Agenti-influenceri: Istražili smo novi trend, evo kako danas naći stan na Instagramu ili TikToku

Kako se mijenja tržište nekretnina, javljaju se i novi načini oglašavanja. U posljednje vrijeme primijetili smo da su agencije sve više prisutne na društvenim mrežama, a objavljuju videe u kojima agenti preuzimaju ulogu influencera – što dopire i do nekoliko desetaka tisuća gledatelja.

Kontaktirali smo agencije i dobili odgovore kako im je ovaj način oglašavanja, najvidljiviji na Instagramu i TikTok-u, utjecao na popularnost i poslovanje. Pitali smo koliko im je povećao vidljivost, ali i kako su se agenti snašli u novoj ulozi.

'Klasične fotografije više nisu dovoljne'

Čini nam se da je trend prilično 'svjež' pa nas je zanimalo kad su se agencije odlučile da je vrijeme da se prebace na ovaj način predstavljanja na društvenim mrežama. Moramo priznati da su nas oglasi na koje smo naišli i same zainteresirali jer vam stan ili kuću ipak predstavlja stručnjak koji će za nekretninu istaknuti nešto za što ni sami možda niste znali da vas zanima. Stoga nas nije začudilo što su ovakvi videi sakupili i po nekoliko desetaka tisuća pregleda, pa i više na TikTok-u.

Ističući da je njena agencija među prvima usvojila novi pristup na društvenim mrežama, Vedrana Čagalj iz Euroville kaže nam kako su se na to odlučili kad su shvatili na koji način danas ljudi žele doživjeti prostor. Još i prije razgledavanja, kaže, žele osjetiti atmosferu, svjetlo i energiju.

- Klasične fotografije više nisu dovoljne. Društvene mreže omogućuju nam da ispričamo priču o nekretnini, a ne samo da prikažemo kvadrate, navodi.

Dobiva se realan dojam o nekretnini

I u LUVA Real Estate-u su htjeli ponuditi više od suhoparnog sadržaja - od 'mehaničkog pokazivanja gdje se što nalazi i čime sve nekretnina raspolaže', kaže nam agent Ivan. Cilj im je bio odmaknuti se od 'Ovdje je kuhinja, ovdje dnevni boravak...' te ponuditi dinamičan, kreativan i živ prostor.

A upravo video prezentacije omogućuju brži i vizualno atraktivniji način da potencijalni kupci dobiju realan dojam o nekretnini, čak i prije nego što je posjete uživo, poručuje Branko Papeš iz Dogma nekretnina.

- Društvene mreže danas više nisu dodatak poslu, nego dio identiteta brenda. Primijetio sam da klijenti sve češće prvo žele 'upoznati' agenta online prije nego što uopće nazovu. Ako ulažu životnu imovinu ili ulaze u kredit na 20 ili 30 godina, žele znati tko je osoba s druge strane. Video mi je omogućio da pokažem svoj način razmišljanja, pristup te razumijevanje tržišta, a ne samo kvadrate i cijenu, zaključuje Dino Banda iz Maklen nekretnina, kojemu su, kako kaže, društvene mreže ujedno i kanal za dijeljenje savjeta online publici.

Nije do luksuza, 'mora postojati priča'

Kod videa je vrlo važan odabir nekretnina koju će se na ovakav način pokazati korisnicima društvenih mreža pa i potencijalnim klijentima. Dok se naravno, neće snimati obilazak svake nekretnine, iz agencija doznajemo da se ne odabiru nužno ni najluksuznije.

Tako se u Eurovilli, LUVA Real Estate-u, ali ni u Maklen nekretninama ne vode (isključivo) tim parametrom. U sve tri agencije presudno je da nekretnina ima karakter ili dobru priču, odnosno da se ističe, bilo arhitekturom, tlocrtom, zanimljivim interijerom, ili pogledom kakav druge nekretnine nemaju, a kod LUVA-e objavu može potaknuti i posebna emocija koju donosi određena nekretnina.

U Dogmi se u odabiru vode kombinacijom nekoliko kriterija – atraktivnošću lokacije, vizualnim potencijalom objekta, tržnišnom zanimljivostima, ali i, ne manje važno, zahtjevima klijenata.

Algoritam 'voli' video-format

A budući da se trend nastavlja i da je ovakvih videa sve više, dalo bi se zaključiti da se bez ovakvog sadržaja uskoro neće ni moći. Agencije smo pitali i što su točno primijetili nakon uvođenja nove vrste sadržaja na svoje profile.

Svi su zabilježili povećanu vidljivost.

