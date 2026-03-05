Simbol Vukovara ići će u obnovu od 15 milijuna eura: Tu će biti uprava i gradska kavana

Grand hotel-Radnički dom u Vukovaru jedna je od najljepših zgrada u tom gradu, ali samo izvana. To bi se trebalo promijeniti revitalizacijom.

Grad Vukovar je ugovorio izradu triju stručnih dokumenata vezanih uz projekt revitalizacije kulturnog dobra Grand hotela-Radnički dom. I položajem, i povijesnom vrijdnošću, ova zgrada jedna je od najupečatljivijih u gradu, a sada ju se planira revitalizirati. U svrhu rekonstrukcije, spremaju se pripremne aktivnosti za sanaciju. U odnosu na procijenjenu vrijednost posla od 96.450 eura, odradit će se za 36.690 eura.

Uređenje od 15 milijuna eura

Grand hotel, inače kulturno dobro na čestici oznake 2170/1, bi se trebao urediti za 15 milijuna eura. Za tu građevinu planira se rekonstrukcija, opremanje pa i stavljanje u kulturnu, turističku i javnu funkciju.

Objekt je upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske te se nalazi u zoni A zaštićene Kulturno-povijesne cjeline grada Vukovara. Riječ je o jednokatnoj historicističkoj palači s neobaroknim pročeljem, izgrađenoj izmešu 1895. i 1897., teško oštećenoj tijekom Domovinskog rata, čija su konstrukcija i vanjski dio obnovljeni 2002. godine. No, kako radovi nisu zahvatili unutrašnjost, sada se sprema cjelovita rekonstrukcija i revitalizacija za prenamjenu u 'kulturnu i društvenu višenamjensku infrastrukturu'.

Inače, projekt se provodi uz potporu Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Cilj je prenamjena u interpretacijski centar, multifunkcionalne i edukacijske prostore, prostor gradske uprave i gradsku kavanu, pri čemu se dvorište planira koristiti za kulturna događanja.

Grand hotel-Radnički dom u Vukovaru treba u revitalizaciju | foto: snimka zaslona YouTube

Novi plan svakih 5 godina

No da bi se provelo planirano, prvo treba izraditi nekoliko 'predradnji'. Priprema je podijeljena u tri grupe, a prva se odnosi na izradu Plana upravljanja. Takav plan izrađuje se radi uspostave sustava upravljanja kulturnim dobrom te daje smjernice za njegovo očuvanje i održivo korištenje. Sukladno članku 29. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, plan sadržava analizu stanja, SWOT analizu, namjenu i način uporabe dobra, ciljeve upravljanja, aktivnosti i pokazatelje provedbe. U izradi se traži sudjelovanje stručnjaka i relevantnih dionika.

Plan treba Gradu Vukovaru pružiti smjernice za upravljanje baštinom u skladu s međunarodnim standardima te povezati vrijednosti materijalne i nematerijalne baštine s potrebama održivog razvoja grada, navedeno je u opisu u javnoj nabavi. Dokument će uključivati i okvirnu strategiju upravljanja, analizu mogućih modela upravljanja putem kulturnih ustanova u vlasništvu grada te Akcijski plan za razdoblje od tri do četiri godine s ključnim aktivnostima, rokovima, nositeljima i indikatorima. Plan upravljanja pritom nije zauvijek, već će se revidirati svakih pet godina.

A treba se izraditi u roku od tri mjeseca. Kako je opisano u javnoj nabavi, prvi nacrt izrađuje se u roku od 30 dana od sklapanja ugovora koji je sklopljen s ponuditeljem Marčinković i partneri, u vrijednosti od 9.890 eura.

Kako povećati vidljivost?

Iduća, druga grupa odnosi se na izradu dokumenta stručne analize, medijskog plana i komunikacijske strategije za povećanje vidljivosti događanja i destinacije Urbanog područja Vukovar. Dokument će sadržavati analizu postojeće komunikacije i oglašavanja događanja, identifikaciju ključnih izazova i dionika, medijski plan s komunikacijskim smjernicama, model rada s alatima i hodogramima te preporuke za sustavno oglašavanje i promociju destinacije.

Urbano područje Vukovar obuhvaća Grad Vukovar te općine Lovas, Tovarnik, Bogdanovci, Tompojevci i Trpinja, navedeno je u opisu te grupe, a ovaj dio posla također je ugovoren s ponuditeljem, Instinkt, obrt za usluge, u vrijednosti od 10.000 eura.

Ovaj plan bit će najskuplji

Konačno, treća grupa odnosi se na izradu Plana multimedije za projekt Grand hotel-Radnički dom. Plan obuhvaća definiranje multimedijalnog sadržaja i opreme, ažuriranje specifikacija za nabavu, dispoziciju opreme i tehničke sheme, plan edukacije korisnika te pravila korištenja, održavanja i pohrane sadržaja.

Dokument će definirati i procedure upravljanja multimedijskom opremom i sadržajem kako bi se osigurala učinkovita, strukturirana i pravno usklađena uporaba uz jasno definirane odgovornosti. Plan uključuje uvodni dio sa svrhom i ciljevima, opis projekta te naglasak na horizontalna načela inkluzivnosti i pristupačnosti za osobe s fizičkim, kognitivnim ili senzornim poteškoćama. Ugovor za izradu Plana multimedije sklopljen je s tvrtkom Anvelopa u vrijednosti od 16.800 eura. Inače, raspisivanje javne nabave za obnovu očekuje se tijekom ove godine, prenio je u veljači glas-slavonije.hr.