Čišćenje Like od 3.500 tona opasnog otpada: Mljeveni kablovi i plastika čekaju izvođača

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio otvoreni postupak javne nabave za uklanjanje oko 3.500 tona opasnog otpada u Gospiću.

Sanacija ilegalnog odlagališta otpada uz silos kraj željezničkog kolodvora, odnosno u blizini bivšeg okruženja tvornice PPK Velebit u Gospiću ulazi u prvu, operativnu fazu. Riječ je o složenom i višefaznom procesu koji se provodi s obzirom na stanje na terenu, različite vrste otpada te činjenicu da su pojedine istražne radnje još uvijek u tijeku u okviru kaznenog postupka, izvijestilo je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Natječaj je 2. ožujka 2026. objavljen u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) te u Tenders Electronic Daily (TED), službenom listu Europske unije za javnu nabavu. Time je i formalno započeo postupak odabira izvršitelja usluge uklanjanja, zbrinjavanja i/ili oporabe nepropisno odloženog otpada.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima zaključeno je 23. veljače 2026., čime je tržištu omogućeno da iznese prijedloge i komentare prije same objave natječaja. Fond je u toj fazi prikupio sugestije vezane uz tehničke, financijske i proceduralne aspekte postupka.

Uklanjanje otpada uz silos

Prva faza sanacije obuhvatit će uklanjanje približno 3.500 tona miješanog otpada od mehaničke obrade koji se nalazi uz silos. Prema dostupnim podacima, riječ je pretežito o mljevenim kablovima i plastici koja sadrži opasne tvari. Procijenjena vrijednost ove faze iznosi 2.100.000 eura bez PDV-a.

Uklanjanje rasutog otpada ključan je preduvjet za nastavak sanacije jer će se time osigurati prostor za potrebnu mehanizaciju i olakšati pristup logistički zahtjevnijim zahvatima. Sanacija uključuje utovar i vaganje otpada, prijevoz u zatvorenim vozilima te predaju ovlaštenim obrađivačima.

Dodatne laboratorijske analize pokazale su da se zbog opasnih svojstava otpad ne može odlagati na odlagališta neopasnog otpada. S obzirom na njegovu dobru kalorijsku vrijednost, najprikladnijom se smatra termička obrada. O konačnoj destinaciji odlučivat će odabrani ponuditelj, ovisno o tome hoće li se otpad obraditi u energanama ili zbrinuti na odlagalištu opasnog otpada izvan Hrvatske.

Kontinuirani nadzor

Paralelno s pripremama za uklanjanje otpada, nadležne institucije provode redovita mjerenja kvalitete zraka i vode na području Gospića. U nadzor su uključeni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, a dosadašnji rezultati, prema dostupnim informacijama, ne pokazuju odstupanja.

Građani se o rezultatima mogu informirati izravno kod institucija koje provode mjerenja. Kada je riječ o preostalim količinama otpada na lokaciji, trenutačno nije moguće precizno procijeniti ukupne troškove sanacije. Analize drugih nadležnih državnih tijela još su u tijeku, a tek po utvrđivanju svih parametara bit će definirani daljnji koraci.

Iz nadležnog ministarstva i Fonda poručuju kako ostaju u kontinuiranoj komunikaciji s lokalnom zajednicom. Naglašavaju da se cijeli postupak provodi stručno, zakonito i odgovorno, s ciljem trajne zaštite zdravlja ljudi i okoliša. Javnost će, ističu, i dalje biti redovito i transparentno informirana o svim fazama procesa.