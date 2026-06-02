Veliki posao na Velebitu: Cesta stara 200 godina ide u zahtjevnu rekonstrukciju, ostaje trasa i suhozid

Mali-veliki posao u Samoboru: Ovo je rekonstrukcija mosta koju su htjeli svi, presudilo 9 eura
Most Samobor povezuje Ulicu grada Wirgesa preko rijeke Gradne. Dug gotovo 14 metara, a hitno treba obnovu i modernizaciju.
15:41 4 d 29.05.2026
02. lipanj 2026.
Dva stoljeća stara cesta na Velebitu konačno će dobiti novo lice. Park priode traži izvođača radova za ovaj nesvakidašnji projekt.
U ožujku ove godine pisali smo o planu sanacije najugroženijih dijelova povijesne Majstorske ceste preko Velebita. Radovi bi se proveli na najreprezentativnijem dijelu u području Tulovih greda.
Ova cesta inače je planinarska infrastruktura duga 41 kilometar između Svetog Roka u Lici i Obrovca u Dalmaciji, koja prelazi preko Velebita i prijevoja Mali Alan. Kao državni pravac, uvrštena je na popis kulturnih dobara Republike Hrvatske 2007. godine pa će radovi zahtijevati i konzervatorski projekt.
Mali-veliki posao u Samoboru: Ovo je rekonstrukcija mosta koju su htjeli svi, presudilo 9 eura
Most Samobor povezuje Ulicu grada Wirgesa preko rijeke Gradne. Dug gotovo 14 metara, a hitno treba obnovu i modernizaciju.
15:41 4 d 29.05.2026
Osječki mega projekt od 40 milijuna eura: Ovako će izgledati rekonstrukcija 3,7 km Strossmayerove ulice
Rekonstrukcija Strossmayerove u Osijeku donosi novi kolnik, tramvaj u prometnoj traci, staze, parkirališta. Radit će se i novi kolni prilazi.
11:07 10 d 23.05.2026
Majstorska cesta preko Velebita, otvorena 1832. godine, jedno je od najvrjednijih dijelova hrvatskog cestograditeljstva, a i zaštićeno je kulturno dobro. Park prirode Velebit i Hrvatske ceste (HC) pripremili su projekt obnove njenih najugroženijih dijelova, a natječaj je sada objavljen u sustavu javne nabave.
Traži se izrada projektne dokumentacije za sanaciju i konzervatorsku rekonstrukciju dionice Majstorske ceste. U to ulaze usluga geodetskog snimanja i izrada geodetske podloge za trrasu od 3,8 kilometara - u predjelu Tulovih greda od Kraljičinih vrata prema Podpragu, što je potrebno za izradu dokumentacije, opisano je u projektnom zadatku.
U skladu s ciljem rekonstrukcije, treba izraditi Geotehnički projekt sanacije te neizostavan konzervatorski projekt uređenja predmetne dionice, odnosno vraćanja u njezin izvorni oblik. Naravno, odabrani izvođač trebat će izraditi i Građevinski izvedbeni projekt, pripadajući troškovnik, ali i Katalog zidova i kolobrana. Trajanje ugovora je 90 dana, nakon čega se može pokrenuti i natječaj za izvođača radova.
Što se tiče zasebnih zahvata, kako je istaknuto u Projektnom zadatku, Konzervatorska rekonstrukcija Majstorske ceste podrazumijeva očuvanje izvorne trase, sanaciju postojećih kamenih zidova, rekonstrukciju kolobrana prema izvornim uzorcima, te, koliko to bude moguće - korištenje lokalnog kamena.
Uz to, treba očuvati povijesnu geometriju ceste, a sanirati podzid, propuste pa i sanirati te rekonstruirati sve ostale dijelove povijesne ceste. Tu se ubrajaju burobrani, miljokazi i ostali slični elementi. Razumije se, traži se minimalna intervencija u krajolik.
Podsjećamo, Majstorska ceste preko Velebita, otvorena 1832. godine, 2007. godine uvrštena je na popis kulturnih dobara Republike Hrvatske. Njena izgradnja krenula je 1825. godine na relaciji Sveti Rok-Mali Alan-Obrovac kako bi se skratio put do Dalmacije.
