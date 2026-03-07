Nastavljaju se radovi u jednom od dva KBC-a u Zagrebu: Posao na 3 lokacije, novu zgradu 'plaća' SAD

Jedan od dva zagrebačka KBC-a ulazi u novu fazu obnove. Na tri objekta pripremaju se građevinsko obrtnički-radovi, a troškovnik otkriva detalje.

Obnova zagrebačkih bolnica je naravno vrlo aktualna tema još od potresa u 2020.. Nakon potresa, Ministarstvo zdravstva sklopilo je 96 ugovora za obnovu zdravstvene infrastrukture ukupne vrijednosti 626 milijuna eura, od čega se 52 odnose na zagrebačko područje.

Među najvećim projektima je obnova KBC-a Zagreb vrijedna 177 milijuna eura, KB-a Merkur 63 milijuna eura te KBC-a Sestre milosrdnice 70,5 milijuna eura, a ovaj potonjin KBC zanima nas u ovom tekstu. U sklopu tog projekta u Vinogradskoj obnavljalo se ukupno šest zgrada, a svi radovi trebali bi biti završeni u ovoj godini. Sada se traži izvedba građevinsko-obrtničkih radova na tri lokacije, kako piše u javnoj nabavi.

Građevinsko-obrtnički radovi na tri lokacije

Nakon odabira izvođača početkom ove godine, ugovor za građevinsko-obrtničke radove na tri objekta u kompleksu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice netom je potpisan. Ugovor je 2. ožujka 2026. sklopljen s tvrtkom Graditelj svratišta, u vrijednosti od 1.029.795,47 eura bez PDV-a, a posao posao bi se trebao izvesti u razdoblju od godine dana.

Radovi će se izvoditi na sljedećim lokacijama: u KBC-u Sestre milosrdnice u Vinogradskoj cesti 29, u Klinici za traumatologiju u Draškovićevoj 19 te u Klinici za tumore u Ilici 197, stoji u opisu predmeta nabave.

KBC Sestre milosrdnice | foto: bauštela.hr

Spominje se i Vjesnik

Troškovnikom su predviđeni brojni zahvati u okviru tog posla. Predviđen je prijenos šute i otpadnog materijala kantama od mjesta rada do gradilišne deponije, ali i prijevoz ručnim kolicima na obližnju lokaciju. Uključeni su i pažljiv prijenos, demontaža i privremeno odlaganje fiksnog i pokretnog namještaja, njegova zaštita i skladištenje unutar objekta na mjestu koje se dogovara s korisnikom prostora. Nakon dovršetka radova, kako piše u troškovniku, sav namještaj trebao bi se vratiti i ponovno montirati na prvotnu lokaciju, a obračun radova predviđen je prema površini radnog pročelja, nabraja troškovnik.

Uz to, u troškovniku se spominje i demontaža te odlaganje fiksnog i pokretnog namještaja i opreme uz prijenos, utovar, odvoz i plaćanje takse gradskog deponija, također uz obračun prema površini radnog pročelja. Predviđen je i ručni utovar šute u kamion, no i prijevoz šute kamionom nosivosti od 4 do 4,5 tona do gradske deponije udaljene oko 16 kilometara, uz unaprijed uračunate troškove deponiranja.

Inače, u troškovniku se spominje i sljedeće. Kao lokacija prijevoza namještaja, što je obavezan dio etape u kojoj će se obavljati građevinsko-obrtnički radovi planirano je i preseljenje namještaja unutar bolničkih prostora, ali i transport namještaja između skladišta Vjesnik u Savskoj cesti i bolničkog kompleksa u Vinogradskoj cesti 29.

Veleposlanstvo platilo izgradnju

Podsjetimo, u kompleksu se gradi i novi objekt i to 'stranim novcem'. Naime, Veleposlanstvo SAD-a Hrvatskoj je doniralo gotovo 2 milijuna eura za izgradnju nove bolničke zgrade broj 30 pri Klinici za psihijatriju u KBC Sestre milosrdnice u Zagreb.

Donacija koju su u tu svrhu osigurali iznosi 1,76 milijuna eura bez PDV-a, a donator upravlja sredstvima i izravno financira izvođača radova po modelu 'ključ u ruke'. Projekt je trebao započeti u prosincu 2025., a zaključiti se do kraja ove godine. U međuvremenu su odabrani upravitelj projekta, tvrtka Growth strategies, te stručni nadzor radova, Arhingtrade. Nova zgrada planirane bruto površine oko 1.000 četvornih metara gradi se dok u bolničkom kompleksu dok istodobno traje obnova više postojećih zgrada.

https://youtube.com/shorts/65uHRkdWiXI?si=-WTH_d7HlIhxk9hR