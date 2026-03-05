Ovo je zaboravljeni zagrebački željeznički rasadnik, dio je trase nove velike prometnice

Neki ne znaju, a neki su već i zaboravili da se u Zagrebu nalazi željeznički rasadnik. Prostorom bi trebala prolaziti produžena Šarengradska ulica

Zagreb i njegova okolica puni su zanimljivih, zaboravljenih, napuštenih i zapuštenih, a slobodno možemo reći i misterioznih objekata. Svaki od njih skriva dio povijesti i neku zaboravljenu priču. Jedan od najpoznatijih istraživača takvih lokacija svakako je profil Zagreb Pulse. Riječ je o donedavno anonimnom autoru koji na društvenim mrežama objavljuje priče o zapuštenim mjestima, obilazi lokacije i istražuje njihovu prošlost te na taj način približava građanima zagrebačku povijest i vraća sjećanja na zaboravljene prostore. Na Facebooku i Instagramu prati ga više od 20.000 ljudi.

Nedavno je objavio i nekoliko zanimljivih fotografija nekadašnjeg željezničkog rasadnika u Zagrebu te nas podsjetio na tu zapuštenu, ali vrlo važnu lokaciju. Evo i zašto.

Na 13.000 kvadrata

Riječ je o prostoru površine gotovo 13.000 četvornih metara. Nekadašnji rasadnik služio je za uzgoj bilja i sadnica, a smješten je uz Savsku cestu, u blizini željezničke pruge. Točnije, nalazi se na uskoj parceli između željezničkog nasipa s istočne strane te objekata Umirovljeničkog doma u Drenovačkoj ulici i studentskog doma Studentski dom Dr. Ante Starčević.

Prostorom rasadnika danas se prostire niz napuštenih staklenika i praznih gredica obraslih pajasenom, kupinama i korovom. Uz njih se nalaze zapušteni gospodarski objekti koje povremeno koriste beskućnici. Na samom kraju vrta, sve do živice koja ga dijeli od Zagrebačka avenija, nalazi se livada koju postupno obrasta grmlje. Ondje su se nekoć nalazile gredice za uzgoj mladog drveća.

- Sestrinska tvrtka Hrvatskih željeznica koja je brinula o rasadnicima otišla je u stečaj prije više od deset godina i njezina je imovina više puta bila predmet javne prodaje. Radnici su bili ucijenjeni uzimanjem kredita kod jedne velike hrvatske banke kako bi otkupili dionice, koje su potom prodavali poduzeću po nižoj cijeni. Riječ je o tvrtki RVR (redarstvo, vatrogastvo, rasadnik). Do devedesetih godina u ovom rasadniku bilo je zaposleno više od 50 ljudi, a potom je otvoren novi rasadnik u Klari. Od tada ovaj na Trešnjevci polako odlazi u zaborav, napisao je Zagreb Pulse u svojoj objavi. Željeznički rasadnik, Zagreb | Foto: Mapiranje Trešnjevke Željeznički rasadnik, Zagreb | Foto: Mapiranje Trešnjevke

Škola ga koristila za sadnju

Godine 2012. za rasadnik se zainteresirala Drvodjeljska škola Zagreb. Prostor, koji je tada već godinama bio zapušten i bez radne funkcije, uzet je u najam na pet godina kako bi služio učenicima za praktičnu nastavu.

U početku su se ondje sadile sadnice crnogorice, a tri godine kasnije osigurana su financijska sredstva za temeljito uređenje i obnovu prostora. Staklenici su obnovljeni, betonske gredice uređene, skladišni prostori osvježeni, čime su stvoreni uvjeti za uzgoj ljekovitog i zimzelenog bilja.

Iako je očito da je jedan dio rasadnika koristila navedena škola, nije jasno u kojoj su funkciji ostali objekti. Prema stanju na terenu može se zaključiti da se u njima danas gotovo sigurno ne obavlja nikakva poslovna ili edukativna djelatnost. Pojedine trošne drvene garaže eventualno služe kao privremeni skladišni prostori.

Željeznički rasadnik, Zagreb | Foto: Mapiranje Trešnjevke

Željeznički rasadnik, Zagreb | Foto: Mapiranje Trešnjevke

Trasa nove Šarengradske

No, još je nešto zanimljivo. Kako se na stranicama Mapiranje Trešnjevke može vidjeti, budućnost nekadašnjeg rasadnika ipak je neizvjesna jer se nalazi na trasi planiranog produžetka Šarengradske ulice. Prema dugogodišnjim planovima, ta bi prometnica trebala povezati središte Zagreba s Jadranski most, dok bi Savska cesta u budućnosti bila namijenjena prvenstveno tramvajskom, biciklističkom i pješačkom prometu. Točnije, zamišljena kao novi zapadni ulaz u Zagreb.

Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od Grada Zagreba, trenutačno je u tijeku izrada novelacija idejnih projekata za oba dijela prometnice - sjeverni do Zagrebačke avenije i južni prema Jadranskom mostu.

- U drugoj polovici 2026. godine planira se pokretanje izrade glavnog i izvedbenog projekta. Ishođenje građevinske dozvole predviđeno je tijekom 2027. godine, ovisno o dinamici rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, poručili su iz Grada Zagreba. Dodaju kako će se postupak javne nabave za izvođenje radova moći pokrenuti tek nakon dobivanja građevinske dozvole i završetka imovinsko-pravnih postupaka, što se očekuje u drugoj polovici 2027. godine.