Španjolci kreću u jedan od najvećih tehnoloških projekata: Gradit će prvi centar za istraživanje nuklearne fuzije

16:13 12 h 26.02.2026
31. siječanj 2026.
Nuklearna energija ponovno je u fokusu, bilo iz pozitivnih, bilo iz negativnih razloga. No, ovaj put fokusiramo se na ‘ljepše’ projekte. Građevinski div FCC Construcción, u konzorciju s Ferrovialom i lokalnom tvrtkom Añil, dobio je glavni ugovor za projektiranje i izgradnju centra za istraživanje nuklearne fuzije IFMIF-DONES (International Fusion Materials Irradiation Facility – DEMO Oriented Neutron Source), jednog od najambicioznijih tehnoloških projekata u Europi, smještenog u Escúzaru kod Granade. Ova znanstvena postrojenja, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, inovacija i sveučilišta te Regionalne vlade Andaluzije, bit će opremljena dvama akceleratorima čestica za proučavanje utjecaja nuklearne fuzije na različite materijale.
FCC Construcción sudjelovat će u početnoj fazi projekta s proračunom od 174 milijuna eura, koji uključuje projektiranje i izgradnju infrastrukture za smještaj eksperimentalne nuklearne opreme. Glavna zgrada trebala bi početi s radom krajem 2029. godine. IFMIF-DONES bit će jedinstvena znanstvena ustanova u svijetu, omogućujući simulaciju neutronskog toka kakav nastaje u fuzijskom reaktoru, što će omogućiti testiranje materijala i razvoj novih tehnologija za proizvodnju fuzijske energije.
Projekt potvrđuje poziciju FCC Construcción kao međunarodnog lidera u realizaciji velikih tehnoloških infrastrukturnih projekata, slično kao i kod nuklearnog reaktora PALLAS u Nizozemskoj, koji osigurava proizvodnju medicinskih izotopa i doprinosi istraživanju CO₂-neutralne energije, koristeći učinkovitije nuklearno gorivo s manjom količinom otpada.
IFMIF, međunarodna laboratorijska postrojenja za testiranje materijala za fuzijske reaktore, koristi akcelerator za stvaranje visokointenzivnog toka neutrona sličnog onome u prvom zidu budućih fuzijskih reaktora. Projekt je započeo 1994. godine kao međunarodna znanstvena inicijativa pod vodstvom Japana, Europske unije, SAD-a i Rusije, a od 2007. ga zajednički provode Japan i EU kroz IFMIF/EVEDA projekt, fokusiran na inženjersku validaciju i dizajn postrojenja.
IFMIF će imati pet glavnih dijelova – akceleratore čestica, ciljni uređaj s litijem, testni modul, centar za pregled materijala nakon zračenja (PIE) i sve potrebne pomoćne objekte, sve prema međunarodnim sigurnosnim standardima za nuklearne objekte. Akceleratori će slati vrlo snažan snop čestica, dovoljno jak da stvori neutron flux usporediv s uvjetima na ‘prvom zidu’ fuzijskog reaktora, to je površina koja je direktno izložena energiji fuzijske reakcije. U testnom modulu bit će moguće ispitati do tisuću malih uzoraka materijala, analizirati njihovu čvrstoću, otpornost i izdržljivost te stvoriti važnu bazu podataka koja će pomoći inženjerima da budu sigurni u materijale koje će koristiti za gradnju budućih fuzijskih reaktora.
IFMIF će znatno unaprijediti razvoj nuklearne fuzije pružajući ključne podatke za inženjersko projektiranje DEMO reaktora te omogućiti precizno definiranje granica performansi različitih materijala. Postrojenje će doprinijeti dovršetku i validaciji postojećih baza podataka, ali i pomoći u odabiru i optimizaciji alternativnih fuzijskih materijala.
Nadalje, IFMIF će potvrditi temeljno razumijevanje odgovora materijala na zračenje, uključujući provjeru modela učinaka zračenja na relevantnim vremenskim i prostornim skalama za inženjersku primjenu. Osim toga, postrojenje će omogućiti testiranje koncepata blanket sustava i funkcionalnih materijala, što će dopuniti ili prethoditi ispitivanjima na ITER testnim modulima, čime se osigurava sigurno i učinkovito planiranje budućih fuzijskih reaktora.