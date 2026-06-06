Nasip u dva sloja i drenaža u obliku riblje kosti: Ovako će se na 10.000 kvadrata izgraditi 8 teniskih terena

Gradnja svakog teniskog terena započet će iskopom dubine 60 centimetara. Nakon iskopa, na pripremljenu posteljicu polaže se geotekstil.

Koprivnica nastavlja ulagati u rekreacijsku zonu Cerine. Grad će ondje graditi nove zemljane teniske terene, a procijenjena vrijednost radova iznosi 660.000 eura. Za projekt je raspisan i natječaj, a riječ je o zanimljivom zahvatu kojim se planira izgradnja osam otvorenih teniskih terena s pripadajućom infrastrukturom.

Novi tereni gradit će se u jugoistočnom dijelu Koprivnice, unutar postojeće sportsko-rekreacijske zone Cerine. Ondje se već nalaze gradski bazeni s parkiralištem, nogometni tereni, skate park te teniski tereni koji su u fazi izgradnje. Obuhvat zahvata iznosi oko 9.253 četvorna metra, a novi sadržaji dodatno će zaokružiti sportsku i rekreacijsku ponudu Cerina. Kako će se sve graditi, detaljno donosimo u nastavku.

Gradit će se osam zemljanih terena

Teniski tereni bit će smješteni u središnjem dijelu parcele. Planirana su dva niza po četiri spojena terena, jedan sa sjeverne, a drugi s južne strane središnje pješačke staze. Svaki teren imat će standardne dimenzije 23,77 x 10,97 metara, dok ukupna dimenzija pojedinog terena sa zaštitnim razmacima iznosi 36,56 x 18,29 metara.

Cijeli kompleks teniskih terena zauzimat će prostor dimenzija 78,12 x 73,16 metara. Tereni će međusobno biti povezani asfaltnom stazom širine tri metra, dok će pristupna staza biti široka od dva do tri metra.

Izgradnja 8 teniskih terena, Cerine | Foto: Canva, eojn

Radovi počinju iskopom i pripremom podloge

Gradnja svakog teniskog terena započet će iskopom dubine 60 centimetara. Nakon iskopa, na pripremljenu posteljicu polaže se geotekstil, a zatim se ugrađuje sloj šljunka, odnosno batude granulacije 32-64 milimetra, debljine 50 centimetara.

Nasip će se izvoditi u dva sloja, uz zbijanje vibro valjkom ili vibro pločom, kako bi podloga postigla potrebnu nosivost i stabilnost. Na zbijeni sloj šljunka potom se postavlja podloga od tucanika granulacije 0-16 milimetara, dok će završni sloj biti izveden od tenesita, odnosno zemljanog materijala namijenjenog za teniske terene.

Oko igrališta predviđena je izvedba parapetnog zidića dimenzija 20 x 80 centimetara. Zidić će biti pet centimetara viši od sportske podloge, čime će se jasno odvojiti igralište od okolnih površina. Izgradnja 8 teniskih terena, Cerine | Foto: Canva, eojn

Uz terene dolaze ograda, staze, drenaža i navodnjavanje

Oko teniskih igrališta postavit će se zaštitna ograda visine četiri metra, na betonskim temeljima dimenzija 50 x 50 x 70 centimetara. Za teniske mreže predviđeni su zasebni temelji dimenzija 40 x 40 x 70 centimetara.

Uz terene će se graditi i pješačke staze koje povezuju sve sadržaje unutar obuhvata. Staze će biti asfaltirane i izvedene u više slojeva, s nosivo-habajućim slojem asfalta te tamponskim slojevima od šljunka. Projekt je prilagođen i osobama smanjene pokretljivosti, pa će pješačke staze biti minimalne širine 1,5 metara, ulazi na terene izvodit će se bez značajne visinske razlike, a na spojevima terena i staza predviđeni su upušteni rubnjaci i parapeti.

Svi tereni dobit će drenažni sustav za prikupljanje oborinskih voda. Drenaža će se izvoditi u obliku riblje kosti, s glavnom uzdužnom drenažnom cijevi i bočnim granama u pravilnim razmacima. Prikupljena voda odvodit će se u četiri upojna bunara promjera 1.500 milimetara, smještena unutar obuhvata zahvata.

Uz drenažu se izvodi i sustav automatskog navodnjavanja. Glavni vod od vodomjernog okna do razdjelnika zona bit će dug oko 172 metra, a oko pojedinih terena izvodit će se razvodne cijevi. Svaki teren imat će vlastitu zonu navodnjavanja s prstenastim razvodom i šest raspršivača, što znači da je ukupno predviđeno 48 raspršivača.

Sustav je podijeljen u osam zona, a projektiran je tako da istodobno mogu raditi dva terena. Ako se mjerenjem utvrdi da postojeći tlak nije dovoljan, predviđena je ugradnja hidropaka za povećanje tlaka. Tenis | Foto: Unsplash

Završno se postavljaju rasvjeta i uređuje okoliš

Vanjska rasvjeta teniskih terena izvest će se na stupovima visine osam metara. Stupovi će biti postavljeni na betonske temelje pomoću sidrenih vijaka. Priključak na niskonaponsku mrežu izvest će se podzemnim kabelom do samostojećeg priključno-mjernog ormarića na granici javne površine i čestice investitora.

Iz glavnog razvodnog ormara napajat će se vanjska rasvjeta, ali i upravljački ormar sustava za zalijevanje terena. Time će se povezati ključni funkcionalni sustavi potrebni za svakodnevno korištenje terena.

Nakon izvedbe terena, staza, instalacija, drenaže, navodnjavanja i rasvjete, ostatak parcele bit će ozelenjen. Predviđena je sadnja autohtonog grmlja i drveća, čime će se novi teniski kompleks uklopiti u postojeću rekreacijsku zonu Cerine.