Od mosta na Dravi do granice slijedi velika sanacija: Obnavlja se više od 12 kilometara državne ceste

Projekt vrijedan gotovo dva milijuna eura uskoro bi trebao donijeti veliku obnovu jedne od važnijih prometnica na sjeveru Hrvatske. Državna cesta DC41, koja povezuje granicu s Mađarskom s mostom 'Drava Botovo', godinama je izložena intenzivnom prometu, posebno teškim kamionima i teretnim vozilima, a posljedice su danas jasno vidljive na kolniku. Pukotine, udarne rupe, slijeganja i oštećeni rubovi ceste postali su svakodnevica za vozače na ovoj dionici dugoj više od 12 kilometara.

Zbog sve lošijeg stanja prometnice Hrvatske ceste pokrenule su projekt izvanrednog održavanja kojim će se obnoviti kolnik, urediti sustav odvodnje i sanirati najkritičniji dijelovi ceste. Cilj projekta je povećati sigurnost prometa i produljiti vijek trajanja ove važne prometne veze prema mađarskoj granici. Za izvođača radova izabrana je zajednica ponuditelja Poduzeće za ceste i Mežnar građevinske usluge.

Kolnik pun pukotina i oštećenja

Na postojećem kolniku vidljiva su brojna oštećenja poput mrežastih, uzdužnih i poprečnih pukotina, denivelacija, lokalnih uleknuća i udarnih rupa. Na pojedinim dijelovima prometnice došlo je i do slijeganja rubova kolnika te odlamanja habajućeg sloja asfalta.

Dosadašnje sanacije manjih oštećenja kroz redovno održavanje više nisu dovoljne niti ekonomski opravdane pa je odlučeno da se provede cjelovita obnova habajućeg sloja kolnika.

Predmetna dionica prolazi dijelom kroz naseljena područja Gole i Gotalova, a dijelom kroz nenaseljeni ravničarski prostor. Cesta je izvedena kao dvosmjerna prometnica s dva prometna traka širine oko tri metra, uz bankine širine od 50 do 75 centimetara i otvorene odvodne kanale uz trasu. Obnova kolnika od mosta Drava Botovo do mađarske granice | Foto: Google Earth, Eojn, Canva

Slijedi glodanje asfalta i sanacija nosivih slojeva

Glavni cilj zahvata je povećanje sigurnosti prometa, produljenje vijeka trajanja prometnice te poboljšanje kvalitete vožnje i sustava odvodnje oborinskih voda. Obnova će se izvesti uz zadržavanje postojećih horizontalnih i vertikalnih elemenata ceste, bez potrebe za izmjenom trase ili većim zahvatima na trupu prometnice.

Radovi će započeti glodanjem odnosno frezanjem postojećeg habajućeg sloja asfalta u debljini od dva do četiri centimetra kako bi se izravnala površina kolnika. Na dijelovima gdje su prisutna ozbiljnija oštećenja i mrežaste pukotine predviđeno je uklanjanje dotrajalih asfaltnih slojeva te lokalna sanacija nosive konstrukcije kolnika.

Na saniranim dijelovima ugradit će se novi nosivi asfaltni sloj AC32 base 50/70 AG6 M2, dok će se prije asfaltiranja urediti tamponska podloga i provesti ispitivanje njezine zbijenosti. Posebna pozornost posvetit će se sanaciji pukotina na postojećem kolniku jer habajući sloj neće biti dopušteno ugraditi bez prethodno izvedene sanacije svih pukotina.

Nakon pripreme podloge izvest će se izravnavajući sloj asfaltne mješavine AC16 base 50/70 AG6 M2 minimalne debljine četiri centimetra, uz prethodno tretiranje podloge bitumenskom emulzijom. Završni habajući sloj izvodit će se asfaltbetonom AC11 PmB 45/80-65 AG1 M2, također u debljini od četiri centimetra, namijenjenim za teško prometno opterećenje. Obnova kolnika od mosta Drava Botovo do mađarske granice | Foto: Google Earth, Eojn, Canva

Uređenje odvodnje i bankina

Uz obnovu kolnika planirano je i uređenje bankina kamenim materijalom te poboljšanje sustava odvodnje. Postojeći odvodni kanali bit će očišćeni i produbljeni kako bi se omogućilo kvalitetno prihvaćanje i odvođenje oborinskih voda s prometnice.

Širina kolnika zadržat će postojeće dimenzije od šest do šest i pol metara, dok će se niveleta prometnice podići prosječno za oko četiri centimetra, sukladno debljini novih asfaltnih slojeva. Obnova kolnika od mosta Drava Botovo do mađarske granice | Foto: Google Earth, Eojn, Canva

Radovi pod prometom

Radovi će se izvoditi pod prometom uz privremenu regulaciju prometa. Izvođač će biti obvezan izraditi elaborat privremene regulacije, postaviti odgovarajuću prometnu signalizaciju i osigurati sigurno odvijanje prometa tijekom svih faza izvođenja radova. Horizontalna signalizacija izvest će se odmah nakon završetka asfaltiranja.

Izvođač radova bit će odgovoran i za gospodarenje građevinskim otpadom, zaštitu okoliša, održavanje gradilišta te sanaciju svih površina koje eventualno budu oštećene tijekom izvođenja radova.

Predviđeni zahvat izvanrednog održavanja državne ceste DC41 usmjeren je na obnovu dotrajalog kolnika, povećanje sigurnosti prometa i poboljšanje funkcionalnosti prometnice, uz zadržavanje postojeće trase i geometrije ceste.