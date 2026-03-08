Ovo je tihi heroj cesta: Štiti jedne od najljepših slapova i izletišta u Hrvatskoj

Geobrugg je svjetski lider u zaštiti od odrona i drugih prirodnih opasnosti. Njihova zaštitna barijera odnedavno štiti i poznato hrvatsko izletište.

Često, dok se vozimo autocestama ili lokalnim cestama, naš pogled na trenutak sklizne prema padinama i stijenama uz kolnik. Tamo, gotovo neprimjetno, stoje mreže, barijere i čelične konstrukcije koje nas štite od odrona kamenja, klizišta i drugih prirodnih opasnosti. Rijetko ih doživljavamo kao nešto posebno, a još rjeđe razmišljamo o tome koliko su zapravo ključne za našu sigurnost. Ipak, riječ je o sustavima koji svakodnevno spašavaju živote.

Svjetski lider u tom području je švicarska kompanija Geobrugg, koja se zaštitom od prirodnih opasnosti bavi još od 1950-ih godina. Nedavno su od prirodnih hazarda zaštitili i jedno od najpopularnijih i najljepših hrvatskih izletišta - Rastoke. Kako su se iz kompanije pohvalili na društvenim mrežama, posebno su ponosni što su imali priliku doprinijeti sigurnosti tog područja.

Zaštita od odrona stijena

Riječ je o projektu zaštite od odrona stijena na zavoju državne ceste D-1, neposredno prije mosta u Slunju, tik uz naselje Rastoke. Radove ugradnje izvela je tvrtka Octopus Rijeka, a projekt je obuhvatio postavljanje četiri zaštitne barijere za odron kamenja tipa GBE-A, kapaciteta apsorpcije energije 100 kJ (visine 2,5 metra, u duljinama od 10, 20 i 30 metara).

Strma stijenska padina dodatno je osigurana mrežom Spider S3-130 na površini od 3.710 četvornih metara, uz posebnu završnu izvedbu na vrhu, takozvani Spider Interception Apron (mini-barijera), koja služi kao dodatna zaštita od mogućih odrona. Drugim riječima, ako se neki kameni blok i odluči odvojiti od stijene, sustav je postavljen tako da ne stigne ni do prometnice, napisao je iz Geobrugga Marko Boričević na svom LinkedIn profilu.

Rastoke su važan dio hrvatske turističke razglednice i zaslužuju da ih se doživljava bez brige. Upravo zato ovakvi projekti imaju posebnu vrijednost - ponekad sigurnost znači upravo to, omogućiti svima da bezbrižno uživaju u jedinstvenoj prirodnoj ljepoti ovog kraja. Zaštitna barijera, Geobrugg | Foto: LinkedIn, Marko Boričević

Od male švicarske općine do Formule 1

Inače, Geobrugg je dio švicarske Brugg Grupe, a sjedište tvrtke nalazi se u malom mjestu Romanshorn, na obali Bodenskog jezera. Iako potječe iz manje, gotovo ruralne sredine, kompanija danas zapošljava više od 400 stručnjaka i posluje u više od 50 zemalja svijeta. Proizvodni pogoni raspoređeni su na svim kontinentima, s jasnom filozofijom da se materijali proizvode što bliže gradilištima, kako bi se smanjili troškovi transporta i utjecaj na okoliš.

‘Sigurnost je u našoj prirodi’, načelo je kojim se u Geobruggu vode još od 1951. godine. Kroz desetljeća su postavili standarde u industriji zaštite od prirodnih opasnosti, a njihova rješenja danas štite ceste, tunele, rudnike, naselja, sportske objekte pa čak i najpoznatije svjetske trkaće staze, od alpskih prijevoja do Formule 1. Njihov rad doprinosi zaštiti gradova, infrastrukture i ljudi u svim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj. Zaštitna barijera, Geobrugg | Foto: LinkedIn, Marko Boričević

Vrste mreža i prvi koraci u Hrvatskoj

Prisjetimo se, primjena nosivih zaštitnih mreža u Hrvatskoj započela je prije više od desetljeća, kako nam je nedavno ispričao Vjekoslav Budimir, glavni predstavnik Geobrugga za bivšu Jugoslaviju i Albaniju. Prvi put su tada ugrađene TECCO® mreže, namijenjene sprječavanju odrona kamenja. Taj je projekt označio početak niza tehnički zahtjevnih zahvata diljem zemlje, koji su s vremenom postajali sve složeniji.

Stečeno iskustvo nastavilo se prenositi na nove projekte, uključujući i onaj na Cresu koji se trenutačno provodi, gdje se padine stabiliziraju nosivim mrežama debljine dva milimetra, tipa TECCO® G45/2. U sklopu takvih zahvata ugrađuju se i barijere energetske razine od 2.000 kJ, kao i nova ROCCO® barijera, testirana na ekscentrične udare, čime se sigurnosni standard podiže na potpuno novu razinu.

Razlika između nosivih i klasičnih mreža nije samo vizualna, već se očituje u vrsti i kvaliteti čelika te u načinu na koji cijeli sustav preuzima opterećenja. Geobrugg razvija više tipova mreža, prilagođenih različitim geološkim uvjetima i namjenama.

- Najčešće se koristi TECCO® mreža, dostupna u debljinama od dva do četiri milimetra, koja služi za stabilizaciju pokosa i zaštitu od manjih odrona. Za veće stijenske blokove primjenjuje se SPIDER® mreža, pletena od tri niti čelične žice, kakva je korištena i za stabilizaciju masivnih stijenskih masa. Za blaže oblike erozije i kontrolirane odrone koriste se sustavi niže nosivosti, poput DELTAX® i GREENAX® mreža, često u kombinaciji s biomatima, što omogućuje rast vegetacije i pomaže da se teren s vremenom vrati u prirodnije stanje, pojasnio je Budimir.