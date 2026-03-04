Čišćenje Like od 3.500 tona opasnog otpada: Mljeveni kablovi i plastika čekaju izvođača

Peta prodaja, samo jedna ponuda: Dalmacija će dobiti novi aerodrom, investitor je poznat
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio otvoreni postupak javne nabave za uklanjanje oko 3.500 tona opasnog otpada u Gospiću.
Sanacija ilegalnog odlagališta otpada uz silos kraj željezničkog kolodvora, odnosno u blizini bivšeg okruženja tvornice PPK Velebit u Gospiću ulazi u prvu, operativnu fazu. Riječ je o složenom i višefaznom procesu koji se provodi s obzirom na stanje na terenu, različite vrste otpada te činjenicu da su pojedine istražne radnje još uvijek u tijeku u okviru kaznenog postupka, izvijestilo je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.
Natječaj je 2. ožujka 2026. objavljen u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) te u Tenders Electronic Daily (TED), službenom listu Europske unije za javnu nabavu. Time je i formalno započeo postupak odabira izvršitelja usluge uklanjanja, zbrinjavanja i/ili oporabe nepropisno odloženog otpada.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima zaključeno je 23. veljače 2026., čime je tržištu omogućeno da iznese prijedloge i komentare prije same objave natječaja. Fond je u toj fazi prikupio sugestije vezane uz tehničke, financijske i proceduralne aspekte postupka.
Prva faza sanacije obuhvatit će uklanjanje približno 3.500 tona miješanog otpada od mehaničke obrade koji se nalazi uz silos. Prema dostupnim podacima, riječ je pretežito o mljevenim kablovima i plastici koja sadrži opasne tvari. Procijenjena vrijednost ove faze iznosi 2.100.000 eura bez PDV-a.
Uklanjanje rasutog otpada ključan je preduvjet za nastavak sanacije jer će se time osigurati prostor za potrebnu mehanizaciju i olakšati pristup logistički zahtjevnijim zahvatima. Sanacija uključuje utovar i vaganje otpada, prijevoz u zatvorenim vozilima te predaju ovlaštenim obrađivačima.
Dodatne laboratorijske analize pokazale su da se zbog opasnih svojstava otpad ne može odlagati na odlagališta neopasnog otpada. S obzirom na njegovu dobru kalorijsku vrijednost, najprikladnijom se smatra termička obrada. O konačnoj destinaciji odlučivat će odabrani ponuditelj, ovisno o tome hoće li se otpad obraditi u energanama ili zbrinuti na odlagalištu opasnog otpada izvan Hrvatske.
Paralelno s pripremama za uklanjanje otpada, nadležne institucije provode redovita mjerenja kvalitete zraka i vode na području Gospića. U nadzor su uključeni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, a dosadašnji rezultati, prema dostupnim informacijama, ne pokazuju odstupanja.
Građani se o rezultatima mogu informirati izravno kod institucija koje provode mjerenja. Kada je riječ o preostalim količinama otpada na lokaciji, trenutačno nije moguće precizno procijeniti ukupne troškove sanacije. Analize drugih nadležnih državnih tijela još su u tijeku, a tek po utvrđivanju svih parametara bit će definirani daljnji koraci.
Iz nadležnog ministarstva i Fonda poručuju kako ostaju u kontinuiranoj komunikaciji s lokalnom zajednicom. Naglašavaju da se cijeli postupak provodi stručno, zakonito i odgovorno, s ciljem trajne zaštite zdravlja ljudi i okoliša. Javnost će, ističu, i dalje biti redovito i transparentno informirana o svim fazama procesa.
