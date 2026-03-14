Velika obnova Majstorske ceste: Kameni blokovi u suhozidu potrajali 200 godina, ali vrijeme je

Svaki kamen i krivina Majstorske ceste svjedoci su inženjerske vještine prošlih stoljeća, a sada je red da se iskažu novi stručnjaci.

Park prirode Velebit je u suradnji s Hrvatskim cestama pripremio i prijavio prijedlog projekta izrade projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju najoštećenijih i najugroženijih dijelova povijesne Majstorske ceste preko Velebita i to na njezinom reprezentativnom dijelu u području Tulovih greda.

Majstorska cesta, otvorena za javnost 1832. godine, smatra se remek djelom cestovnog graditeljstva, zaštićeno je kulturno dobro i jedan od simbola parka prirode Velebit. Prijedlog projekta sanacije Majstorske ceste prijavljen je na Poziv Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za predlagatelje programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2026. godinu.

Mega pothvat star dva stoljeća

Majstorska cesta je na popis kulturnih dobara i danas je najpoznatija velebitska prometnica. Duga je 41 kilometar. Njena je gradnja započela 1825. godine na relaciji Sveti Rok – Mali Alan – Obrovac. Cilj graditelja je bio bitno skratiti put iz unutrašnjosti prema Dalmaciji.

Gradnja ceste potpuno je završena 1832. godine kada je svečano puštena u promet pod nazivom Majstorska cesta. Naime, na toj cesti počela je samostalna djelatnost poznatoga graditelja planinskih cesta i graničarskog časnika Josipa Kajetana Knežića. Način na koji je Knežić proveo trasu po strmoj velebitskoj padini s brojnim serpentinama između klisura i kukova u to je vrijeme predstavljao veliki, odnosno ‘majstorski’ napredak u cestogradnji.

Maksimalni nagib ceste iznosio je do 5,5 % što je u skladu i sa suvremenim propisima za gradnju prometnica. Po toj novoj velebitskoj transverzali, osim trgovačkog, od početka se odvijao i poštanski promet između Beča i Zadra. I danas je prohodana za automobile, a jedna je zanimljivosti je da pri samom završetku prolazi uz kuću u kojoj je djetinjstvo proveo Luka Modrić.

Graditeljske tehnike koje odolijevaju vremenu

Posebnost Majstorske cesta je upravo činjenica da je izgrađena prije približno 200 godina, a i dan danas svjedoči o izvanrednoj vještini graditelja. Ono što je čini posebnijom od većine cesta iz tog vremena jest pažljivo složena suhozidna tehnika, gdje kameni blokovi nisu vezani cementom, već su postavljeni tako da se oblikom i težinom drže stabilno.

Duž strmih padina podignuti su potporni zidovi koji sprječavaju klizanje zemlje i osiguravaju trajnost kolnika, dok krivudave serpentine omogućuju lakše savladavanje nagiba i učinkovitu odvodnju vode, sprječavajući eroziju. Zahvaljujući ovim promišljenim rješenjima, mnogi dijelovi ceste i danas stoje gotovo netaknuti, a njena konstrukcija i funkcionalnost otkrivaju koliko su tadašnji majstori razmišljali o dugovječnosti i otpornosti na vremenske uvjete.

Iako projekt obnove Majstorske ceste nije javno dostupan, projekcija je da će se temeljiti na očuvanju spomenutih povijesnih tehnika, koristeći lokalni kamen sličan izvornom i strogo poštujući načelo suhozida.

U ovom modelu potporni zidovi i serpentine pažljivo se stabiliziraju, a sustav odvodnje se obnavlja kako bi se spriječilo nakupljanje vode i oštećenje tla. Time se spaja poštovanje prema autentičnoj konstrukciji i inženjerska preciznost, osiguravajući da cesta zadrži svoj povijesni karakter, a istovremeno ostane funkcionalna.