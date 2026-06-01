Plin stiže do još jednog važnog dijela Splita: Nova mreža prolazit će ispod brze ceste, evo trase

Plin bi uskoro trebao stići do još jednog važnog dijela splitske infrastrukture. EVN Croatia Plin raspisao je javnu nabavu za izgradnju srednjetlačne plinske mreže Dračevac - Stupe, projekta procijenjenog na 1,12 milijuna eura. Riječ je o podzemnom distribucijskom plinovodu radnog tlaka do pet bara, dugom oko 3,5 kilometara, koji će povezati područje Solina i Splita te otvoriti mogućnost daljnjeg razvoja plinske mreže na potezu prema Stupama.

Trasa kreće iz Solina i završava kod UPOV-a Stupe

Početna točka trase nalazi se na krajnjoj točki postojećeg plinovoda Dio 27, promjera d225, u Zoranićevoj ulici u Solinu. Odatle trasa prelazi ispod brze ceste Solin - Klis, odnosno državne ceste DC 1, te se nastavlja Ulicom Dračevac i Ulicom Bilice II, u trupu postojeće ceste.

Dalje prolazi Ulicom Dračevac, uz područje Reciklažnog dvorišta Karepovac, Putem Svetog Ižidora i Ulicom Turnovac. Krajnja točka predviđena je kod Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, koji se nalazi sjeverno od Trgovačko-transportnog terminala Split i istočno od odlagališta otpada Karepovac. plinska mreža Dračevac - Stupe | Foto:

Koristit će je UPOV Stupe, ali i okolna područja

Glavna namjena plinovoda je opskrba prirodnim plinom krajnjeg potrošača, UPOV-a Stupe. Međutim, projektirana trasa imat će i širu funkciju jer će se preko nje moći priključivati i okolni objekti, uključujući područja Dračevca i Kamena.

Plinovod će biti izveden od polietilenskih, odnosno PEHD cijevi, promjera od d63 do d225 milimetara, a predviđeni nazivni promjeri kreću se od DN50 do DN200. Promjer će se određivati prema procjeni sadašnje i buduće potrošnje na području opskrbe.

Radovi u postojećem prometnom i komunalnom koridoru

Projektom nije predviđeno fazno ni etapno građenje, niti formiranje nove građevinske čestice. Zahvat se smješta unutar postojećih katastarskih čestica prometnica, što uključuje kolničke konstrukcije, makadamske površine, nogostupe i zelene pojaseve. Građevina se kao podzemni infrastrukturni sustav ne priključuje na prometne površine, nego se polaže unutar postojećeg prometnog i komunalnog koridora.

Posebna pažnja u projektu posvećena je postojećim i planiranim instalacijama. Na trasi se očekuju križanja i paralelna vođenja s vodoopskrbnim i kanalizacijskim cjevovodima, kanalima oborinske odvodnje, elektroenergetskim kabelima te elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom. Budući da su podaci o postojećim instalacijama dijelom prikazani shematski, tijekom izvođenja radova predviđene su istražne jame, u pravilu svakih 100 metara trase, kako bi se na terenu utvrdio njihov stvarni položaj.

plinska mreža Dračevac - Stupe | Foto:

Ispod brze ceste bušit će se bez klasičnog prekopa

Plinovod će se polagati u rovove okvirne širine od 40 centimetara do jednog metra. Cijevi će se polagati na pješčanu posteljicu debljine najmanje 15 centimetara, a nakon ugradnje zatrpavat će se pijeskom do najmanje 15 centimetara iznad tjemena cijevi. Iznad cjevovoda polagat će se žuta signalna traka s oznakom plinovoda, a po završetku radova sve će se površine morati vratiti u prvotno stanje. Minimalni nadsloj za srednjetlačni plinovod iznosi 80 centimetara.

Prolaz ispod brze ceste Solin - Klis izvest će se tehnologijom horizontalnog usmjerenog bušenja. Cijev plinovoda PEHD d225 provući će se u zaštitnoj PEHD cijevi DN300, uz ugradnju distantnih prstenova koji osiguravaju njezin pravilan položaj unutar zaštitne cijevi.

Tijekom radova bit će obvezna privremena regulacija prometa, zaštita pješaka i vozila, obrezivanje asfaltnih površina prije iskopa te poseban oprez u blizini elektroenergetskih i telekomunikacijskih vodova. Nakon polaganja plinovoda predviđeno je redovito održavanje građevine, osobito zbog vremenskih utjecaja i prirodnog starenja ugrađenih materijala.