Galerija: Izgradnja slavonskih bazena napreduje punom parom, bit će gotovo do ljeta

U Vinkovcima se grade vanjski bazeni vrijedni 5 milijuna eura. Projekt napreduje željenom brzinom, a sve bi trebalo biti gotovo do srpnja.

Vinkovci doživljavaju pravu renesansu kada su u pitanju investicije u velike infrastrukturne projekte koji bi trebali značajno poboljšati kvalitetu života stanovnika. Jedno od najvećih gradilišta svakako je izgradnja novih vanjskih bazena u Lenijama. Da radovi napreduju, pohvalila se i zamjenica gradonačelnika Katarina Vučić na društvenim mrežama.

- Od srpnja se kupamo na novim vanjskim bazenima u Lenijama. Na gotovo 22.000 kvadrata nastaje moderna sportsko-rekreacijska cjelina, naš najveći ITU projekt vrijedan 5,1 milijun eura, uz snažnu potporu EU fondova i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, napisala je.

Bazenski kompleks na otvorenom

Ovaj veliki projekt započeo je još prošle godine, a građani ga željno očekuju više od desetljeća. Kada bude izgrađen, tijekom vrućih ljetnih dana, kada Slavonija doslovno gori, Vinkovčani više neće morati po osvježenje odlaziti u Osijek ili Vukovar.

Projekt obuhvaća rekonstrukciju i obnovu postojeće zgrade plivališta Lenije. Postojeći unutarnji bazeni spojit će se s vanjskim bazenima putem sunčališta. Planirana je rekonstrukcija, odnosno obnova terase - sunčališta zatvorenog bazena, kao i izvođenje spoja pješačkom stazom s planiranim sunčalištem novog vanjskog kompleksa otvorenih bazena.

Izgradnja vanjskih bazena u Lenijama, Vinkovci | Foto: Katarina Vučić, Facebook

Plivalište Lenije

Projekt nosi puni naziv 'Rekonstrukcija i obnova plivališta Lenije s dodatnim sportsko-rekreacijskim sadržajem', a pripremila ga je Agencija za razvoj i investicije Grada Vinkovaca VIA. Riječ je o ITU projektu koji je u omjeru od 85 posto sufinanciran sredstvima Europske unije, a nositelj projekta je Grad Vinkovci.

Kompleks će biti udaljen tek nekoliko minuta od središta grada, a sadržavat će bazen s atrakcijama, dječji bazen, prskalište, strojarnicu, ugostiteljski objekt i naplatnu kućicu. Na sjevernoj strani kompleksa također će biti izgrađeno višenamjensko sportsko igralište za mali nogomet, rukomet, odbojku i tenis.

Izgradnja vanjskih bazena u Lenijama, Vinkovci | Foto: Katarina Vučić, Facebook

Trg Vinkovačkih jeseni

Od ostalih velikih projekata, prisjetimo se da je ljetos završena rekonstrukcija Trga Vinkovačkih jeseni. Vrijednost investicije iznosila je više od 1,8 milijuna eura. Financiranje je uvelike, odnosno s 1,35 milijuna eura, osigurano kroz ITU mehanizam iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027.

Gradilište je otvoreno u listopadu 2024. godine, s rokom za izvođenje radova od sedam mjeseci. Radovi su se nešto odužili, ali sada je sve završeno. Projekt je obuhvaćao uređenje čak 8.000 četvornih metara prostora uz ozelenjavanje, izgradnju pergole, tribina, pozornice, zelenih otoka s elementima za sjedenje te fontane koja tlocrtno asocira na grb Vinkovačkih jeseni.