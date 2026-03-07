Zagreb gradi nove prometnice: Izvlaštenje zemljišta za gradnju u tijeku, nije lako

Za jednu etapu Grad Zagreb je gotovo većinski vlasnik. No, čeka ih još puno posla.

Istočni rub Zagreba ujedno je i granica sa Sesvetama. Infrastrukturno se ovaj dio grada donedavno uglavnom oslanjao na jednu prometnicu - Zagrebačku cestu. No nakon produžetka Branimirove ulice situacija se počela mijenjati. Riječ je o projektu koji se provodi u tri faze. Dvije nove faze uskoro bi trebale krenuti, dok se očekuje i početak radova na produžetku Kolakove ulice.

Ukupna vrijednost radova na izgradnji tih prometnica procjenjuje se na oko 50 milijuna eura bez PDV-a, a projekt se u potpunosti financira iz gradskog proračuna kao strateški prometni projekt.

Kako bi se projekt mogao provesti, odnosno kako bi se ulice izgradile do samog kraja, potrebno je provesti i postupke izvlaštenja zemljišta. Kakvo je trenutačno stanje, pitali smo Grad Zagreb.

Gotovo stopostotni vlasnik

Što se tiče produžetka Branimirove ulice, podsjetimo da je prva faza, duga 1,2 kilometra (od Zagrebačke do Brestovečke ulice), dovršena 2024. godine. Druga i treća faza trebale bi spojiti Branimirovu od Brestovečke ulice do Varaždinske ceste. Spomenimo da je i nakon provedenog postupka javne nabave, Grad Zagreb potpisao je ugovor s tvrtkom P.G.P. za izvođenje radova na trećoj etapi produžene Branimirove ulice, na dionici od Ulice Ivana Ančića do Varaždinske ceste.

A, što se tiče izvlaštenja, Grad Zagreb je tu obavio veliki posao. Gotovo sve je u njihovom vlasništvu.

- U obuhvat ulazi 30 čestica ukupne površine 21.977 kvadrata. Grad Zagreb vlasnik je nekretnina na 96 posto trase, dok je preostalih četiri posto u vlasništvu Republike Hrvatske te je u tijeku postupak sporazumnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s Republikom Hrvatskom. Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole povećan je obuhvat trase za 28 čestica ukupne površine 3.809 kvadrata, od kojih je Grad Zagreb vlasnik 72 posto površine, dok su za preostale čestice u tijeku postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, rekli su nam.

Produženje Kolakove i Branimirove| Foto: Grad Zagreb

Izvlaštenje treće etape

Što se tiče treće etape, radovi na toj dionici dugoj oko 800 metara planirani su u drugom kvartalu ove godine, ovisno o postupku ishođenja građevinske dozvole te dovršetku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u koridoru prometnice. Očekivani rok završetka radova je šest mjeseci. Projekt obuhvaća izgradnju dva nova semaforizirana raskrižja, biciklističko-pješačku infrastrukturu, rekonstrukciju postojećih kolnika u zonama uklopa te izvedbu dodatnih autobusnih stajališta.

Za ovu etapu je izvlaštenje obavljeno u manjem postotku.

- U odnosu na drugu etapu, od Brestovečke ulice do Ulice Ivana Ančića, u čiji obuhvat ulaze 103 čestice ukupne površine 80.781 kvadrata, Grad Zagreb vlasnik je nekretnina na 66 posto trase, dok su za preostale nekretnine u tijeku postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole povećan je obuhvat trase za 63 čestice ukupne površine 5.471 kvadrata, za koje je također u tijeku pokušaj sporazumnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, opširno su nam odgovorili iz Grada. Produženje Kolakove i Branimirove| Foto: Grad Zagreb

A što je s Kolakovom?

Paralelno s projektom Branimirove ulice napreduje i projekt produžetka Kolakove ulice. Trenutačno je u tijeku postupak javne nabave za odabir izvođača radova na sve tri dionice produžene Kolakove, od Dankovečke do Ulice Emanuela Vidovića. Tijekom ljeta započeli su i radovi na produžetku ulice Klin do ulice Lektorišćica na sjeveru.

Kako navode iz Grada Zagreba, što se tiče postupaka izvlaštenja za tri etape Kolakove ulice, za ukupno 12 čestica donesena su privremena rješenja na temelju kojih je kao vlasnik upisan Grad Zagreb. Postupci će biti dovršeni nakon donošenja konačnih rješenja. Za dodatne tri čestice u postupku izvlaštenja još treba donijeti privremena rješenja.