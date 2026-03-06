Mala općina s velikim problemom dočekala pomoć: Dva klizišta prijete prometnici bez koje nema života

Klizišta su zahvatila dio prometnice, ali i padinu ispod nje, zbog čega je stabilnost ceste ozbiljno narušena. Sanacija se željeno očekuje.

Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o financiranju sanacije dvaju klizišta koja ugrožavaju nerazvrstanu cestu i pristup zaseoku Kamenjak u naselju Grižane-Belgrad na području Vinodolske općine. Riječ je o prometnici koja predstavlja glavnu pristupnu vezu za stanovnike tog dijela općine, a oštećenja tla i pomicanje padine doveli su u pitanje sigurnost prometa i pješaka.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 399.907 eura s uključenim PDV-om, a sredstva su osigurana u državnom proračunu za 2026. godinu na pozicijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Nakon donošenja odluke planirano je potpisivanje ugovora između Ministarstva i Vinodolske općine kojim će se detaljno urediti način financiranja, provedbe i nadzora radova.

Klizišta ugrozila prometnicu i pristup naselju

Klizišta su evidentirana uz nerazvrstanu cestu koja vodi prema zaseoku Kamenjak u naselju Grižane-Belgrad, jednom od većih naselja u Vinodolskoj općini. Naselje broji više stotina stanovnika te obuhvaća velik broj manjih sela i zaseoka raspršenih po vinodolskom zaleđu. Grižane‑Belgrad administrativno obuhvaća čak 17 sela i oko 40 zaseoka, među kojima je i Kamenjak.

Prema provedenoj prospekciji lokacije, klizišta su zahvatila dio prometnice, ali i padinu ispod nje, zbog čega je stabilnost ceste ozbiljno narušena. Takva oštećenja predstavljaju opasnost za vozila i pješake koji svakodnevno koriste ovu prometnicu, posebno u razdobljima obilnih kiša kada se tlo dodatno natapa i povećava rizik od daljnjeg pomicanja.

Ističe se kako su ceste koje prolaze kroz brdsko-krška područja Vinodolske doline često su izgrađene na strmim padinama, pa su podložne eroziji i klizištima, osobito ako je narušena prirodna odvodnja ili stabilnost tla. Upravo zato sanacija ovakvih lokacija smatra se prioritetnom kako bi se spriječila veća oštećenja infrastrukture i osigurala normalna prometna povezanost lokalnog stanovništva. Grižane Belgrad | foto: Vinodolska općina

Država osigurala sanaciju

Ukupni troškovi sanacije dvaju klizišta procijenjeni su na 399.907 eura, uključujući PDV. Budući da Vinodolska općina nema dovoljno vlastitih sredstava za provedbu ovih radova, financiranje će biti osigurano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Sredstva su planirana na proračunskim stavkama Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture za 2026. godinu.

Nakon što je odluka usvojena, Ministarstvo i općina potpisat će ugovor kojim će se definirati međusobne obveze te način doznačivanja i kontrole utroška sredstava. Ugovorom će se također odrediti dinamika izvođenja radova i nadzor nad provedbom projekta.

Sanacija klizišta obično uključuje stabilizaciju tla, izgradnju potpornih konstrukcija, uređenje sustava odvodnje te obnovu oštećenog dijela prometnice. Očekuje se da će provedbom ovih zahvata cesta ponovno biti sigurna za promet, čime će se osigurati stabilna prometna povezanost stanovnika zaseoka Kamenjak s ostatkom općine i šireg područja Vinodola.