Veliki kranovi u akciji: Podno planina završen je talijanski turistički kompleks

U Italiji je dovršena izgradnja modernog planinskog kompleksa Cascata D’Otro Mountain Lodge. Na ovom turističkom projektu 'radili' su i mega kranovi.

U talijanskoj općini Riva Valdobbia, na ulazu u Alagnu Valsesiju, dovršena je izgradnja modernog planinskog kompleksa Cascata D’Otro Mountain Lodge. Riječ je o jednom od suvremenijih turističkih projekata u regiji, koji nudi kvalitetan smještaj za kraće i duže boravke, uz pažljivo uklapanje u alpski krajolik.

Važnu ulogu u gradnji imala je brza dizalica Liebherr 81 K.1, koja je od svibnja do studenoga 2025. omogućila siguran i precizan rad na zahtjevnom planinskom terenu. Zahvaljujući kompaktnoj izvedbi i jednostavnoj montaži, pokazala se idealnim rješenjem za usko i logistički složeno gradilište.

Fleksibilna dizalica za zahtjevni teren

Gradilište se nalazilo u uskoj planinskoj dolini s vijugavim pristupnim cestama, ograničenim prostorom za skladištenje i suženim prostorom za manevriranje. Takvi uvjeti postavili su visoke zahtjeve pred logistiku i odabir dizalice tijekom cijelog projekta. Dizalica Liebherr 81 K.1 pokazala se posebno prikladnom zahvaljujući svojim kompaktnim transportnim dimenzijama, malom otisku i brzoj montaži.

Planinski teren s prirodnim nagibima zahtijevao je dizalicu koja može brzo i precizno prilagoditi visinu kuka i duljinu krana. Fino podešene visine kuka i promjenjive konfiguracije krana 81 K.1 omogućile su prilagodbu dizalice točno prema potrebama gradilišta, osiguravajući stabilnost čak i na neravnom terenu. Ključni čimbenik pri odabiru dizalice bila je potreba za brzom i jednostavnom montažom.

- Izuzetna fleksibilnost dizalice značajno olakšava naš rad. Posebice na projektu s brojnim logističkim izazovima, velika je prednost moći se osloniti na tehnologiju koja se brzo i pouzdano prilagođava, objasnio je voditelj gradilišta u Bertini Costruzioni. Cascata D’Otro Mountain Lodge, planinski kompleks | Foto: Cascata D’Otro Mountain Lodge

Doprinos udobnosti i održivosti u Alpama

Rad na visini podrazumijevao je suočavanje s vrlo promjenjivim vremenskim uvjetima, uključujući promjenjive vjetrove, niske temperature i rizik od ranog snijega. Tijekom cijele faze gradnje, dizalica Liebherr 81 K.1 pokazala se pouzdano, omogućujući precizne dizalne operacije i dosljedan napredak radova.

Visoka razina kontrole i glatko upravljanje podržavali su pažljivo postavljanje materijala, što je ključan čimbenik pri gradnji luksuznog planinskog kompleksa gdje su preciznost i kvaliteta izrade od najveće važnosti. Čak i u teško dostupnim područjima i ograničenim prostorima, dizalica je omogućila sigurno, kontrolirano i učinkovito podizanje tereta. Cascata D’Otro Mountain Lodge, planinski kompleks | Foto: Cascata D’Otro Mountain Lodge

Turistički projekt s dugotrajnim regionalnim utjecajem

Smješten u poznatoj alpskoj destinaciji, poznatoj po off-piste skijanju i cjelogodišnjem planinskom turizmu, Cascata D’Otro Mountain Lodge predstavlja strateško ulaganje u održivi razvoj područja Alagna Valsesia. Dovršeni kompleks kombinira samostalne apartmane, uključujući prilagođene jedinice, s uslugama i sadržajima vrhunske rezidencije, poput recepcije, restorana, bara i pažljivo dizajniranih zajedničkih prostora.

Arhitektonski koncept usmjeren je na nizak vizualni utjecaj i blisku integraciju s prirodnim okolišem. Ograničena mobilnost na gradilištu i kontrolirani pristup razvoju podržavaju model odgovornog turizma koji poštuje krajolik, a istovremeno povećava privlačnost regije.