Gotovi su radovi! Jedna od najpoželjinjih ulica u Zagrebu dobila je važan odvojak

Na jednoj od najljepših zagrebačkih lokacija izgrađen je novi odvojak. Tako su stanari na obroncima Medvednice dobili dugo iščekivanu infrastrukturu.

Jedna od najpoželjnijih zagrebačkih ulica nalazi se na području Šestina. Riječ je o Ulici Gramača koja je sada dobila novi odvojak, ali i svu pripadajuću infrastrukturu. Treba napomenuti da se ulica nalazi u atraktivnom naselju na obroncima Medvednice, poviše ulice Šestinski vrh, točnije između Ulice Ive Serdara i ulice Dedići.

Da su radovi završeni pohvalila se i kompanija Hera consulting koja je vršila posao koordinacije radova, dok je uređenje 'repa' ulice, za oko 200.000 eura izvela domaća tvrtka Zagorjegradnja. Riječ je o kompaniji koja ima sjedište u Zagrebu, dok je Hera consulting mlada kompanija osnovana 2021. godine sa sjedištem u Prelogu. Tvrtka je nastala kao rezultat višegodišnjeg iskustva rada na različitim područjima, uključujući strojarstvo, arhitekturu, zaštitu na radu te ISO certifikaciju.

Radovi su trajali više od tri mjeseca

Sredinom rujna pisali smo kako je sklopljen ugovor s tvrtkom Zagorjegradnja, koja je na kraju i izvela radove. Podsjetimo, natječaj za ovaj projekt bio je otvoren još u travnju, a za posao su se javila dva zainteresirana ponuditelja - Zagorjegradnja i Šušković-gradnja.

Nakon provedene analize ponuda, posao je dodijeljen Zagorjegradnji. Njihova ponuda ocijenjena je povoljnijom prema više kriterija, ponajprije prema cijeni. Iz Zapisnika o otvaranju ponuda može se iščitati da je ponuda druge tvrtke za gotovo 50 tisuća eura premašila i procijenjenu vrijednost radova i ponudu odabrane tvrtke. Upravo zbog toga, ali i zbog zadovoljavanja drugih tehničkih i administrativnih kriterija, posao je na kraju pripao Zagorjegradnji.

Završena je odvojak u Ulici Gramača | Foto: Hera consulting

Dva prometna traka sa stazama

Nadalje, u sklopu projekta izgrađen je odvojak ulice ukupne širine 7,90 metara, pri čemu kolnik ima širinu 5,5 metara i sastoji se od dva prometna traka. Uz kolnik su izgrađene i pješačke staze s obje strane prometnice, svaka širine 1,2 metra, čime je dodatno poboljšana sigurnost kretanja pješaka.

Kolnik je omeđen asfaltiranim betonskim rubnjacima dimenzija 18/24, a ukupna dužina novoizgrađene prometnice iznosi 243,51 metar. Projekt je uključivao i rješavanje sustava oborinske odvodnje. Odvodnja na odvojku izvedena je preko sustava slivnika za odvodnju oborinskih voda, uz primjenu potrebnih poprečnih i uzdužnih nagiba kolnika.

Ugrađeni su betonski slivnici fi 50 koji su obloženi nepropusnim betonom, a ukupno je izvedeno 16 slivnika. Osim toga, riješena je i javna rasvjeta. Postavljene su LED svjetiljke na čeličnim stupovima visine 6 metara, a izgrađena je i nova trasa instalacija s ukupno pet zdenaca, koji su međusobno povezani odgovarajućim cijevima. Završena je odvojak u Ulici Gramača | Foto: Hera consulting

Radovi u blizini

Podsjećamo kako i ulica Gračansko dolje, prepoznatljiva po jedinoj podsljemenskoj tramvajskoj liniji 'Dolje', koja se nalazi u relativnoj blizini, također čeka radove. Ondje je planirana rekonstrukcija vrijedna oko 700 tisuća eura.

U sklopu tog projekta planira se dogradnja prometnice kojom će ulica postati dvosmjerna, a dobit će i nogostup, koji trenutačno ne postoji. Procjenjuje se da bi radovi mogli trajati oko pola godine.

Ipak, taj projekt još ne može započeti jer je natječaj i dalje u tijeku. Još oko tjedan dana pristižu ponude zainteresiranih gospodarskih subjekata, nakon čega će biti poznato tko će preuzeti realizaciju tog zahvata. Ovdje pročitajte kakva rasvjeta dolazi na jednu od najzagušenijih ulica u Zagrebu.