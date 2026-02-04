Korak naprijed za jedan od najvažnijih Tomaševićevih projekata: Ministarstvo je dalo zeleno svjetlo

Zagreb je korak bliže izgradnji novog Centra za gospodarenje otpadom (CGO) u Resniku, koji će omogućiti postupno zatvaranje odlagališta na Jakuševcu. Ministarstvo zaštite okoliša dalo je zeleno svjetlo Studiji utjecaja na okoliš, što označava početak konkretnih koraka prema realizaciji projekta. CGO će modernim tehnologijama obrađivati otpad, uključiti građane u programe odvajanja i dugoročno unaprijediti sustav gospodarenja otpadom u Zagrebu.

Zagreb je sve bliže realizaciji novog Centra za gospodarenje otpadom (CGO) u Resniku, što će omogućiti i konačno zatvaranje odlagališta na Jakuševcu. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije dalo je pozitivno mišljenje Studiji utjecaja na okoliš, što označava početak konkretnih koraka prema izgradnji CGO-a.

– Sada kada je ovo rješenje izdano, možemo predati zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Nakon njezinog izdavanja kreće prethodno savjetovanje za javnu nabavu za izvođenje radova na izgradnji CGO-a po načelu ‘design & build’, a očekujemo početak radova krajem ove ili početkom sljedeće godine, izjavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević, pozdravljajući odluku Ministarstva.

Studija i javna rasprava

Podsjetimo, zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš CGO-a podnesen je Ministarstvu prije gotovo godinu dana. Za potrebe procjene izrađena je Studija utjecaja na okoliš, koja je od srpnja do rujna 2025. bila u javnoj raspravi od 45 dana, uz održano javno izlaganje.

Tijekom rasprave zaprimljeno je ukupno 79 podnesaka javnosti, odnosno 862 pojedinačna mišljenja, primjedbe i prijedloga, koja su obrađena i predana Ministarstvu u obliku Izvješća o javnoj raspravi. Grad je time osigurao transparentan proces uključivanja javnosti, što je ključni korak prema nastavku projekta.

Lokacija i kapacitet CGO-a

Novi CGO Zagreb izgrađuje se u Resniku, u neposrednoj blizini postojećeg Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba. Prostornim planom predviđeno je da se na ovom području izgradi centar za gospodarenje otpadom, a lokacija zauzima približno 16 hektara istočno od odlagališta Prudinec – Jakuševec, između Resničke i Čulinečke ceste, unutar zone gospodarske namjene.

Projekt uključuje više međusobno povezanih tehnoloških i infrastrukturnih sklopova hibridnog postrojenja. To podrazumijeva linije za obradu odvojeno sakupljenog reciklabilnog otpada, miješanog komunalnog otpada, glomaznog otpada, te sve prateće objekte i infrastrukturu. CGO je projektiran da omogući sigurno, učinkovito i dugoročno gospodarenje otpadom za Grad Zagreb i okolne županije.

Prateća infrastruktura

Osim samog postrojenja, planira se i izgradnja pristupne prometnice, ulazno-izlazne zone s pratećom infrastrukturom (porta, kolne vage, uređaj za pranje vozila), prometnice s infrastrukturom, parkirališta, zelenih površina, ograde i protupožarnog pojasa. Gradit će se i trafostanice, susjedno postrojenje te upravna zgrada s parkiralištem i dodatnom infrastrukturom.

Ova sveobuhvatna priprema omogućit će da Centar za gospodarenje otpadom bude funkcionalan i siguran, te da u potpunosti zadovolji potrebe Zagreba za modernim, ekološki prihvatljivim rješenjem gospodarenja otpadom. CGO omogućuje postupno zatvaranje odlagališta Jakuševec, čiji kapacitet može se koristiti još do 2029. godine. Probni rad centra predviđen je krajem 2028., dok će širenje mreže podzemnih i polupodzemnih spremnika te uspostava centra za ponovnu uporabu omogućiti sakupljanje i redistribuciju materijala, smanjenje onečišćenja tla i voda te uključivanje građana i školske djece u programe odvajanja otpada.