U Dogmi je vidljivost nedvojbeno veća. Pojašnjavaju da algoritam video-format preferira pred, na primjer, foto materijalom pa takav sadržaj više 'gura', a sve potvrđuju brojke.

- Video nam je donio prepoznatljivost i dodatnu snagu brenda. Ljudi nas danas doživljavaju kao modernu, transparentnu agenciju koja ulaže dodatni trud u prezentaciju nekretnine i ne skriva se iza formalnosti, kažu. Rezultat kod svih je – veći broj upita, primijetili su u LUVA Real Estate-u, a i u Eurovilli osjete 'organski doseg i prepoznatljivost brenda'. Kažu da ih ljudi sve češće kontaktiraju jer su ih prepoznali na nekoj od društvenih mreža.

Da je upravo taj kanal sada najsnažniji za uspostaviti kontakt s klijentima, zna i Banda iz Maklen-a koji tim kanalom uspostavlja i početno povjerenje.

Kako je agentima influencati?

Ne zaboravimo da cijeli novi trend nose agenti, koji su po novome, može se reći, postali 'influenceri'. Vjerujemo da nije lako prezentirati nekretninu na način koji nije samo nabrajanje onoga što stan ili kuća ima ili nema, a oni očito uspješno zadrže fokus gledatelja i zainteresiraju za nekretnine. No, iz agencija doznajemo kako su agenti na prvu bili malo više povučeni.

Pa ipak, nije jednostavno biti opušten pred kamerom, to je vještina koju se gradi.

- U početku je postojala doza nelagode jer agenti više nisu samo posrednici, nego i lice brenda. No vrlo brzo su shvatili da video daje priliku da pokažu stručnost i osobnos, kažu iz Euroville, a iz tog su razloga agenti u Dogmi dobili i korisne savjete iz marketinškog tima koji su im olakšali prilagodbu na tehnike snimanja, ali i pomogle u uspostavljanju komunikacije s publikom.

I u LUVA-i su osjetili da je kamera posve nova dinamika u odnosu na pristup 'jedan na jedan', ali su taj pristup uskladili i sa svojim brendom u kojemu su već prepoznatljivi po sadržaju opuštenijeg i nerijetko šaljivog karaktera.

- Danas nam je kamera postala alat, jednako kao telefon ili automobil, zaključuju iz LUVA-e.

Ne obraćaju pažnju na negativu

Iako su se odlično snašli, osim s mogućim strahom od kamere, agenti se sada nose i s komentarima ispod videa.

Svima je bilo jasno da komentari na društvenim mrežama nisu uvijek 'cvijeće', no iz odgovora doznajemo da s druge strane novi način otvara mogućnost za izgradnju odnosa s novom publikom – čega su svi svjesni, a što se negativnih komentara tiče, u obzir se uzimaju samo konstruktivni.

A čak i kod nekonstruktivnih, kako se često može čuti od influencera - bolje ikakva reakcija nego nikakva. Na kraju, agencije ne mogu biti previše vidljive, samo premalo. Iz svih agencija nam kažu i kako im se nakon novog načina predstavljaja nešto više napunio inbox.

Bolje ikakva reakcija, nego nikakva!

Uza sve dosad rečeno, zanimala nas je još jedna stvar. Baš stoga što ima i onih do kojih dođu ovakvi videi, te ih oni nastavljaju pratiti zbog zabave i jer im se sviđa sadržaj, htjeli smo znati i s koliko neozbiljnih upita se agencije suočavaju nakon uvođenja novog formata.

Stoga nas nije iznenadio odgovor da uz više upita – stiže i više onih koji su i dalje u fazi istraživanja. Kod Dogme, iz koje podsjećaju kako 'neozbiljni' upiti u stvari nisu novost. Njih je bilo oduvijek – no, s većom vidljivosti je prirodno da je i nešto veći broj upita kupaca kod kojih je interes upitan. No, ne mora značiti i da svi koji se ne jave odmah nisu ozbiljni.

- Kupci su različiti i to je sastavni dio ovog posla. Postoje oni koji pogledaju jednu nekretninu i donesu odluku u vrlo kratkom roku, ali i oni kojima je potrebno više vremena, ponekad i godinu dana, kako bi se osjećali sigurno u svojoj odluci, poručuje Banda, dodajući kako se ozbiljnost lako prepozna već kroz prvi razgovor.

S druge strane, nakon što su vidjeli nekretninu online, kupci koji zapravo dođu pogledati stan ili kuću, bit će bolje pripremljeni i možda prije donijeti odluku, naglašavaju iz LUVA Real Estate. Tako da sve dolazi 'sa svojim'.

- Edukacija tržišta i prvi kontakt često su početak ozbiljnog odnosa, zaključuje Čagalj iz Euroville.