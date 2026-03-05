Sprema se nova cesta i tunel kroz Biokovo: Čeka se idejno rješenje, otvaranje gradilišta 2028.

Dalmacija bi uskoro trebala dobiti novu prometnicu od 10 kilometara i tunel kroz Biokovo koji će južni Jadran spojiti s BiH.

Hrvatske ceste (HC) provode, ali i pripremaju velik broj infrastrukturnih projekata diljem zemlje. Jedan od njih, pomalo izvučen iz ladice, jest izgradnja ceste Ravča - Drvenik, dugačke oko 10 kilometara, koja uključuje i veliki tunel kroz Biokovo.

Nova prometnica trebala bi južni dio Makarske obale izravno povezati s autocestom A1 te značajno skratiti putovanje vozačima iz Bosne i Hercegovine prema moru. Što se 'događa' s projektom, upitali smo i Hrvatske ceste.

Izrađuje se idejni projekt

Projekt se godinama nalazi u planovima, no sada se ponovno intenzivira priprema dokumentacije. Prema najnovijim informacijama, projekt bi mogao biti spreman za realizaciju do 2028. godine.

- Za projekt planirane državne ceste Ravča - Drvenik ishođeno je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš te je u tijeku izrada idejnog projekta, rekli su nam iz HC-a.

Dodali su kako su Vodovod Makarska, Komunalno Vrgorac i Hvarski vodovod Jelsa pokrenuli inicijativu za projektiranjem vodovodnog opskrbnog cjevovoda u obuhvatu buduće ceste, s ciljem poboljšanja vodovodne mreže Makarskog primorja i otoka Hvara, čija postojeća infrastruktura sve teže prati rastuće potrebe.

- U skladu sa zahtjevom usklađuju se tehnička rješenja, odnosno u idejni projekt ceste potrebno je implementirati tehničko rješenje cjevovoda kako bi se zahvati objedinili. S ciljem utvrđivanja obveza upravitelja u tijeku je izrada Sporazuma o međusobnim odnosima i sufinanciranju. Nakon izrade navedenog predat će se zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole, pojasnili su nam iz Hrvatskih cesta.

Ravča - Drvenik i tunel Biokovo, ilustracija | Foto: Google maps, Mpig, Canva

Rastrećenje prometa i bolja povezanost

Iz HC-a ističu kako se spojna cesta Ravča (A1) - Drvenik (DC8) planira s ciljem jačanja funkcije trajektne luke Drvenik, koja povezuje kopno s otokom Hvarom u mjestu Sućuraj. Realizacijom projekta značajno bi se poboljšala dostupnost otoka Hvara i njegova veza s autocestom A1 Zagreb - Split - Dubrovnik.

Osim toga, nova prometnica povezala bi šire Vrgoračko područje i gravitirajuće područje Hercegovine s Jadranskim morem, odnosno Makarskom rivijerom. Trenutačno je taj prostor povezan državnom cestom D512 Makarska (D8) - Ravča (D62), koja preuzima lokalni i tranzitni promet, ali prolazi kroz planinsko područje i ima neujednačene tehničke karakteristike.

Uz izgradnju nove ceste planira se i rekonstrukcija raskrižja državnih cesta D8 i D512 te županijske ceste ŽC6197 u Makarskoj, kako bi se dodatno rasteretio promet u samom gradu. Ravča - Drvenik i tunel Biokovo, ilustracija | Foto: Google maps, Mpig, Canva

Planiran i tunel kroz Biokovo

Zahvat započinje na postojećem čvoru Ravča na autocesti A1, na području Grada Vrgorca, a završava na državnoj cesti D8 na području Drvenika, u Općini Gradac. Početak trase nalazi se južno od već izgrađenog nadvožnjaka preko autoceste A1 u blizini čvora Ravča, dok završetak trase predviđa kružno raskrižje na D8, sjeverozapadno od naselja Drvenik.

Planirana cesta projektirana je kao državna prometnica za mješoviti promet, s projektiranom brzinom od 80 kilometara na sat. Trasa se postupno uspinje prema predjelu Kljenak, gdje ulazi u kraći tunel duljine 438 metara, nakon čega slijedi glavni tunel kroz masiv Biokova duljine 2.722 metra.

Time bi se znatno skratilo putovanje između autoceste i obale te poboljšala prometna povezanost Makarskog primorja, otoka Hvara i zaleđa Dalmacije.

Postojeća mreža državnih, županijskih i lokalnih prometnica na širem području zahvata prometno je malo do srednje opterećena kroz cijelu godinu. Zanimljivo, unutar dohvata zahvata izgradnje ceste Drvenik - čvor Ravča ima registriranih kulturnih dobara RH koji će biti pod utjecajem izgradnje.