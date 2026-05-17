Spasilački vlakovi, nadzor i 3D simulacije: Ovako izgleda sigurnost na najvećem tunelskom gradilištu u Europi

Na gradilištu baznog tunela Brenner, sigurnost radnika pod zemljom podignuta je na potpuno novu razinu.

Na velikim infrastrukturnim projektima poput baznog tunela Brenner (BBT) sigurnost radnika, kako na površini tako i pod zemljom, jedan je od glavnih prioriteta. Svaka faza gradnje zahtijeva stroge sigurnosne procedure, stalan nadzor i preciznu koordinaciju između izvođača radova, hitnih službi i lokalnih vlasti.

Važnost zaštite na radu dodatno se naglašava obilježavanjem Svjetskog dana sigurnosti i zdravlja na radu, koji se svake godine održava 28. travnja u organizaciji Međunarodne organizacije rada (ILO). Cilj obilježavanja je podizanje svijesti o važnosti sprječavanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti.

O tome kako se sigurnost provodi na jednom od najzahtjevnijih europskih infrastrukturnih projekata govorio je Marco Loffredo, voditelj gradilišta za dionicu Mules, najveće aktivno gradilište unutar projekta Brennerskog baznog tunela, u razgovoru za službenu stranicu projekta.

Stroga pravila i svakodnevna koordinacija

Prema riječima Loffreda, sigurnost na talijanskim gradilištima BBT-a regulirana je talijanskim Zakonom o sigurnosti na radu, poznatim kao 'Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro', odnosno jedinstvenim kodeksom sigurnosti na radu. Taj zakon čini temelj Plana sigurnosti i koordinacije koji se primjenjuje na cijelom projektu.

Svaka tvrtka koja radi na gradilištu mora izraditi vlastiti Operativni plan sigurnosti, usklađen s glavnim sigurnosnim planom projekta. U njemu se detaljno navode podaci o zaposlenicima, strojevima i potrebnim certifikatima. Planove odobrava koordinator sigurnosti, koji organizira i tjedne koordinacijske sastanke svih izvođača radova.

Cilj sastanaka je usklađivanje aktivnosti na gradilištu, sprječavanje mogućih konflikata među izvođačima te osiguravanje poštivanja svih sigurnosnih pravila. Osim koordinacije, važnu ulogu imaju kontinuirana edukacija radnika, redoviti nadzori i stalne sigurnosne provjere.

Vatrogasci i hitne službe

Na gradilištima su aktivni timovi za zaštitu od požara, dostupna su spasilačka vozila, redovito se provode vježbe evakuacije, a osiguran je i stalni medicinski punkt s vozilom hitne pomoći i medicinskim tehničarima.

Velik značaj ima i suradnja s lokalnim institucijama. Svakog mjeseca održavaju se sastanci s vatrogascima autonomne pokrajine Bolzano kako bi se spasilačke službe upoznale s napretkom radova, mogućim rizicima i eventualnim kritičnim točkama unutar tunela.

Redovite inspekcije dodatno pomažu u otkrivanju potencijalnih problema prije nego što dođe do izvanrednih situacija. Upravo takva stalna komunikacija između izvođača radova i hitnih službi omogućila je dodatno unaprjeđenje sigurnosnih procedura na projektu.

Moderne tehnologije za veću sigurnost pod zemljom

Napredna tehnologija danas igra ključnu ulogu u sigurnosti tunelskih gradilišta, a na projektu BBT-a koristi se niz inovativnih sustava za smanjenje rizika i bržu reakciju u slučaju nesreća.

Jedan od najvažnijih sustava je Fibrolaser, optički kabel koji u stvarnom vremenu detektira promjene temperature unutar tunela i omogućuje rano otkrivanje požara. Tijekom iskopa koriste se i električni spasilački vlakovi koji mogu funkcionirati čak i u izrazito zadimljenim uvjetima, za razliku od klasičnih vozila s motorima na izgaranje.

Cijeli tunelski sustav pokriven je videonadzorom koji omogućuje stalno praćenje radnih zona, dok posebni digitalni Tag sustav omogućuje lociranje radnika u stvarnom vremenu unutar tunela. To značajno ubrzava eventualne spasilačke intervencije.

Virtualna stvarnost i stalna komunikacija

Radnici prolaze i napredne obuke pomoću 3D simulatora virtualne stvarnosti, koji služe za uvježbavanje reakcija u hitnim situacijama i snalaženje u složenim podzemnim uvjetima.

Uz to, GSM antene postavljene unutar tunela omogućuju stalnu telefonsku povezanost i komunikaciju između radnika pod zemljom i kontrolnih centara na površini.