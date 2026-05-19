Prije i poslije: Splitske plaže i šetnica sve bliže velikoj rekonstrukciji, ovako će izgledati

Bauštelska reportaža: Đir po Žnjanu u društvu Splićana, jesu li opravdani milijuni?
09:09 268 d 24.08.2025
19. svibanj 2026.
Planirano je proširenje šetnice, uređenje novih zelenih površina, postavljanje javne rasvjete, tuševa i svlačionica.
Jedan od najpoznatijih obalnih poteza u Splitu uskoro bi mogao doživjeti veliku preobrazbu. Grad Split i tvrtka Žnjan planiraju rekonstrukciju dužobalne šetnice i uređenje plaža na potezu od uvale Ovčice do uvale Firule, a projekt obuhvaća gotovo 600 metara obale, nove plažne sadržaje, proširenje šetnice te sanaciju dijelova koji su danas oštećeni i nesigurni za korištenje.
Kako se navodi u elaboratu zaštite okoliša, riječ je o prostoru koji predstavlja jedan od prepoznatljivih dijelova Splita i važnu poveznicu Bačvica, Firula, Zente i Žnjana. Projektanti ističu kako postojeće stanje predstavlja sigurnosni problem zbog dotrajalosti obalne infrastrukture, oštećenih šetnica i nestabilnog pokosa koji se nadvija nad dijelovima obale.
Na području Ovčica danas se nalazi šljunčana plaža s postojećim plažnim perima koja, prema elaboratu, zbog loše orijentacije i neadekvatnih dimenzija ne uspijevaju zadržati plažni materijal. Zbog djelovanja valova šljunak se ispire i odnosi prema većim dubinama pa je potrebno često dodatno nasipavanje plaže.
Problemi postoje i na Firulama, gdje su pojedini dijelovi šetnice izloženi prskanju i prelijevanju mora tijekom jačeg valovanja. Dodatni problem predstavlja nestabilni klif iznad šetnice, kao i vidljiva oštećenja na platoima, skalama i potpornim zidovima. Projektanti navode kako je cilj zahvata zadržati prepoznatljivi izgled ovog dijela splitske obale, ali istodobno povećati sigurnost, funkcionalnost i kvalitetu korištenja prostora.
Planirano je proširenje šetnice, uređenje novih zelenih površina, postavljanje javne rasvjete, tuševa i svlačionica te osiguravanje pristupa osobama s invaliditetom i interventnim vozilima. Na pojedinim dijelovima šetnica će biti široka do 3,7 metara kako bi se omogućilo sigurnije i lakše kretanje pješaka.
Projekt predviđa značajne zahvate na postojećoj obali, uključujući nova sunčališta, plažna pera i rekonstrukciju postojećih kupališnih površina. Na području Ovčica planirana je izgradnja novih sunčališta i rekonstrukcija postojećeg platoa uz more, dok su na Firulama predviđeni zahvati na obalnim i parapetnim zidovima, kao i postavljanje školjere uz gat i lukobran.
Posebni zahvati planirani su i na plaži Firulica, gdje će biti uređena nova šljunčana plaža sa sunčalištem i dodatnim plažnim perima koja bi trebala stabilizirati obalu i zaštititi šetnicu od udara valova. Izvedbom projekta kupališne i sunčališne površine povećale bi se za oko 60 posto, dok bi se zelene površine proširile za dodatnih 250 četvornih metara.
Projekt uključuje i nasipavanje oko 8.400 četvornih metara morskog dna te ugradnju približno 15.500 kubika kamenog i šljunčanog materijala.
Zbog opsega planiranih radova Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije pokrenulo je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. U postupak su uključena brojna državna i lokalna tijela, među kojima su Ministarstvo kulture i medija, Splitsko-dalmatinska županija i Grad Split.
Nakon završetka postupka bit će poznato hoće li za projekt biti potrebno provesti i cjelovitu studiju utjecaja na okoliš prije početka realizacije jednog od najvećih zahvata na ovom dijelu splitske obale posljednjih godina.
