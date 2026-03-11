Obnavljaju se Titove rezidencije na Brijunima: Zaključena četiri natječaja, jedna tvrtka dominira

U sanaciju ide vila u kojoj je svojedobno boravila Angelina Jolie, ali i popratni objekt uz vječni odabir hrvatskih predsjednika.

Državne nekretnine upravo su objavile nekoliko odluka o odabiru izvođača raznih građevinskih radova koji bi trebali ušminkati državnu imovinu na Brijunima. Brojni radovi, od pranja fasade do ravnanja staza obavit će se u vili Brijunki, ali generalno uređenje dobit će građevina koja je dio kompleksa Bijele vile.

Riječ je o radovima ukupne vrijednosti od 93.870 eura. Tri od četiri natječaja vezanih uz ovaj predmet, odnosno sve osim usluge pranja fasade dobila je jedna tvrtka Hairli Gradnja. Dok će se spomenutim zahvatom čišćenja pozabaviti tvrtka ZrinMatučec.

Uz Bijelu vilu

Najveći dio 'kolača' otpada na sanaciju objekta uz Bijelu vilu. Početna vrijednost radova procijenjena je na 45.000 eura, a posao će obaviti spomenuta Hairli Gradnja za 55.207,50 eura.

Obuhvat radova prije svega previđa odbijanje postojeće žbuke sa zidova i stropova na površinama oštećenim vlagom, te struganje kompletnih naslaga stare boje i boje oštećene od vlage do zdrave podloge sa zidova i stropova.

U ovom će se objektu obaviti i uklanjanje parketa, te drvenih zidnih obloga, popravak oštećene žbuke na zidovima i stropu, žbukanje zidova grubom i finom vapneno-cementnom žbukom, obrada zidova i stropova sredstvom za čišćenje i zaštitu od pljesni, dvokatno gletanje, impregnacija zidnih površina i bojanje zidova.

Kada su u pitanu keramičarski radovi, obavit će se razbijanje starog opločenja zidova i podova zajedno sa spojnim sredstvom u sanitarnom čvoru na podovima i zidovima, te postavljanje novih pločica. Kao i blindiranje dovoda vode i odvodnje.

U ovom će se objektu također i demontirati stara, te ugradnji nova kuhinja s bijelom tehnikom. Bit će ugrađene i električne grijalice.

Građevinski radovi na Brijunki

Na voli Brijunki Državne nekretnine će financirati razne građevinske radove. Ovaj posao će Hairli gradnja obaviti za 17.093,75 eura. Što predstavlja iznos veći od planiranog obzirom da je početna cijena vrijednost iznosila 15.000 eura.

Radovi uključuju popravak i izravnavanje prilazne staze nasuprot glavnog ulaza s istočne i južne strane uz osiguranje odgovarajuće nosivosti i ravnosti površine što uključuje i fugiranje kamene obloge nasuprot glavnog ulaza s istočne strane. Sve uz ugradnju izvađenih cijelih kamenih ploča, koje su bili odvojene od podloge ili njihovu zamjenu.

Izravnat će se i kamene staza uz zgradu na sjevernoj, istočnoj i južnoj strani. Ovi radovi obuhvaćaju demontažu kamene obloge na mjestima sljegavanja, ispravljanje i ojačavanje podloge šljunkom te ponovnu ugradnju kamene obloge u ispravnu razinu.

U Brijunki će se popravljati i spušteni strop od šperploče koji je u jako lošem stanju. Popravak uključuje izrezivanje oštećenog dijela stropa te ugradnju novog sličnog materijala te bojanje u ton postojeće boje. Također, ovdje će se raditi i pažljiva demontaža oštećenog dijela podnih pločica te postavljanje novih.

Planirano je i razbijanje oštećenog opločenja zidova zajedno sa spojnim sredstvom nakon čega će se površine obložiti novom keramikom. U natječaju se ističe kako keramičke pločice trebaju biti prve klase.

Instalacije na Brijunki

Hairli Gradnja je odabran izvođač instalacijskih radova vode i odvodnje u vili Brijunki. Posao će obaviti za 12.475 eura, što je, uz manje odstupanje, u skladu s visinom planiranih troškova.

U projektu se navodi kako je u Vili Brijunka potrebno izvršiti radove održavanja na instalacijama vode i odvodnje. Radovi se odnose na demontažu postojeće i ugradnju nove sanitarne opreme , uz zamjenu dotrajale i neispravne sanitarije.

Pranje fasade

Posao pranje vile Brijunka, čija je početna vrijednost iznosila 10.000 eura dobila je pak tvrtka ZrinMatučec koja će ga obaviti za 9.093,75 eura. Posao obuhvaća strojno čišćenje i pranje fasadne obloge od bijelog kamena čistom vodom bez uporabe agresivnih kemikalija, primjenom metoda koje ne oštećuju površinu i u potpunosti zadovoljavaju konzervatorske uvjete za objekte pod zaštitom kulturnog dobra.

Čišćenje će se izvoditi visokotlačnim mlazom vode, uz maksimalni radni tlak do 80 bara, kako bi se spriječila oštećenja kamene površine. Napominje se kako je skela u ovom poslu obavezna, a zbog statusa kulturnog dobra mora biti izvedena kao samostojeća konstrukcija, bez ikakvog pričvršćivanja za fasadu ili bušenja kamena, zbog zaštite povijesne građevine.

Brijunske vile

Rezidencijalni kompleks Brijuni izdvojeni je dio nacionalnog parka Brijuni i prostire se na tri otoka (dio Velog Brijuna, Vangi ili Krasnici i Galiji). Parkovne i šumske površine zauzimaju 400.000 kvadrata, a ukupna površina rezidencijalnog prostora koji uključuje 4 vile i dva manja objekta na otocima Vanga i Galija je oko 9.710 kvadrata.

Nedugo nakon rata, 1949. godine, Brijuni postaju rezidencija tadašnjeg predsjednika bivše Jugoslavije, Josipa Broza Tita. Tada su sagrađene vile na zapadnoj obali Velog Brijuna. To su Bijela vila iz 1953. godine i vila Brijunka, sagrađena četiri godine kasnije. One su i danas dobro održavane, te uvijek spremne primiti uvažene goste.

Poznato je da su u Bijeloj vili voljeli boraviti i hrvatski predsjednici, Franjo Tuđman, Stjepan Mesić i Ivo Josipović. Dok je vila Brijunka svojedobno bila odabir Angeline Jolie. Stoga i ne čudi da država redovno ulaže u njihovo održavanje.