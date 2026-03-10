Zadnje kave s pogledom na grad preko rijeke: Najavljeno uklanjanje kultnih plažnih kafića

Grad Osijek najavio je uklanjanje ugostiteljskih objekata koji se trenutačno nalaze uz plažu na osječkom kupalištu Copacabana.

Ova odluka dio je šireg projekta rekonstrukcije i modernizacije popularnog sportsko-rekreacijskog centra Copacabana uz rijeku Dravu na kojemu je upravo u punoj aktivaciji veliko gradilište.

Planovi su izazvali interes i raspravu među građanima i vlasnicima objekata jer se radi o prostoru koji desetljećima predstavlja jedno od glavnih ljetnih okupljališta u gradu. Prema javno dostupnim informacijama cilj projekta nije potpuno ukidanje ugostiteljske ponude, nego njezina reorganizacija i prilagodba novom izgledu kupališta.

Treba reći i da su u sklopu druge faze velike obnove kupališta planirana su i nova vodena igrališta, bazeni te dodatni sadržaji za posjetitelje. Grad očekuje da će nakon završetka radova 'Kopika' dobiti moderniji izgled i postati atraktivnije mjesto za rekreaciju i turizam, a, očito, stari ugostiteljski objekti u tu se sliku ne uklapaju. kafići na lijevoj obali Drave, Osijek | foto: Ivana Solar

Nova organizacija prostora

U sklopu uređenja kompletnog prostora kupališta planirano je uklanjanje postojećih kafića i drugih ugostiteljskih objekata koji se nalaze neposredno uz plažu. Projekt provodi Grad Osijek s ciljem reorganizacije sadržaja na kupalištu, ali uz zadržavanje ugostiteljske ponude u drugačijem i estetski prihvatljivijem obliku.

U praksi to znači da bi dio sadašnjih objekata trebao biti uklonjen s aktualne pozicije tik uz plažu kako bi se prostor bolje uklopio u novo urbanističko rješenje i omogućio više otvorenog prostora za posjetitelje. Grad planira da ugostiteljski sadržaji u budućnosti budu integrirani u novouređeni kompleks, uz šetnice i rekreacijske zone.

- Kućice će se postaviti gore, a postojeće definitivno treba ukloniti, poručio je gradonačelnik, Ivan Radić.

kafići na lijevoj obali Drave, Osijek | foto: Ivana Solar

Osječani nisu sretni

Očekuje se da će detalji o uvjetima i rokovima provedbe biti poznati nakon završetka administrativnih postupaka i projektne dokumentacije. U gradskoj upravi ističu kako je cilj povećati kvalitetu boravka na kupalištu te stvoriti funkcionalniji i vizualno uređeniji prostor za građane i turiste.

No, Osječani nisu sretni. Kažu, jednom kada kafići više ne budu uz samu plažu, i još uz to postanu jednoobrazni kako se priča, 'to više neće biti to'.