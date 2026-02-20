Nakon više od 10 godina, zgrada na top lokaciji uz prugu nije samo 'skelet': Ovo joj je sudbina

Sigurno više od 15 godina, zgrada na adresi Donje Svetice 8, uz prugu ali i važno gradsko raskrižje bila je napuštena. Ovo zaboravljeno gradilište nekada je štitila ograda ‘Tehnike’, a objekt je imao fasadu i prozore. No, s vremenom je stolarija izbijena, ograda uklonjena, a okolna vegetacija rasla je koliko je volja. Na toj top lokaciji prije koju godinu na kraju se ipak nešto pokrenulo – kad se pojavila vijest o tome da će zgrada postati kompleks novih stanova. Javnost je vidjela i vizualizaciju, no radi li se i dalje po istom projektu teško je reći jer oko objekta nismo pronašli ploču s informacijama. Možda nam je promakla.

Iako napuštene zgrade nisu simbol Zagreba, nikad službeno zatvorena gradilišta mogu se vidjeti u nekoliko kvartova. Dva najpoznatija primjera o kojima smo pisali vjerojatno su ‘zelena zgrada’ u Utrinama te godinama zapuštena građevina na Vrbanima, no poznat je i objekt na uglu Donjih Svetica i Ulice kneza Branimira.

Kroz godine smo ju vidjeli prekrivenu fasadnim pločama i sa stolarijom – gdjegdje izbijenom, a zatim je ‘ogoljena’ i na njoj su krenuli radovi. Sad se vidi da, polako ali sigurno, napreduje novi projekt.

Situacija se mijenjala s godinama

Na gradilištu na uglu ulice Donje Svetice i Ulice kneza Branimira, južno od željezničke pruge, nalazi se jedno kultno, posljednjih više-manje 15-ak godina napušteno gradilište u Zagrebu. Na Donjim Sveticama broj 8, nedaleko od novih luksuznih stanova, Svetice Residence, niz godina se nalazilo se to isto nezavršeno zdanje, ali sada dobiva novo lice.

U GoogleMapsu, mogu se donekle popratiti glavne promjene na fasadi kroz godine, no je li i koliko promjena doživjela unutrašnjost – može se samo nagađati. Fotografije na Google Kartama su iz srpnja 2024. godine, iz listopada 2014. i, konačno, iz listopada 2011. godine. Vidi se da je prije 15 godina fasada postojala, a sastojala se od neke vrste fasadnih ploča i brisoleja (samo na južnom pročelju), a postojala je i stolarija.

Sa sjeverne strane, izgled je bio nešto drugačiji, s ostakljenim izbačenim dijelom koji je mogao biti stubište, i te su godine na ogradi uz zgradu bila ‘vrata’ s oznakom poznate tvrtke Tehnika pa je pretpostavka da je upravo ova građevinska tvrtka nekada obavljala radove na terenu.

Opet bez fasade, s ‘toboganom’ za šutu

Kad je točno krenula gradnja teško je procijeniti, no i 2014., odnosno tri godine nakon prve snimke u Google Kartama, ona je izgledala slično kao 2011.. Razlika je bila u tome što više nije bilo ograde, te se objektu moglo slobodno pristupiti, a na katovima je dosta prozora nedostajalo. Okoliš je bio zarastao i neuređen, i nije bilo znakova radova. Stanovnici naselja zgradu vjerojatno dobro pamte baš takvom.

Zatim je čitavo desetljeće kasnije, u srpnju 2024., objekt ogoljen do betonskih dijelova uz, kako se čini, poneku zidanu dogradnju na mjestima nekadašnjeg neprekinutog reda prozora od prvog kata naviše. Uz sjeverno pročelje, snimka je ‘uhvatila’ i žuti plastični tobogan iliti cijev za šutu što je jasan znak građevinskih radova. Mediji su tada izvještavali o preobrazbi poznatog objekta na uglu dviju važnih zagrebačkih prometnica, a pisalo se da je riječ isključivo o ‘makeoveru’. Dakle, bez intervencija u oblik i gabarite konstrukcije.

Za zgradu je tada najavljeno kako će ju se pretežito urediti za stanovanje, kao i da će imati oko 40 stanova. Za preuređenje je angažiran arhitektonski ured iz Austrije, ATP, s internacionalnim iskustvom, kako je u kolovozu 2024. pisao jutarnji.hr.

Napredak radova evidentan

Do danas građevina još nema svoje novo lice, ali ga polako dobiva. Posljednji put kad smo prošli pored broja 8 na Donjim Sveticama – imali smo što za vidjeti. Nekada neprekinuti redovi prozora od prvog do četvrtog kata sada su prošlost, te se na njihovom mjestu izmjenjuju zid i nova stolarija, a čini se i da je sve spremno za posve novu fasadu.

Prema vizualizacijama iz 2024. godine, građevina je trebala po završetku biti pokrivena fasadnom ciglom i tamnom fasadom – a s obzirom na napredak radova – hoće li tako i biti moglo bi se uskoro doznati. Istovremeno, barem uz Donje Svetice nismo uspjeli pronaći ploču za obilježavanje građevinskih radova, tako da ne možemo potvrditi radi li se i dalje po istom projektu.

Sve što smo oko objekta uočili bili su ostaci šute te i dalje neobuzdano zelenilo. No, gradilište ipak ‘čuva’ zaštitna ograda. Prisjetimo se, iako djeluje banalno, ploča za označavanje obveza je na svakom gradilištu, a njeno nepostavljanje je dobar razlog za izlazak državnih inspektora na teren. Na njoj se nalaze podaci o investitoru, projektantu, nadzoru i druge važne informacije, kao što je trenutak otvaranja gradilišta, ali – ponavljamo kako je moguće da ju u ovom slučaju jednostavno nismo uočili.

Puno planova, pa novi vlasnik

A budući da zbog toga nismo mogli previše doznati o ovom gradilištu, okrenuli smo se na internetu javno dostupnim informacijama. Kako je navedeno u katastru, radi se o dvije odvojene čestice, od kojih jedna oznake 1668/3 ‘pokriva’ mjesto na kojemu je podignuta zgrada, a druga, oznake 1668/1 – mjesto na kojemu bi mogli biti parkiralište i krajobrazno uređenje.

Obje čestice u katastru su upisane kao vlasništvo društva s ograničenom odgovornošću Branex, za izgradnju i prodaju luksuznih stanova. U vlastovnici je 28. svibnja 2025. godine upisana zabilježba te tvrtke u kojoj stoji ‘prvenstveni red radi otuđenja nekretnine’, uz navod da zabilježba gubi učinak istekom roka od godinu dana od provedbe u zemljišnoj knjizi, dana 29. svibnja 2026. godine.

Upravo jutarnji.hr u 2024. pisao je da je objekt u 2023. na javnoj dražbi kupio Branex, nakon stečaja tvrtke koja je bila vlasnik. Inače, kako su naveli, objekt je izvorno sagrađen 2007., a s projektom se stalo 2009. godine, a prije aktualnog uređenja, kroz godine su u nju su navodno trebali useliti i Nova TV pa i RTL, a bilo je i drugih planova.