekuje u ovoj godini, ima tu još posla s gradnjom novog objekta na splitskoj rivi. Na zapadnoj obali grada, novi Marjan došao je do šestog kata nebodera, a završena građevina trebala bi imati ukupno 15 etaža.

Kako je navedeno na stranicama arhitektonskog studija iz Zagreba, 3LHD-a, koncept konstrukcije zadržava postavke izvornih postavki starog hotela arhitekta Lovre Perkovića. To uključuje horizontalnu troetažnu bazu s dva atrija oko kojih se nižu javni prostori hotela i vertikalu koja također dobiva funkciju definiranu izvornim projektom. U tom dijelu, radi se o dodatnih 12 etraža, u kojima će biti sobe za goste, velikim dijelom usmjerene na more.

- U tijeku su intenzivni građevinski radovi na gradilištu Hotela Marjan u Splitu. Konstrukcija hotela postupno raste - trenutačno se gradi šesti kat tornja koji će dominirati panoramom splitske obale, napisali su arhitekti na svom LinkedIn-u, ističući da nova zgrada zadržava urbanistički koncept, volument i formalni izraz prethodnice.

Stiglo se do šestog kata 'nebodera'

Podsjećamo, s rušenjem staroga hotela službeno je započelo na proljeće 2023. godine, a krenulo se rušiti s najviše etaže prema dnu. Isprva je građevinu trebalo ogoliti, odnosno s nje ukloniti materijale od vrata, tkanina, dodataka, cijevi, kabela i ukrasa. Sav taj miješani otpad odvezen je u Centar za gospodarenje otpadom Bikarac, kako je rekao direktor Adrisove tvrtke Abilia, Armando Vičić za tportal.hr u ožujku 2023. godine.

Nakon toga krenulo je uklanjanje stakla, oko šest tisuća kvadrata, a to staklo, otkrio je Vičić, zbrinuto je putem ovlaštene tvrtke iz Austrije koja ima svoju podružnicu u Hrvatskoj. Rušenje je, zna se, izvodila tvrtka Eurco, koja je početkom godine odabrana i za rušenje Vjesnika sa zapadnim aneksom. Uklanjanje su tada izvodili strojnom metodom, a kako će se rušiti Vjesnik, javnosti još nije poznato.

Inače, oko novogradnje je vrlo zanimljivo što se, nakon uklanjanja stare i derutne građevine, na odluku investitora podiže na manje kvadrata i u manjim gabaritima od 'dopuštenog'. Kako se čini iz trenutne dinamike radova, kako će izgledati nova građevina, moglo bi se znati za koji mjesec.