Izgradnja pokreće samostalna djelatnost poznatog graditelja planinskih cesta i graničarskog časnika Josipa Kajetana Knežića, kako se može pročitati na stranicama Parka prirode. Posao je u potpunosti završen sedam godina kasnije.
Knežić je po strmoj velebitskoj padini proveo infrastrukturu s brojnim serpentinama između klisura i kukova, što je tada bio veliki napredak u cestogradnji. Maksimalni nagib ceste iznosio je 5,5 posto, što je začudo u skladu sa suvremenim propisima. Moglo bi se reći da su Tulove grede, istaknute skupine okomitih vapnenačkih greda, kukova i tornjeva, a koje će zahvatiti rekonstrukcija i vraćanje u izvorni oblik, i jedan od najatraktivnijih dijelova infrastrukture.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Projekti domaće tvrtke bez mjesta za greške: Stakla teška gotovo tonu montirali su iznad planinske litice
Jedan projekt radili su bez skele iznad provalije, a drugi usred bolnice koja nije smjela stati ni na jednu noć. Vlasnik tvrtke ispričao nam je više.
16:10 1 d 01.06.2026
Otvoren natječaj: Hobisti i profesionalci, prijavite projekte na koje ste ponosni i osvojite vrijedne nagrade
Bosch i portal bauštela.hr nagrađuju najbolje 'sam svoj majstor' projekte od nule. Prijavite svoj projekt do 13. lipnja i osvojite bogate nagrade.
11:40 20 d 13.05.2026
Kako funkcionira ugradnja prozora na velikim objektima? 'Najveći problem je pristup s velikim stijenkama'
Veliki projekti traže preciznu organizaciju, zahtjevnu montažu i rad s golemim staklenim stijenama, otkrili su nam Ante i Marko iz Skelin Monta.
15:15 8 d 25.05.2026
Čitajte portal bauštela.hr cijele godine u pola cijene: Podržite neovisno novinarstvo uz veliku akciju
Portal bauštela.hr nedavno je uveo sustav pretplate kojim zaključavamo dio članaka. Sad godišnju pretplatu možete kupiti uz čak 50 % popusta.
12:00 1 d 01.06.2026
Do mora opet okolo, preko kamenjara: Sanacija tunela trajat će 3 mjeseca, putovat će se dvostruko duže
Kada se tunel Sveti Ilija zatvori, promet između zaleđa i Makarske odvijat će se alternativnim pravcima, između ostalog starom Biokovskom cestom.
13:01 19 d 14.05.2026
Velika obnova Majstorske ceste: Kameni blokovi u suhozidu potrajali 200 godina, ali vrijeme je
Svaki kamen i krivina Majstorske ceste svjedoci su inženjerske vještine prošlih stoljeća, a sada je red da se iskažu novi stručnjaci.
10:08 80 d 14.03.2026
Nova grandiozna dalmatinska riva čeka arheološke radove, u podmorju stari gradski bedemi
Konzervatorski odjel u Splitu propisao je obvezna podvodna i kopnena arheološka istraživanja prije i tijekom izvođenja radova.
16:32 2 h 02.06.2026
Hrvatska korak bliže mega projektu: Na 50 hektara gradit će se staza za Formulu 1, hotel i apartmani
Ukupna površina zahvata iznosi oko 50 hektara, a projekt bi se trebao razvijati u tri faze. Zna se i lokacija.
12:20 6 h 02.06.2026
Rušenje Vjesnika: 'U razgradnjama još nismo imali takvu situaciju! Radnici više ne ulaze'
U obilasku trenutno najkompleksnijeg gradilišta u Zagrebu, stručnjaci se slažu u jednom: još se nisu susreli s toliko složenim projektom.
12:19 6 h 02.06.2026
Manji razmak između mostova na zapadu Zagreba: Projekt koji se čeka desetljećima ponovno kreće
Zagreb prelazi Savu s devet mostova, a u budućnosti bi ih trebalo biti deset. Ponovno kreće projekt iz desetljećima starog GUP-a, traži se nova ideja.
12:39 1 d 01.06.2026