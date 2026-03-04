Željeznički most na rijeci je 80 godina: Prošao je veliku obnovu nakon izgradnje, a vlak sada vozi 20 na sat

Radovi na starom željezničkom mostu trebaju se izvesti što prije. Konstrukcija je iz 1946. i dio je važne trase Velika Gorica-Sisak-Novska.

Dok se izvode radovi na unaprjeđenju pruge, saniraju se i pojedini važni infrastrukturni objekti na željezničkim trasama. HŽ Infrastruktura upravo traži izradu tehničke dokumentacije za obnovu mosta Kupa na trasi M502-2 Velika Gorica-Sisak-Novska. Nabava procijenjene vrijednosti od 55 tisuća eura tek se našla u javnoj nabavi, a zna se i zašto ju treba provesti.

Most postoji već 80 godina

Riječ je o prilično starom mostu, izgrađenom 1946. godine, koji je prošao obnovu manje od 10 godina nakon otvaranja 1953. godine. Budući da HŽ Infrastruktura naručuje izradu dokumentaciju, zna se da je u pitanju željeznički most, a kako smo već naveli, dio je pruge od Velike Gorice preko Siska do Novske.

Konstrukcija je čelična rešetkasta s kolosijekom dolje, izvedena kao kontinuirani nosač preko dva raspona od po 80 metara, ukupne duljine od 171,70 metara. Upornjaci su temeljeni na pilotima, a središnji stup je na kesonu, s čeličnim ležajevima – nepokretnima na sisačkoj, a pokretnima na suprotnoj strani, opisano je o konstrukciji. Sprema se sanacija mosta Kupa | foto: snimka zaslona (EOJN)

Već je provedena hitna sanacija

Kad se govori o postojećem stanju, potreba za sanacijom u projektnom zadatku stoji da potreba za sanacijom proizlazi iz oštećenja nastalih tijekom potresa u prosincu 2020. godine, ali se javlja nakon dugogodišnjeg trošenja i radi korozije pojedinih elemenata. Za ovoliko stari most to i nije neočekivano.

U potresu su pak oštećeni nepokretni ležajevi na sisačkom upornjaku te pokretni ležajevi na stupu u koritu rijeke. Stoga je tijekom 2021. provedena hitna privremena sanacija kojom su ležajevi privremeno osigurani od horizontalnih sila, a tračnice su prekinute na prilazu upornjaku kako bi se smanjio njihov utjecaj na most. Nakon toga, promet je uspostavljen uz ograničenje brzine od 20 kilometara na sat, navedeno je u projektnom zadatku.

Naknadnom kontrolom nosivosti, koju je proveo Institut IGH d.o.o. 2021. godine, utvrđeno je da je radi postizanja kategorije nosivosti D4 potrebno ojačati poprečne nosače i zamijeniti nepokretne ležajeve. Tvrtka Metal-Projekt 2025. dodatno je provela specijalni pregled mosta kako bi se utvrdilo stanje mehaničke otpornosti i stabilnosti te definirali prioriteti sanacije, koju sad treba detaljnije isplanirati.

Sprema se sanacija mosta Kupa | foto: snimka zaslona (EOJN)

Pregledom utvrđena oštećenja

Jer, pregledom su utvrđena brojna oštećenja. Utvrđeno je da sjeverni upornjak pokazuje deformacije kamene obloge u vidu bubrenja i slijeganja, s prazninama između nasipa i rolaže. Južni upornjak pak se naginje prema mostu, s pomakom od oko 20 centimetara u razini ležajeva, zbog čega su ležajevi ponovno nagnuti unatoč ranijoj intervenciji. A naknadno izvedene pješačke konzole na oba upornjaka nisu pravilno oslonjene te su u lošem stanju, uz vidljive pukotine i oštećenja.

Čelična rasponska konstrukcija zahvaćena je korozijom, osobito donji pojas glavne rešetke i pojedini poprečni nosači, uključujući onaj iznad nepokretnih ležajeva koji je značajno oštećen. Antikorozivna zaštita je dotrajala na većini elemenata. Nadalje, na pješačkim stazama uzdužni nosači su nepovratno oštećeni korozijom i potrebno ih je zamijeniti, a ograde između kolosijeka i staza također su teško korodirale.

Planirana sanacija predviđa zamjenu nepokretnih ležajeva, ojačanje poprečnih nosača, sanaciju ili zamjenu korozijom oštećenih elemenata, obnovu antikorozivne zaštite te zahvate na upornjacima i pješačkim konzolama, u skladu s utvrđenim stanjem i prioritetima radova.