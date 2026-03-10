U mjestu koje je 1943. zapaljeno gotovo do temelja obnavljaju se stari dvori, posao 'težak' 5 milijuna

U mjestu koje su 1943. godine zapalili Talijani obnavlja se kulturna baština. U planu nekoliko zgrada, a prvi na popisu su stari dvori.

Već praktički čitavo desetljeće, u Selcu se planira provedba projekta revitalizacije kulturne baštine općine Selca kako bi se osigurala njena dugoročna održivost. Planira se urediti više objekata za što je Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu izradio Studiju još 2016. godine. Sada se spremaju radovi na Didolića dvori.

Riječ je o sklopu kuća koji je na otoku Braču podignula u drugoj polovici 19. stoljeća podignula istaknuta obitelj, a objekti su stradali u paljenju Selaca 1943. godine, kada je mjesto praktički izgorjelo do temelja. Sklop bi trebao dobiti novo ruho nakon odabira tvrtke koja nudi izvesti taj zadatak za oko 5 milijuna eura. Prema procjenama, rekonstrukcija bi trebala završiti dogodine.

Rekonstrukcija kulturne baštine

Didolića dvori prepoznatljiv je sklop građevina u mjestu Selca na Braču. Zgrade je u drugoj polovici 19. stoljeća sagradila istaknuta obitelj Didolić te su bile središte kulturnog i političkog života u vrijeme Narodnog preporoda u Dalmaciji. No, samo stoljeće kasnije, kuća je uništena u paljenju Selaca, a kao nepokretno kulturno dobro sada dobiva novo ruho.

Cjelokupna rekonstrukcija glavnog objekta - površine od okvirno 1.390 četvorna metra uključivala bi sanaciju svih zidova, zamjenu oštećenog kamenja te po potrebi rekonstrukciju i konstruktivnu sanaciju. Svo ukrasno kamenje pojedinih elemenata pročelja trebalo bi restauratorski izraditi i ugraditi na pripadajuće mjesto u skladu sa smjernicama Konzervatorskog odjela, piše u dokumentu Selaca.

- Potrebno je sanirati međukatnu konstrukciju, dodatno je ojačati i mjestimično zamijeniti oštećene dijelove. Potrebno je u potpunosti zamijeniti pokrov uslijed gubitka svojstva zbog djelovanja posolice i nanovo izvesti limarske radove. Uz to, potrebno je ustvrditi eventualna oštećenja konstruktivnih dijelova krovišta i mjestimično zamijeniti oštećene dijelove. Potrebna je izrada svih novih vanjskih otvora visokoenergetske učinkovitosti kako bi se smanjili gubici energije i štetni utjecali atmosferilija, piše u dokumentu koji je objavila Općina Selca. Rekonstrukcija Didolića dvori na Braču | foto: snimka zaslona, Studija

Rekonstrukcija u središtu mjesta

Obnova ove kuće mogla bi krenuti čim se potpiše ugovor s odabranim izvođačem, tvrtkom Morović Marking, nakon što je s ponudom od 5 milijuna eura odabrana kao najbolji izvođač. Rekonstrukcija treba zahvatiti sklop Didolića dvori u središtu mjesta, sjeveroistočno od crkve Krista Kralja, kako je navedeno u projektu.

Prema glavnom projektu, za vrijeme pripremnih radova gradilište će se morati urediti tako da se svi radovi mogu nesmetano obavljati, a građevinsku parcelu prije bilo kakvih zahvata trebat će očistiti od grmlja i drveća. Nadalje, predviđeni su zemljani radovi, odnosno radovi iskopa u kojima će se skidati površinski sloj, prema unaprijed utvrđenim parametrima. Uz to, projektom iz 2018. predviđeni su tesarski radovi, radovi na skelama i betoniranje, odnosno izvedba armiranobetonskih radova. Sve će se izvoditi u skladu s tehničkim propisima.

Jedan od više objekata za uređenje

U odnosu na procijenjenu vrijednost od 5,94 milijuna eura, Morović Marking bi trebali napraviti posao za okvirno 5 milijuna eura. Bila je to jedna od dvije valjane ponude – druga je bila ona tvrtke Reliance, koja je poslala oko 600 tisuća eura skuplju ponudu. Morović je tako odabran i bolje ocijenjen prema kriteriju ekonomske povoljnosti.

Inače, radovi su dio većeg projekta kojemu je cilj bio revitalizirati kulturnu baštinu općine Selca i osigurati njenu dugoročnu održivost. U prostoru Didolića planira se urediti turistički informativni centar, izložbeni i galerijski prostor, multifunkcionalnu dvoranu s radionicama, restoran, suvenirnicu te crkvenu zbirku. No, projekt zahvaća i druge objekte.

Prema studiji za obnovu kulturne baštine koju su 2016. izradili stručnjaci s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, revitalizacija bi zahvatila i lokacije Park Tolstoj, crkva Gospe od Karmela i crkva Krista Kralja. Radovima bi se obnavljale građevine i uredile pripadajuće parcele, proveli nužni građevinsko-zanatski zahvati, a prostor bi se adaptirao za nove sadržaje za razvoj turizma. Okvirni planirani početak ugovora za radove na Dvorima bio je 12. siječnja ove godine, dok je završetak radova predviđen za 31. ožujka 2027. godine.