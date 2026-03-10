Čitav kvart gradi se na jugu Zagreba: Imat će stanove, bazen i trgovački centar, cijena 42 milijuna eura

Nova zgrada u Podbrežju dio je većeg projekta od 42 milijuna eura. Sve se plaća iz gradskog proračuna, a uključuje zgrade, bazen i trgovački centar.

Kad bude završeno, naselje Podbrežje na jugu Zagreba s priuštivim stanovima imat će školu, mali bazen, vrtić (možda i dva), ali i sportsku dvoranu. Od Sigeta, naselja smještenog u smjeru sjevera na karti Zagreba, trebao bi ga dijeliti veliki park, koji doduše nije dio investicije u priuštivo stanovanje od ukupno 42 milijuna eura. O napretku radova na novoj zgradi s 300 stanova danas su u Podbrežju govorili gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević i njegov zamjenik, Luka Korlaet.

'To je arhitektura velikih brojeva'

Park Novi Zagreb za koji do 22. ožujka građani imaju prilike izraziti što u tom parku žele od sadržaja, bit će granica između Sigeta i naselja s priuštivim stanovima u Podbrežju. Dosad su izgrađene četiri zgrade, a peta se gradi i trebala bi biti spremna za useljenje iduće godine.

- Nova zgrada projektirana je pragmatično i racionalno, što se vidi iz njenog dizajna. To je arhitektura velikih brojeva koja treba u što kraćem vremenu smjestiti što više ljudi, u ovom slučaju, 1.000 sugrađana. No, iza pragmatičnog pročelja kriju se veliki, dobro dimenzionirani i dobro osvjetljeni stanovi, s bogatim vanjskim loggiama, koje se po potrebi mogu jednostavno ugraditi u korpus stana – bez zadiranja u pročelje, rekao je danas o novoj zgradi kodnog naziva A11 dogradonačelnik Grada Zagreba, arhitekt Luka Korlaet.

Dodao je kako tlocrti u zgradi dužine od ukupno 168 metara i s četiri stubišne jedinice predviđaju garsonijere, ali i s jednom, dvije pa i tri spavaće sobe. U skladu s potrebama na koje su ukazali dosadašnji natječaji. No, nije to jedina zgrada koju treba izgraditi.

Novi priuštivi stanovi grade se u Podbrežju | foto: Grad Zagreb

Investicija od 42 milijuna eura

Naselje u Podbrežju planirano je u okviru šireg investicijskog ulaganja, sa stanovima, poslovnim prostorima, ali i sportsko-rekreativnim te sadržajima društvene namjene. U tom smislu, Korlaet je podsjetio na sadržaj projektnog rendera, koji prikazuje ukupno 11 stambenih zgrada, i jedan poslovni toranj uz prugu s trgovačkim centrom, na sjeveroistočnom kraju Podbrežja, na ulazu u naselje. Uz to su planirani i brojni sadržaji društvenog sadržaja, a to su škola, mali bazen, jedan, a po potrebi i dva vrtića, te sportska dvorana, opisao je dogradonačelnik.

- Investicija od 42 milijuna eura bit će u potpunosti financirana iz gradskog proračuna, u suradnji s Europckom investicijskom bankom. Trenutno su radovi u zgradi koji bi trebali završiti ove godine, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Istaknuo je da se stanovi grade da bi se potpomoglo krizi stanovanja koja muči i Zagreb i ostale gradove u Hrvatskoj, kako je istaknuo gradonačelnik. Podsjetio je i na druge projekte priuštivog stanovanja u pripremi, a to su još jedna zgrada, A2, u Podbrežju, te novi stanovi u Svetoj Klari. Ondje se planira otprilike 100 stanova prema ovom projektu, a na Borovju se priprema projekt priuštivog stanovanja s oko 600 stanova.

- Znači, trenutno radimo na preko 1.000 novih stanova za priuštivi najam u Zagrebu, zaključio je Tomašević.