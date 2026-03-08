Galerija gradilišta: Izgradnja bio-bazena koji će promijeniti zagorski gradić u finalu

Zagorski gradić Pregrada dobiva biološki bazen s pratećim sadržajima, a radovi su u završnoj fazi. Riječ je o projektu vrijednom 5 milijuna eura.

U sjeverozapadnom kutku Krapinsko-zagorske županije, u gradu Pregradi, traje realizacija projekta biološkog bazena ukupne vrijednosti veće od 4,2 milijuna eura. Prema fotografijama kojima se pohvalila Zagorska razvojna agencija, radovi započeti na pragu 2024. u 2025. godini su u poodmakloj fazi.

Gradi se prirodni bazen u kojem se voda pročišćava uz pomoć mikroorganizama i vodenih biljaka, bez korištenja klora. Ovo posebno kupalište, po završetku radova, trebali bi krasiti zelenilo, pješčana plaža i prostor za sunčanje, kao i dječje igralište te ugostiteljski objekt.

Projekt od 5 milijuna eura

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.327.763,93 EUR, od čega je 4.236.331,54 EUR osigurano iz bespovratnih sredstava. Projekt se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Projekt uključuje i produžetak turističko-rekreacijske ponude kroz opremanje bazena i pratećih sadržaja, za što je raspisan natječaj vrijedan 222.000 eura, iako je ukupno vrijednost nešto veća. No, ugovor za taj dio, kao i onaj koji se odnosi na izgradnju samog bazena, mijenjan je, i to ne prvi put.

U prosincu 2024. potpisan je ugovor za izvođenje bazena s tvrtkom MDK Građevinar vrijedan 3,12 milijuna eura bez PDV-a, dok je s tvrtkom Čupa Solarne Elektrane sklopljen ugovor od 15.902,40 eura za opremanje bazena. Ugovori su sklapani u razdoblju od 22. studenog 2024. do 2. veljače 2026., a naknadno je u listopadu 2025. godine ugovoreno i opremanje s pratećim objektima i infrastrukturom, s ugovarateljem Kuna-Gora ZZ, u vrijednosti od 267.761,83 eura bez uključenog PDV-a. Izgradnja biološkog bazena, Pregrada | Foto: Zagorska razvojna agencija, Facebook

Mijenjano razdoblje i cijene

Navedeni iznosi, podsjetimo, odnose se na izgradnju bazena, ali i dva pripadajuća prizemna objekta: ulazni objekt s ugostiteljskim i pratećim sadržajima te zgrada sa saunama. Obje građevine nalaze se u arhitektonskom projektu iz studenoga 2021. U jednom bi bio bistro i prostor za posjetitelje s recepcijom, a u drugome garderobe, tuševi i ostali sadržaji.

Kako smo već naveli, za izvedbu je ugovoreno vrijeme izvođenja do veljače ove godine, odnosno u razdoblju od početka listopada do kraja studenog 2025. godine za opremanje bazena, ali oba ugovora su se mijenjala.

Prije svega, vrijedi ponoviti da je u prostoru ulazni objekt smješten uz zapadnu granicu parcele. Pristup je organiziran preko natkrivenog trijema koji vodi u recepcijski prostor, odakle posjetitelji mogu do kupališta ili u bistro. Izgradnja biološkog bazena, Pregrada | Foto: Zagorska razvojna agencija, Facebook

Materijali i prostorni raspored

Bistro ima zaseban ulaz da ne bi bio vezan za kupalište, dok su u sjevernom dijelu objekta planirane garderobe, tuševi, sanitarije, te prostor za prvu pomoć i spremišta. Svi su dostupni samo tijekom radnog vremena kupališta.

Što se opreme tiče, za recepcijski prostor treba nabaviti hrastov pult s porculanskom pločom, komodu, ergonomske stolce i sobne biljke. U bistrou će biti stolovi od punog hrasta s aluminijskim postoljima, a prostor će oplemenjivati biljke i zidna obloga od mahovine.

U garderobama i sanitarijama za osoblje bit će čelični ormarići, na terasi će biti vanjski stol s aluminijskom konstrukcijom i vremenski otpornim stolicama. Za spremište su predviđeni metalni ormarići te radni stol i stolice. Izgradnja biološkog bazena, Pregrada | Foto: Zagorska razvojna agencija, Facebook

Zgrada sa saunama

Zna se i da će u zgradi sa saunama (zgrada C) recepcijski pult imati L-oblik s drvenim letvicama i porculanskom površinom, a garderoba će biti opremljena smrekovskim klupama, sušilom za kosu i velikim ormarom.

WC-i će imati LED ogledala, parna sauna ovalni spušteni strop i keramičku oblogu. Finska sauna imat će drvene klupe, izolaciju i nehrđajuću peć s vulkanskim kamenjem te komplet pribora za saunu.