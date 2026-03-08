Poslovni centar na Jadranskoj aveniji samo što nije gotov, ima pročelje od stakla s jin-jang efektom

Ono što zgradu čini posebnom je velika rupa u sredini kroz koju prirodni zrak struji u unutrašnjost, a tu je i zelenilo na krovu.

Na zagrebačkom Laništu niče Pemo Business Arena, poslovni centar koji će se svojim upečatljivim arhitektonskim rješenjem isticati na Jadranskoj aveniji, u blizini Arena centra. Projekt su osmislili arhitekti Hrvoje Marinović i Ana Tomšić, u suradnji s Anom Marijom Unković i Karlom Radun, dok građevinske radove vodi inženjer Ivica Barbić iz tvrtke Prizida gradnja. Na gradilištu se radi punom parom, a sve bi uskoro trebalo biti i završeno.

Atraktivan projekt se privodi kraju

Kako nam je ispričao projektant Marinović, trenutno se radi na završetku ostakljenja zgrade element-fasadom koju je proizveo KFK iz Hrvatske.

- Jedan element ima visinu cijele etaže - 360 centimetara od ploče do ploče, i širinu 160 centimetara. Paralelno se priprema betoniranje poda i stropa mosta koji rešetkastom čeličnom konstrukcijom povezuje dva kubusa u jedno tijelo. Nakon betoniranja horizontalnih ploha slijedi ostakljenje mosta, čime će vanjština zgrade biti potpuno gotova kroz sljedećih mjesec dana.U unutrašnjosti se užurbano izvode knauferski i keramičarski radovi, dakle sve se privodi kraju ubrzanim tempom, a zgrada očekuje useljenje početkom lipnja ove godine, ispričao nam je Marinović.

Dodao je i da je, kao autor ove arhitektonske atrakcije na ulazu u metropolu, iznimno zadovoljan konačnim rezultatom. U stvarnosti izgleda mnogo bolje nego što je to prikazala ijedna računalna vizualizacija. Zgrada ostavlja upečatljiv dojam, pozitivnu vibraciju i djeluje kao velika arhitektonska, ostakljena reflektirajuća atrakcija.

Pemo Business Arena, staklena zgrada | Foto: baustela.hr, Hrvoje Marinović

Poslovni centar na 13.000 kvadrata

Što se tiče prostornog rasporeda - u podrumu će se nalaziti garažna mjesta, dok će prizemlje biti dom ulaznog hola s recepcijom, fitnessa i tehničkih prostora. Katovi iznad rezervirani su za polivalentne uredsko-poslovne prostore, prilagođene različitim potrebama zakupaca.

Brojčano gledajući, novi poslovni centar prostirat će se na ukupno 13.000 kvadrata i imat će šest katova. U zgradi će biti ponuđeni uredski prostori za zakup površine od 550 do 1.350 kvadrata. Objekt će također imati 165 unutarnjih garažnih mjesta te 35 vanjskih.

Investitor projekta je Pemo Centar, u vlasništvu dubrovačkog poduzetnika Lovorka Miloševića, bivšeg vlasnika trgovačkog lanca Pemo, koji je prije više od četiri godine prodan Studencu. Ovo nije jedini projekt Miloševića u Zagrebu, vlasnik je i poslovnog centra smještenog na glavnoj zagrebačkoj aveniji koja povezuje zapadni dio grada sa središtem i istokom. Pemo Business Arena, staklena zgrada | Foto: baustela.hr, Hrvoje Marinović

Ekstenzija u sredini

Osim što će zgrada biti poslovna i što će se nalaziti uz važne objekte Arena centar , poslovno poslovna zgrada bit će vrlo zanimljivog izgleda, s rupom u sredini kroz koju će strujati zrak i prodirati svjetlost. Na krovu rupe će biti zasađeno grmlje kako bi se smanjilo emitiranje ugljika u okoliš.

- Rješenje koje se nametalo, s obzirom na navedene uvjete i zahtjeve bila je dugačka i uska zgrada koja bi bila poput zida zgradama od iza prema Jadranskoj aveniji. Stoga smo odlučili zgradu razbiti na više volumena odnosno sredinu zgrade ispuniti prazninom kako bi stražnje zgrade dobile svjetlost i protok zraka te kakav takav pogled. Takvo razmišljanje rezultiralo je jakim i koničnim dizajnom.

Pročelje će biti izgrađeno od stakla u različitim tonovima kako bi se stvorio jin - jang efekt. Odnosno, cilj je poigrati se sa svjetlim i tamnijim tonovima koji će zgradi dati novu dimenziju.

- Oblikovanjem staklenog pročelja u različitim tonovima na način da je toniranje jednog volumena u zoni zadnjeg kata prešao do samog kraja zgrade i sjeo po drugom svijetlijem volumenu, dok je svjetliji volumen u podnožju rupe pustio svoj krak duž čitavog prizemlja, postignut je likovni efekt jin - janga (muško - ženskog principa) kako bi ‘rupi’ u sredini zgrade dali i drugi smisao, pojasnio je Marinović. Pemo Business Arena, staklena zgrada | Foto: baustela.hr, Hrvoje Marinović

Svjetska arhitektura kao inspiracija

Rekao nam je Marinović da u svijetu postoje slične zgrada koje su mu poslužile kao inspiracija. Primjerice, studio Zahe Hadid je prije nekoliko godina izradilo sličan projekt, a u Hong Kongu postoji niz takvih zgrada koje imaju drugačiju funkciju, mitološke su prirode i povezane s feng - shui pravilima.

Kako je Lanište noviji dio Zagreba, zgrada bi se trebala savršeno uklopiti. U tom dijelu grada u neposrednom susjedstvu nalaze se 'jake' arhitekture kao što su Arena Zagreb te trgovački centar Arena, tako da će im budući poslovni centar dobro pristajati.