Tunel bez rasvjete i širok tek za jedno vozilo: Nalazi se na našem otoku i vodi do najljepših plaža

Posebno je zanimljivo što se unutar tunela, pedesetak metara od ulaza nalazi prostor nekada predviđen za vodospreme, a danas služi kao vinski podrum.
Jeste li znali da se na Hvaru nalazi jedan od najneobičnijih cestovnih tunela na Jadranu? Tunel Pitve-Zavala već desetljećima povezuje sjeverni i južni dio otoka, ali vožnja kroz njega više podsjeća na prolazak kroz špilju nego kroz klasični cestovni tunel. Dug je oko 1.400 metara, nema rasvjete, dovoljno je širok tek za jednosmjerni promet, a prolazak reguliraju semafori na oba ulaza. Upravo zbog svoje neobične izvedbe i položaja postao je jedna od posebnosti otoka Hvara, ali i jedina prava cestovna veza prema južnoj strani otoka.
Kako piše na službenim stranicama Jelse, tunel povezuje mjesto Pitve sa Zavalom i ostalim naseljima južne strane Hvara poput Ivan Dolca, Jagodne i Svete Nedjelje, područja poznatih po kristalno čistom moru, vinogradima i jednim od najboljih lokaliteta za uzgoj plavca u Dalmaciji.
Tunel Pitve izgrađen je još 1963. godine, u vrijeme bivše Jugoslavije, i to prvenstveno za potrebe vodoopskrbe južnog dijela Hvara i grada Hvara. Tek kasnije prenamijenjen je za cestovni promet. Zbog toga ni danas ne izgleda poput modernih tunela kakve viđamo na autocestama. Unutrašnjost je uska, grubo isklesana u stijeni, bez javne rasvjete, a promet se odvija naizmjenično uz pomoć semafora.
Tunel je dovoljno širok tek za prolazak jednog vozila, a najveća dopuštena visina vozila iznosi između 2,2 i 2,7 metara, ovisno o dijelu prolaza. Upravo zato njime ne mogu prolaziti veći autobusi i viša dostavna vozila. Vozači koji prvi put prolaze tunel često ostanu iznenađeni jer vožnja kroz gotovo kilometar i pol dugu tamnu cijev ostavlja dojam ulaska u potpuno drugi svijet.
Jako zanimljivo je što se unutar tunela nalazi i mala skrivena tajna. Pedesetak metara od ulaza iz smjera Pitve nalaze se prostori predviđeni za vodospreme, a jedan od njih danas služi kao vinski podrum poznate vinarije Zlatan Otok. Zbog stabilne temperature i prirodnih uvjeta prostor se pokazao idealnim za skladištenje vina.
Iako postoje određene alternativne prometnice, tunel Pitve praktički je jedina službena cesta koja vodi prema južnim naseljima otoka. Postoji makadamski obilazni put preko planinskog prijevoja iznad tunela, no dio ceste i dalje je grub i zahtjevan za vožnju, posebno za obične automobile.
Druga mogućnost je novija makadamska cesta koja povezuje Svetu Nedjelju i Dubovicu, ali njome je promet uglavnom dopušten samo servisnim i interventnim vozilima. Zbog toga svi koji žele doći do Zavale, Svete Nedjelje ili Gromin Dolca uglavnom prolaze upravo kroz tunel Pitve.
Nakon izlaska iz tunela krajolik se potpuno mijenja. Južna strana Hvara poznata je po strmim vinogradima, manjim kamenim selima i skrivenim plažama, a mnogi upravo taj dio otoka smatraju najljepšim i najautentičnijim dijelom Hvara. Ceste postaju uže, promet mirniji, a atmosfera potpuno drugačija od turističke vreve grada Hvara, piše Vsezamojdan.si.
Tunel Pitve danas je puno više od obične prometne veze. Mnogi turisti upravo prolazak kroz njega pamte kao jedan od najposebnijih trenutaka putovanja po Hvaru. Kombinacija potpune tame, uskog prolaza i izlaska prema sunčanoj južnoj strani otoka ostavlja dojam kao da se prelazi iz jednog svijeta u drugi.
Lokalno stanovništvo često ističe kako je upravo ta prometna izoliranost razlog zbog kojeg je južna strana Hvara zadržala mirniji i autentičniji karakter. Unatoč brojnim idejama o mogućem proširenju tunela ili gradnji novog prometnog pravca, mnogi smatraju da bi se time izgubio dio posebnosti koja ovaj dio otoka čini toliko drugačijim od ostatka Jadrana.
