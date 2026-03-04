Top projekt hrvatske općine na sjeveru: Gradit će zatvoreni grad u gradu od 10 milijuna eura

Mala općina Brdovec uskoro kreće u realizaciju jedinstvenog projekta. Gradit će 'kvart u jednom objektu', a traži se izvođač.

Dvije godine prošle su otkako je Općina Brdovec, koja se nalazi u neposrednoj blizini Zaprešića, započela aktivnosti na realizaciji projekta 'Centar integracije Brdovec', koji će se nalaziti u novom naselju Januševec, južno od Zagrebačke ulice.

No, taj vrlo zanimljiv i sveobuhvatan projekt sada je dobio i epilog. Kako je objavljeno u prethodnom savjetovanju, traži se izvođač radova vrijednih čak 10.300.000 eura.

Kao kvart pod jednim krovom

Projekt je zamišljen kao suvremeni multifunkcionalni objekt koji objedinjuje niz javnih i komercijalnih sadržaja na jednoj adresi. Arhitektonsko rješenje temelji se na L-tlocrtu, koji prostorno i simbolički povezuje različite funkcije u jedinstvenu cjelinu.

U jednom dijelu zgrade planirani su sadržaji poput knjižnice, multifunkcionalne dvorane, lounge zone i coworking prostora, dok će drugi dio objediniti otvorene urede općinske uprave, klub integracije umirovljenika i mladih, prostor turističke zajednice te ugostiteljski sadržaj. Takva organizacija prostora potiče svakodnevnu interakciju korisnika, ali i suradnju javnog i privatnog sektora.

Središnje mjesto cijelog kompleksa zauzima veliki trg, zamišljen kao prostor susreta i društvenih događanja. Multifunkcionalna dvorana bit će povezana s vanjskim prostorom putem kliznih stijena, čime se omogućuje održavanje koncerata, priredbi, sportskih aktivnosti i drugih programa u zatvorenom i na otvorenom. Ispod trga planirana je podzemna garaža, s ulazom s južne strane, prilagođenim nagibu terena. Na toj razini predviđeni su i poslovni prostori, uključujući ambulante te dodatni ulaz u knjižnicu. Centar integracija Brdovec | Foto: Općina Brdovec, screenshot

Prvi korak prema novom središtu općine

Izgradnja Centra integracije predstavlja početak realizacije šireg urbanističkog zahvata - razvoja središnje poslovno-stambene zone Januševec. Planiranje te zone započelo je početkom 2022. godine kroz savjetovanje s javnošću provedeno u suradnji s Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Na temelju prikupljenih prijedloga izrađen je i prihvaćen Masterplan koji definira budući razvoj prostora.

Centar integracije prvi je konkretan projekt unutar tog plana i trebao bi postaviti standarde daljnje izgradnje, kako u funkcionalnom, tako i u urbanističkom smislu. Predviđena kombinacija javnih i komercijalnih sadržaja osmišljena je tako da osigura dugoročnu održivost objekta, ali i stvori novu gravitacijsku točku općine. Centar integracija Brdovec | Foto: Općina Brdovec, screenshot

Uključivanje zajednice u planiranje

Poseban naglasak stavljen je na participativni pristup. Općina je tijekom pripreme projekta organizirala niz aktivnosti kako bi u proces uključila buduće korisnike prostora. Tako je 9. siječnja 2023. održana fokus-grupa na kojoj su predstavnici različitih sektora iznijeli svoje prijedloge i primjedbe na nacrt objekta.

Cilj takvog pristupa bio je pravodobno usuglasiti ključne funkcionalne i estetske elemente zgrade prije ulaska u detaljne faze projektiranja. Time se nastoji osigurati da budući Centar doista odgovara potrebama stanovnika te da prostor ne ostane samo arhitektonski ambiciozan, nego i svakodnevno upotrebljiv. Centar integracija Brdovec | Foto: Općina Brdovec, screenshot

Jasni ciljevi projekta

Projekt ima jasno definiran opći cilj - unaprijediti kvalitetu života i opće blagostanje stanovnika, uz promicanje otvorenosti, održivosti i inkluzivnosti. Integriranjem različitih funkcija na jednom mjestu potiče se jačanje društvenih veza i stvaranje dinamičnog prostora susreta.

Prema procjenama, ekonomska interna stopa povrata iznosi 16,27 posto, što potvrđuje financijsku opravdanost ulaganja. Osim izravnih ekonomskih pokazatelja, očekuju se i brojni neizravni učinci: bolja dostupnost zdravstvenih usluga, veća društvena uključenost umirovljenika i mladih, poticanje poduzetništva te razvoj kulturnih i turističkih sadržaja. Sve to trebalo bi pridonijeti rastu lokalnog gospodarstva i dugoročno povećati atraktivnost općine za život i rad.

Ukupno gledano, projekt predstavlja model održivog razvoja koji integrira ekonomske, društvene i okolišne dimenzije. Ostvareni rezultati bit će temelj za daljnji razvoj zajednice, čime Općina Brdovec postaje primjer dobre prakse na regionalnoj i nacionalnoj razini.