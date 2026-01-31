Španjolci kreću u jedan od najvećih tehnoloških projekata: Gradit će prvi centar za istraživanje nuklearne fuzije

U Španjolskoj će se graditi prvi centar za istraživanje nuklearne fuzije. Glavni ugovor za projekt dobio je FCC Construcción, zajedno s partnerima Ferrovial i lokalnom tvrtkom Añil. Centar IFMIF-DONES, smješten u Escúzaru kod Granade, bit će opremljen dvama akceleratorima čestica za proučavanje utjecaja fuzijskih reakcija na različite materijale. Riječ je o jednom od najambicioznijih i najsloženijih tehnoloških projekata u Europi, koji će Španjolsku postaviti na svjetsku kartu nuklearnih istraživanja.

Nuklearna energija ponovno je u fokusu, bilo iz pozitivnih, bilo iz negativnih razloga. No, ovaj put fokusiramo se na ‘ljepše’ projekte. Građevinski div FCC Construcción, u konzorciju s Ferrovialom i lokalnom tvrtkom Añil, dobio je glavni ugovor za projektiranje i izgradnju centra za istraživanje nuklearne fuzije IFMIF-DONES (International Fusion Materials Irradiation Facility – DEMO Oriented Neutron Source), jednog od najambicioznijih tehnoloških projekata u Europi, smještenog u Escúzaru kod Granade. Ova znanstvena postrojenja, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, inovacija i sveučilišta te Regionalne vlade Andaluzije, bit će opremljena dvama akceleratorima čestica za proučavanje utjecaja nuklearne fuzije na različite materijale.

Dizajn i izgradnja visokotehnološkog postrojenja

FCC Construcción sudjelovat će u početnoj fazi projekta s proračunom od 174 milijuna eura, koji uključuje projektiranje i izgradnju infrastrukture za smještaj eksperimentalne nuklearne opreme. Glavna zgrada trebala bi početi s radom krajem 2029. godine. IFMIF-DONES bit će jedinstvena znanstvena ustanova u svijetu, omogućujući simulaciju neutronskog toka kakav nastaje u fuzijskom reaktoru, što će omogućiti testiranje materijala i razvoj novih tehnologija za proizvodnju fuzijske energije.

Projekt potvrđuje poziciju FCC Construcción kao međunarodnog lidera u realizaciji velikih tehnoloških infrastrukturnih projekata, slično kao i kod nuklearnog reaktora PALLAS u Nizozemskoj, koji osigurava proizvodnju medicinskih izotopa i doprinosi istraživanju CO₂-neutralne energije, koristeći učinkovitije nuklearno gorivo s manjom količinom otpada.

Tehnologija i znanost iza postrojenja

IFMIF, međunarodna laboratorijska postrojenja za testiranje materijala za fuzijske reaktore, koristi akcelerator za stvaranje visokointenzivnog toka neutrona sličnog onome u prvom zidu budućih fuzijskih reaktora. Projekt je započeo 1994. godine kao međunarodna znanstvena inicijativa pod vodstvom Japana, Europske unije, SAD-a i Rusije, a od 2007. ga zajednički provode Japan i EU kroz IFMIF/EVEDA projekt, fokusiran na inženjersku validaciju i dizajn postrojenja.

IFMIF će imati pet glavnih dijelova – akceleratore čestica, ciljni uređaj s litijem, testni modul, centar za pregled materijala nakon zračenja (PIE) i sve potrebne pomoćne objekte, sve prema međunarodnim sigurnosnim standardima za nuklearne objekte. Akceleratori će slati vrlo snažan snop čestica, dovoljno jak da stvori neutron flux usporediv s uvjetima na ‘prvom zidu’ fuzijskog reaktora, to je površina koja je direktno izložena energiji fuzijske reakcije. U testnom modulu bit će moguće ispitati do tisuću malih uzoraka materijala, analizirati njihovu čvrstoću, otpornost i izdržljivost te stvoriti važnu bazu podataka koja će pomoći inženjerima da budu sigurni u materijale koje će koristiti za gradnju budućih fuzijskih reaktora.

Glavni doprinosi IFMIF-a zajednici nuklearne fuzije

IFMIF će znatno unaprijediti razvoj nuklearne fuzije pružajući ključne podatke za inženjersko projektiranje DEMO reaktora te omogućiti precizno definiranje granica performansi različitih materijala. Postrojenje će doprinijeti dovršetku i validaciji postojećih baza podataka, ali i pomoći u odabiru i optimizaciji alternativnih fuzijskih materijala.

Nadalje, IFMIF će potvrditi temeljno razumijevanje odgovora materijala na zračenje, uključujući provjeru modela učinaka zračenja na relevantnim vremenskim i prostornim skalama za inženjersku primjenu. Osim toga, postrojenje će omogućiti testiranje koncepata blanket sustava i funkcionalnih materijala, što će dopuniti ili prethoditi ispitivanjima na ITER testnim modulima, čime se osigurava sigurno i učinkovito planiranje budućih fuzijskih reaktora.